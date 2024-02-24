"Разносят любые блиндажи": военный эксперт объяснил, почему ПВО ВСУ проиграла битву за Авдеевку - 24.02.2024 Украина.ру
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"Разносят любые блиндажи": военный эксперт объяснил, почему ПВО ВСУ проиграла битву за Авдеевку
"Разносят любые блиндажи": военный эксперт объяснил, почему ПВО ВСУ проиграла битву за Авдеевку - 24.02.2024 Украина.ру
"Разносят любые блиндажи": военный эксперт объяснил, почему ПВО ВСУ проиграла битву за Авдеевку
Боевики "Азова"* публиковали видео из подвалов Коксохимического завода в Авдеевке, где пережидали авианалеты российских ВКС. Российские ФАБы падали туда не по отдельности, а летели гуськом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2024-02-24T03:00
2024-02-24T03:00
новости
авдеевка
сергей шойгу
владимир путин
вкс
бомба
пво
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки российской армией. По словам солдат ВСУ, ВКС России ежедневно сбрасывали не менее 60 авиабомб на их позиции.По словам собеседника издания, при освобождении Авдеевки нашими войсками применялся комплексный авиационный артиллерийский налет. То есть когда наступающим подразделениям артиллерия и авиация прокладывают путь крупными калибрами. Вытерпеть такое не было возможности, даже у боевиков, которые прошли не один день боевых действий.Сегодня ВСУ ничего не могут противопоставить технологии планирующих ФАБов. Наша авиация, не входя в зону действия наземного ПВО противника, может применять тяжеловесные калибры, которые разносят любые блиндажи и бункеры в щепки. За счет этого противник дрогнул, был деморализован и не смог оказать противодействия нашим пехотинцам.А с учетом того, что у нас этих бомб много и наша промышленность отработала выпуск планирующих модулей, авиация получила новый элемент боевых действий, в которых может реализовать свой потенциал.*Организация запрещена в РоссииПолностью интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, авдеевка, сергей шойгу, владимир путин, вкс, бомба, пво
Новости, Авдеевка, Сергей Шойгу, Владимир Путин, ВКС, бомба, ПВО

"Разносят любые блиндажи": военный эксперт объяснил, почему ПВО ВСУ проиграла битву за Авдеевку

03:00 24.02.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
Действия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Боевики "Азова"* публиковали видео из подвалов Коксохимического завода в Авдеевке, где пережидали авианалеты российских ВКС. Российские ФАБы падали туда не по отдельности, а летели гуськом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки российской армией. По словам солдат ВСУ, ВКС России ежедневно сбрасывали не менее 60 авиабомб на их позиции.
По словам собеседника издания, при освобождении Авдеевки нашими войсками применялся комплексный авиационный артиллерийский налет. То есть когда наступающим подразделениям артиллерия и авиация прокладывают путь крупными калибрами. Вытерпеть такое не было возможности, даже у боевиков, которые прошли не один день боевых действий.
Сегодня ВСУ ничего не могут противопоставить технологии планирующих ФАБов. Наша авиация, не входя в зону действия наземного ПВО противника, может применять тяжеловесные калибры, которые разносят любые блиндажи и бункеры в щепки. За счет этого противник дрогнул, был деморализован и не смог оказать противодействия нашим пехотинцам.
"Чтобы применять ПВО по загоризонтным целям, необходимо знать, по какому азимуту летит то или иное воздушное судно. Наша же авиация маневрирует, не летит по устоявшимся азимутам. Она летит ближе к земле, ниже действия радаров, делает горку, выпускает бомбы и уходит с линии радиогоризонта. Поэтому украинская ПВО не может противостоять пускам ФАБов", - считает эксперт.
А с учетом того, что у нас этих бомб много и наша промышленность отработала выпуск планирующих модулей, авиация получила новый элемент боевых действий, в которых может реализовать свой потенциал.
*Организация запрещена в России
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиАвдеевкаСергей ШойгуВладимир ПутинВКСбомбаПВО
 
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