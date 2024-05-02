Авиалиния Москва-Харьков: вторая регулярная
Регулярная воздушная почтово-пассажирская линия между Москвой и Харьковом (с пересадкой в Орле) была открыта 1 мая 1921 года. Её обслуживали пять четырёхмоторных бомбардировщиков дивизиона воздушных кораблей "Илья Муромец" конструкции киевского инженера Игоря Сикорского
Часто рейс 1 мая 1921 года называют первым регулярным в Стране Советов. Однако это не совсем так. Фактически сообщение между столицами советских республик было второй попыткой регулярных авиарейсов на территории 1/6 части суши.
Первые в РСФСР регулярные рейсы на внутренних авиалиниях начались в январе 1920 года полетами Сарапул — Екатеринбург — Сарапул на тяжёлом самолёте "Илья Муромец". Совершали его военные лётчики, которые были позже перебазированы вместе со своими крылатыми машинами на польский фронт, а затем и на подавление крестьянского восстания в Тамбовской губернии.
Эти же самые экипажи под тем же руководством и стали выполнять полёты между Москвой и Харьковом.
Самолёты были собраны в 1918-20 годах из дореволюционного заводского "задела". Для полетов их приспосабливали "на скорую руку" сначала в Сарапуле (сейчас – третий по размеру город в Удмуртии — Ред.), а затем и в советских столицах. Разборки на части и железнодорожные переезды также не способствовали сохранности самолётов. Они были уже изношены и не очень-то подходили для работы на регулярной воздушной линии. Но выбирать не приходилось.
26 января 1921 года Совет труда и обороны Республики принял постановление о создании при Главвоздухфлоте комиссии по разработке в течение трёх месяцев десятилетней программы-максимум развития отечественной авиации. В эту комиссию вошли представители Главвоздухфлота, ВСНХ, РВСР, Главкоавиа. К работе привлекли порядка 80 лучших авиационных специалистов страны.
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Одним из результатов её работы стало решение Советского правительства об открытии весной 1921 года первой в РСФСР почтово-пассажирской авиалинии Москва-Харьков.
Её организатором выступил бывший полковник императорской армии Алексей Панкратьев. До этого им же в 1920 году было организовано воздушное сообщение на линии Сарапул-Екатеринбург. Промежуточные аэродромы были организованы в Туле, Орле и Курске и были укомплектованы опытным техническим составом для обслуживания прилетающих самолётов, а также горючими и смазочными материалами и запчастями.
Два самолета дивизиона базировались в Москве. Ими ведал участник Первой мировой и гражданской войн, полный георгиевский кавалер Алексей Туманский, награждённый большевиками орденом Красного знамени за бомбежки врангелевцев. В отличие от своих коллег и сослуживцев, он прожил долгую жизнь в авиации и умер в 1972 году.
Второй отряд, состоявший из трёх "Муромцев", базировался на Харьковском аэродроме "Сокольники", а проще сказать, на ипподроме, использовавшемся в довоенные времена для полётов Сергея Уточкина и испытания аэропланов Степана Гризодубова.
Туда же, по сведениям директора музея харьковского аэропорта, Евгения Буцкого, 1 мая 1918 года приземлился аэроплан с почтой из Москвы известного пилота и авиаконструктора Максима Германовича Лерхе. Но это очень сомнительно: почти месяц, как город был оккупирован немцами.
Полетами же из Харькова непосредственно заведовал военлёт П.М. Ступин, сведений о котором практически нет.
Возглавлял харьковский отряд командир эскадры воздушных кораблей Василий Ремезюк. Тот самый, который после установления в Крыму Советской власти получил громкий титул "Командующий авиации Чёрного и Азовского морей". Тот самый, который, командуя в 1918 году бронепоездом "Победа или смерть", стирал с лица земли морскими дальнобойными орудиями восставший Ярославль.
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15 июня 1937 года выездная сессия Военной коллегии Верховного Суда СССР в Ростове-на-Дону приговорила Ремезюка Василия Марковича к высшей мере. Сотрудники УНКВД Азово-Черноморского края сфальсифицировали дело о вредительстве на ростовском авиазаводе, которое якобы проводили "члены троцкистско-зиновьевской террористической организации". В тот же день он был расстрелян.
Для того времени 650-720 километров авиамаршрута были большим расстоянием. Учитывая изношенность самолетов, Панкратьев установил особый порядок эксплуатации вверенной ему линии. Два "Муромца" вылетали в одно и то же время из Харькова и Москвы, встречались на полпути, на аэродроме Орла, обменивались пассажирами и почтой, после чего возвращались на аэродромы вылета.
1 мая 1921 года, в 8 часов 7 минут утра "Илья Муромец" с бортовым номером пять, под командованием Туманского стартовал с Ходынского поля. На борту самолета находился фельдъегерь В.Л. Плотников, сопровождавший 68 срочных секретных пакетов весом полтора пуда. Почти одновременно из Харькова, под командованием военного летчика А.В. Носанова с аналогичным грузом вылетел "Муромец" № 2. Самолеты благополучно приземлились в Орле, обменялись почтой, пассажирами и вернулись на свои базы.
Историк авиации Александр Швыдкин отмечает, что рейсы не были коммерческими, билеты не продавались. Пассажирами этого рейса были главным образом ответственные сотрудники, следовавшие в ведомственные командировки.
"Безусловно, полёт в кабине потрёпанного бомбардировщика мало напоминал довоенное воздушное путешествие в комфортабельных салонах первых "Муромцев", но пассажиры были в восторге от способа и быстроты передвижения. Можно представить состояние транспорта в Советской России тех лет, если полёт со средней скоростью 90 км/ч представлялся почти фантастикой".
Алексей Туманский вспоминал: "Мы делали по два-три полета в неделю. (…) Корабли наши были довольно потрёпаны, а большинство моторов давно уже выработало все свои ресурсы. Редкий рейс поэтому обходился без происшествия".
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Например, во время одного из первых рейсов на корабле, пилотируемом Туманским, загорелся правый мотор. Спас положение бортмеханик Ф.И. Грошев, который вылез на крыло и своей кожаной курткой сбил пламя. Самолёт на трёх моторах смог долететь до Орла и удачно приземлился.
Вспоминая о тех полётах, бывший начальник воздухоплавания Московского военного округа, а впоследствии кинооператор Николай Анощенко писал:
"Как правило, самолёты шли на небольшой высоте, ориентируясь только визуально, поэтому корабль болтало так, что пассажиров, укачавшихся в пути, после посадки на аэродроме обычно выносили из салона. Да и те пассажиры, которые ещё могли держаться на ногах и самостоятельно выходили из самолёта, чувствовали себя неважно. Поэтому частенько уже на промежуточной остановке кто-либо из них таинственно исчезал. И только фельдъегери терпеливо переносили все неприятности, связанные с новым для них воздушным транспортом".
В июне 1921 года начальник авиалинии "Москва — Харьков" Панкратьев сообщал в своём рапорте штабу авиации:
"Между тем тяжёлая авиация у нас накануне кризиса, накануне полной ликвидации: кроме пяти-шести полуразвалившихся доживающих свои дни "Муромцев", кроме небольшой кучки специалистов, сгруппировавшейся вокруг этих "Муромцев" — у нас нет ничего".
Проблемы возникали не только с техническим состоянием аэропланов.
Начальник харьковского авиаотряда Ступин докладывал московскому начальству: "Я неоднократно сообщал своему непосредственному в оперативном отношении высшему командованию в Москве об отсутствии обмундирования и обуви на людях и лично докладывал, будучи на 4-м Всероссийском съезде авиации, что я не в состоянии работать при таких условиях с обмундированием, на что всегда следовал стереотипный ответ: "Требуйте!" (…)
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Работа по воздухосообщению Москва-Харьков требует напряжения максимальной энергии благодаря отсутствию мало-мальски сносных условий для выполнения таковой и нередко приходится прибегать к репрессивным мерам, тогда как при наличии тех или иных средств для удовлетворения потребностей красноармейцев репрессивные меры совершенно не нужны, но вся соль положения — средств нет".
За 43 (по другим сведениям — 76) рейса, сделанных с 1 мая по 10 октября 1921 года, было перевезено 60 пассажиров и более двух тонн грузов. В январе 1922 года отряд Туманского перевели в Бобруйск, а отряд Ремезюка-Ступина разобрал свои корабли в Орле и прекратил своё существование как воинская часть.
Позднее советское правительство приняло постановление "Об организации Совета по гражданской авиации" и "О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота".
1 мая 1922 года открылись полёты по первой международной авиалинии Москва-Кёнигсберг-Берлин. 15 июля 1923 года открылась первая регулярная коммерческая внутренняя линия Москва — Нижний Новгород. Парк пассажирских самолётов состоял из немецких "Фоккеров".
В 1922 году был заключён договор между советским правительством и фирмой Junkers Flugzeugwerke на концессионное производство самолётов в нашей стране. Одновременно "Юнкерс" выторговал право на создание в России собственной авиакомпании Junkers Luftverkehr Russland. Она в первую очередь приступила к организации линии Москва – Орёл — Харьков — Ростов-на-Дону — Новороссийск — Батум — Тифлис.
31 мая 1923-го состоялся первый почтовый рейс. А уже 1 июня по новой авиалинии через Орёл началась перевозка пассажиров. Этому маршруту суждено было проработать лишь четыре неполных месяца.
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16 июня 1925 года уже в третий раз была открыта воздушная линия Москва — Орёл — Харьков — Ростов-на-Дону на зарубежной технике: "Dornier Komet", "Dornier Merkur", "Fokker", "Havilland".
Затем воздушная линия Москва — Харьков стала одной из самых оживлённых трасс "Аэрофлота". Через Харьковский аэропорт проходила воздушная дорога в Крым и на Кавказ.
В позднесоветские годы из Харькова в московские аэропорты выполнялось до шести рейсов в сутки. Пусть и в меньших масштабах, но полёты продолжались и в постсоветские времена — до 2 мая 2014 года, когда правительство Яценюка запретило их.
Ждём восстановления линии...