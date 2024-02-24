Принесем войну в Германию. Сара Вагенкнехт о передаче ракет Taurus Украине - 24.02.2024 Украина.ру
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Принесем войну в Германию. Сара Вагенкнехт о передаче ракет Taurus Украине
Принесем войну в Германию. Сара Вагенкнехт о передаче ракет Taurus Украине - 24.02.2024 Украина.ру
Принесем войну в Германию. Сара Вагенкнехт о передаче ракет Taurus Украине
В случае передачи немецких крылатых ракет Taurus Украине, война может перенестись не только на Украину и Россию, но и на Германию. Такие опасения высказала немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью журналисту Паулю Ронцхаймеру
2024-02-24T13:48
2024-02-24T13:48
новости
германия
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война
бундестаг
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По словам Вагенкнехт, увеличение поставок оружия не принесет пользы Украины и лишь затянет конфликт, увеличив число жертв."В конце концов, это не поможет Украине. Постоянное продление конфликта нельзя считать помощью или защитой. Вы серьезно думаете, что, если мы поставим еще больше оружия, украинцы смогут вытеснить русских из Крыма? Вы считаете, что Россия, ядерная держава, это позволит сделать?" — сказала политик.Сара Вагенкнехт полагает, что в случае увеличения поставок оружия ВСУ, военные действия могут перенестись и на Германию."Я считаю это полным сумасшествием. Если мы принесем войну немецким оружием в Россию, мы принесем войну в Германию", — подчеркнула она.Ранее немецкий бундестаг отклонил проект резолюции, направленный на поддержку поставок Украине ракет Taurus. Зато большинством голосов был принят проект резолюции в которой говорится о передаче ВСУ дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу без упоминания ракет Taurus.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, германия, "taurus", украина, всу, россия, война, бундестаг
Новости, Германия, "Taurus", Украина, ВСУ, Россия, война, Бундестаг

Принесем войну в Германию. Сара Вагенкнехт о передаче ракет Taurus Украине

13:48 24.02.2024
 
© Фото : politikus.ru Сара Вагенкнехт
 Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Фото : politikus.ru
Читать в
В случае передачи немецких крылатых ракет Taurus Украине, война может перенестись не только на Украину и Россию, но и на Германию. Такие опасения высказала немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью журналисту Паулю Ронцхаймеру
По словам Вагенкнехт, увеличение поставок оружия не принесет пользы Украины и лишь затянет конфликт, увеличив число жертв.
"В конце концов, это не поможет Украине. Постоянное продление конфликта нельзя считать помощью или защитой. Вы серьезно думаете, что, если мы поставим еще больше оружия, украинцы смогут вытеснить русских из Крыма? Вы считаете, что Россия, ядерная держава, это позволит сделать?" — сказала политик.
Сара Вагенкнехт полагает, что в случае увеличения поставок оружия ВСУ, военные действия могут перенестись и на Германию.
"Я считаю это полным сумасшествием. Если мы принесем войну немецким оружием в Россию, мы принесем войну в Германию", — подчеркнула она.
Ранее немецкий бундестаг отклонил проект резолюции, направленный на поддержку поставок Украине ракет Taurus. Зато большинством голосов был принят проект резолюции в которой говорится о передаче ВСУ дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу без упоминания ракет Taurus.
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
12:57
Бербок обвинила Россию, что именно она не хочет переговоров с УкраинойЗапад не препятствует проведению переговоров Украины с Россией. Об этом 24 февраля заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в авторской колонке в издании Bild
 
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13:48Принесем войну в Германию. Сара Вагенкнехт о передаче ракет Taurus Украине
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