https://ukraina.ru/20240224/1053498565.html
Принесем войну в Германию. Сара Вагенкнехт о передаче ракет Taurus Украине
Принесем войну в Германию. Сара Вагенкнехт о передаче ракет Taurus Украине - 24.02.2024 Украина.ру
Принесем войну в Германию. Сара Вагенкнехт о передаче ракет Taurus Украине
В случае передачи немецких крылатых ракет Taurus Украине, война может перенестись не только на Украину и Россию, но и на Германию. Такие опасения высказала немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью журналисту Паулю Ронцхаймеру
2024-02-24T13:48
2024-02-24T13:48
2024-02-24T13:48
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По словам Вагенкнехт, увеличение поставок оружия не принесет пользы Украины и лишь затянет конфликт, увеличив число жертв."В конце концов, это не поможет Украине. Постоянное продление конфликта нельзя считать помощью или защитой. Вы серьезно думаете, что, если мы поставим еще больше оружия, украинцы смогут вытеснить русских из Крыма? Вы считаете, что Россия, ядерная держава, это позволит сделать?" — сказала политик.Сара Вагенкнехт полагает, что в случае увеличения поставок оружия ВСУ, военные действия могут перенестись и на Германию."Я считаю это полным сумасшествием. Если мы принесем войну немецким оружием в Россию, мы принесем войну в Германию", — подчеркнула она.Ранее немецкий бундестаг отклонил проект резолюции, направленный на поддержку поставок Украине ракет Taurus. Зато большинством голосов был принят проект резолюции в которой говорится о передаче ВСУ дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу без упоминания ракет Taurus.
https://ukraina.ru/20240224/1053497838.html
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новости, германия, "taurus", украина, всу, россия, война, бундестаг
Новости, Германия, "Taurus", Украина, ВСУ, Россия, война, Бундестаг
Принесем войну в Германию. Сара Вагенкнехт о передаче ракет Taurus Украине
В случае передачи немецких крылатых ракет Taurus Украине, война может перенестись не только на Украину и Россию, но и на Германию. Такие опасения высказала немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью журналисту Паулю Ронцхаймеру
По словам Вагенкнехт, увеличение поставок оружия не принесет пользы Украины и лишь затянет конфликт, увеличив число жертв.
"В конце концов, это не поможет Украине. Постоянное продление конфликта нельзя считать помощью или защитой. Вы серьезно думаете, что, если мы поставим еще больше оружия, украинцы смогут вытеснить русских из Крыма? Вы считаете, что Россия, ядерная держава, это позволит сделать?" — сказала политик.
Сара Вагенкнехт полагает, что в случае увеличения поставок оружия ВСУ, военные действия могут перенестись и на Германию.
"Я считаю это полным сумасшествием. Если мы принесем войну немецким оружием в Россию, мы принесем войну в Германию", — подчеркнула она.
Ранее немецкий бундестаг отклонил проект резолюции, направленный на поддержку поставок Украине ракет Taurus. Зато большинством голосов был принят проект резолюции в которой говорится о передаче ВСУ дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу без упоминания ракет Taurus.