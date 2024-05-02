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"Курс президента Молдавии — это самоубийство". Максим Бардин об оппозиции против Майи Санду

"Курс президента Молдавии — это самоубийство". Максим Бардин об оппозиции против Майи Санду - 02.05.2024 Украина.ру

"Курс президента Молдавии — это самоубийство". Максим Бардин об оппозиции против Майи Санду

В Москве состоялся съезд политиков Молдавии, которые заинтересованы во вступлении Молдавии в Евразийское экономическое пространство.

2024-05-02T04:47

2024-05-02T04:47

2024-05-02T04:47

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О стремлениях участников съезда рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин.По словам эксперта, в Москву приехали сильные молдавские политики. Политолог привел в пример депутата парламента Молдавии, одного из лидеров партии "Возрождение" Василия Боля. А также рассказал об экс-депутатах парламента, лишенных мандатов: Илане Шоре и Марине Таубер.“Эти люди имеют хорошие электоральные позиции в стране и серьезный политический опыт. Именно поэтому в отношении них власти Молдавии, видимо по согласованию с Майей Санду, запустили маховик репрессий: уголовные преследования, лишение мандатов”, — заявил Максим Бардин.Полный текст интервью Максим Бардин: Глубинная Молдавия не готова быть "анти-Россией" и убивать себя как Украина читайте на сайте Украина.ру.

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новости, молдавия, москва, украина, санду