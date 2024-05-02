Что может "армия рабов"? Украинские эксперты сомневаются, что страна идет в правильном направлении - 02.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240502/1054834919.html
Что может "армия рабов"? Украинские эксперты сомневаются, что страна идет в правильном направлении
Что может "армия рабов"? Украинские эксперты сомневаются, что страна идет в правильном направлении - 02.05.2024 Украина.ру
Что может "армия рабов"? Украинские эксперты сомневаются, что страна идет в правильном направлении
В украинском экспертном сообществе ломают голову, поможет ли Зеленскому даже удачная мобилизация, захотят ли силой загнанные в армию украинцы сложить голову за отдыхающую в Монако элиту. И думают над тем, насколько Киев приблизился (если приблизился) к заветной цели — членству в НАТО
2024-05-02T06:35
2024-05-02T07:23
украина
монако
киев
владимир зеленский
йенс столтенберг
вадим карасев
вооруженные силы украины
офис президента
рада
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036471130_0:36:2938:1689_1920x0_80_0_0_4f3df6ad4c466aace5d14ab8b7dc566b.jpg
Обсуждают цели внезапного визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев. Этот не объявленный заранее визит был на самом деле прощальным — Столтенберг уходит, вот и приехал попрощаться, да заодно сказать, что никакое членство в НАТО Киеву пока не светит, считает украинский политолог Вадим Карасев."При нынешнем генсеке — точно нет, а может быть, и при всех остальных тоже", — сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*. По его словам, этот посыл и прозвучал во время визита Столтенберга. Новых формулировок на саммите в Вашингтоне не будет, остается формулировка Бухарестского саммита, что Украина и Грузия "будут в НАТО", а дальше никакой конкретики.Карасев добавил, что конкретика в данном случае — это участие стран НАТО в войне, потому "если давать сегодня такие обещания, то это только повышать всякие мыслимые и немыслимые ставки и проскакивать несколько ступенек в этой лестнице эскалации".Впрочем, Столтенберг в ходе визита в Киев также подчеркнул, что страны НАТО необходимо в приоритетном порядке передавать вооружение украинской стороне, даже в ущерб собственной безопасности, передает РИА "Новости".Тем временем руководство киевского режима обеспокоено положением дел в сфере информационной безопасности, а именно падением рейтинга телемарафона "Единые новости". Падает он давно. Еще в феврале этого года организация "Репортеры без границ" указывала, что телемарафону на Украине практически никто не доверяет, что там царит цензура. И призывала украинские власти остановить марафон.Позднее на Украине появилась петиция о перенаправлении средств, идущих на телемарафон, на нужды ВСУ. Тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что такое перераспределение нецелесообразно, поскольку реализация единой информационной политики является приоритетным вопросом национальной безопасности.На рейтинг телемарафона это заявление, однако, никак не повлияло — он продолжил свое падение. Продолжают звучать и требования закрыть бесполезное, но дорогостоящее сотрясание телеэфира. Теперь на эти требования ответили в Офисе президента."Бывший известный журналист-грантоед, а сейчас советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко встал на защиту телемарафона. Он утверждает, что если закрыть этот пропагандистский проект, то в стране будет медиахаос. Марафон он называет главным источником проверенной правдивой информации, а его критику — частью российской информационной войны. Напомню, что телемарафон фигурирует в отчете американского Госдепа о нарушении прав человека на Украине, как пример нарушения свободы слова. Получается, Госдеп тоже ведет российскую пропаганду?" — с иронией описывает ситуацию бывший депутат Рады Олег Царев в своем телеграм-канале.Не верят не только телемарафону, в украинском обществе наблюдается тотальное недоверие к политикам — и к тем, кто при власти, и к тем, которые в оппозиции, отметил известный украинский политолог Константин Бондаренко. Однако, по его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, "народ имеет короткую память". И к выборам, которые, впрочем, не известно, когда еще будут, посредством различных информационных технологий промывки мозгов сделают так, что "те, кто недавно еще кричал против того или иного политика, придут и будут за него голосовать".О положении на фронте. "В украинской армии нарастает недовольство тем, что Зеленский и Верховная рада сделала из военных крепостных, которые никогда не получат демобилизацию. Как говорят сами военные, у них теперь есть всего лишь четыре дороги с фронта: смерть, плен, дезертирство, инвалидность. По сути, когда власти убрали демобилизацию из законопроекта об ужесточении мобилизации, они обнулили и так невысокий моральный дух военнослужащих ВСУ", — отмечает оппозиционный телеграм-канал "Резидент".По мнению авторов канала, "мобилизация окончательно добила мотивацию украинцев защищать страну, а отсутствие демобилизации приводит к негативным последствиям на фронте, когда целые бригады оставляют позиции".А популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свой источник сообщает, что "все говорят о том, что Зеленский набрать живую силу сможет, но это будет просто большая масса без силы и духа. Или другими словами, "армия рабов".Если власть не сможет замотивировать отловленных мужиков воевать насмерть, стоять до конца, то фронт всё чаще будет проваливаться, как это было в Очеретино, отмечает "Легитимный".В общем, из военных сделали рабов и крепостных, а добровольно записываться в рабство никто не хочет. Власти это понимают и стараются пополнять ряды ВСУ, скажем так, без добровольного согласия новобранцев. Учли ошибки прошлого. Украинские паблики со ссылкой на свои источники в ОП сообщают, что принято решение укрепить украинскую границу с Венгрией и Румынией с целью остановить бегство потенциальных призывников.* Признан иноагентом в РФ.
https://ukraina.ru/20240424/1054687462.html
украина
монако
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036471130_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c1376b27799c08a2d5efd1766e3f2e85.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, монако, киев, владимир зеленский, йенс столтенберг, вадим карасев, вооруженные силы украины, офис президента, рада, эксклюзив
Украина, Монако, Киев, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Вадим Карасев, Вооруженные силы Украины, Офис президента, Рада, Эксклюзив

Что может "армия рабов"? Украинские эксперты сомневаются, что страна идет в правильном направлении

06:35 02.05.2024 (обновлено: 07:23 02.05.2024)
 
© AP / Efrem Lukatsky17020420924333
17020420924333 - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В украинском экспертном сообществе ломают голову, поможет ли Зеленскому даже удачная мобилизация, захотят ли силой загнанные в армию украинцы сложить голову за отдыхающую в Монако элиту. И думают над тем, насколько Киев приблизился (если приблизился) к заветной цели — членству в НАТО
Обсуждают цели внезапного визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев. Этот не объявленный заранее визит был на самом деле прощальным — Столтенберг уходит, вот и приехал попрощаться, да заодно сказать, что никакое членство в НАТО Киеву пока не светит, считает украинский политолог Вадим Карасев.
"При нынешнем генсеке — точно нет, а может быть, и при всех остальных тоже", — сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*. По его словам, этот посыл и прозвучал во время визита Столтенберга. Новых формулировок на саммите в Вашингтоне не будет, остается формулировка Бухарестского саммита, что Украина и Грузия "будут в НАТО", а дальше никакой конкретики.
Карасев добавил, что конкретика в данном случае — это участие стран НАТО в войне, потому "если давать сегодня такие обещания, то это только повышать всякие мыслимые и немыслимые ставки и проскакивать несколько ступенек в этой лестнице эскалации".
Впрочем, Столтенберг в ходе визита в Киев также подчеркнул, что страны НАТО необходимо в приоритетном порядке передавать вооружение украинской стороне, даже в ущерб собственной безопасности, передает РИА "Новости".
Тем временем руководство киевского режима обеспокоено положением дел в сфере информационной безопасности, а именно падением рейтинга телемарафона "Единые новости". Падает он давно. Еще в феврале этого года организация "Репортеры без границ" указывала, что телемарафону на Украине практически никто не доверяет, что там царит цензура. И призывала украинские власти остановить марафон.
Позднее на Украине появилась петиция о перенаправлении средств, идущих на телемарафон, на нужды ВСУ. Тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что такое перераспределение нецелесообразно, поскольку реализация единой информационной политики является приоритетным вопросом национальной безопасности.
На рейтинг телемарафона это заявление, однако, никак не повлияло — он продолжил свое падение. Продолжают звучать и требования закрыть бесполезное, но дорогостоящее сотрясание телеэфира. Теперь на эти требования ответили в Офисе президента.
"Бывший известный журналист-грантоед, а сейчас советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко встал на защиту телемарафона. Он утверждает, что если закрыть этот пропагандистский проект, то в стране будет медиахаос. Марафон он называет главным источником проверенной правдивой информации, а его критику — частью российской информационной войны. Напомню, что телемарафон фигурирует в отчете американского Госдепа о нарушении прав человека на Украине, как пример нарушения свободы слова. Получается, Госдеп тоже ведет российскую пропаганду?" — с иронией описывает ситуацию бывший депутат Рады Олег Царев в своем телеграм-канале.
24 апреля, 11:41
Страна насилия, пыток и цензуры. Госдеп США пожурил Украину, но не сказал о главном Госдепартамент США на днях опубликовал отчет о нарушениях прав человека в мире за 2023 год. Подобные доклады Соединенные Штаты, рядящиеся в тогу главного поборника свободы и демократии публикуют регулярно, однако в этот раз обращает на себя внимание часть, посвященная Украине
Не верят не только телемарафону, в украинском обществе наблюдается тотальное недоверие к политикам — и к тем, кто при власти, и к тем, которые в оппозиции, отметил известный украинский политолог Константин Бондаренко. Однако, по его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, "народ имеет короткую память". И к выборам, которые, впрочем, не известно, когда еще будут, посредством различных информационных технологий промывки мозгов сделают так, что "те, кто недавно еще кричал против того или иного политика, придут и будут за него голосовать".
О положении на фронте. "В украинской армии нарастает недовольство тем, что Зеленский и Верховная рада сделала из военных крепостных, которые никогда не получат демобилизацию. Как говорят сами военные, у них теперь есть всего лишь четыре дороги с фронта: смерть, плен, дезертирство, инвалидность. По сути, когда власти убрали демобилизацию из законопроекта об ужесточении мобилизации, они обнулили и так невысокий моральный дух военнослужащих ВСУ", — отмечает оппозиционный телеграм-канал "Резидент".
По мнению авторов канала, "мобилизация окончательно добила мотивацию украинцев защищать страну, а отсутствие демобилизации приводит к негативным последствиям на фронте, когда целые бригады оставляют позиции".
А популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свой источник сообщает, что "все говорят о том, что Зеленский набрать живую силу сможет, но это будет просто большая масса без силы и духа. Или другими словами, "армия рабов".
Если власть не сможет замотивировать отловленных мужиков воевать насмерть, стоять до конца, то фронт всё чаще будет проваливаться, как это было в Очеретино, отмечает "Легитимный".
В общем, из военных сделали рабов и крепостных, а добровольно записываться в рабство никто не хочет. Власти это понимают и стараются пополнять ряды ВСУ, скажем так, без добровольного согласия новобранцев. Учли ошибки прошлого. Украинские паблики со ссылкой на свои источники в ОП сообщают, что принято решение укрепить украинскую границу с Венгрией и Румынией с целью остановить бегство потенциальных призывников.
* Признан иноагентом в РФ.
 
УкраинаМонакоКиевВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергВадим КарасевВооруженные силы УкраиныОфис президентаРадаЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:49Российские военные сбили 12 украинских дронов за ночь
07:30Офис Зеленского готовит отставку министра обороны — СМИ
07:17Кулеба признал, что Россия более эффективна в военных усилиях
07:14Ветеран Афганистана назвал огромное преимущество F-16 в воздушном бою
06:47Потребуется огромное количество пехоты: политолог раскрыл, как Россия решит харьковский вопрос
06:35Что может "армия рабов"? Украинские эксперты сомневаются, что страна идет в правильном направлении
06:24Воюйте с русскими сами: политолог о том, почему США рискнут бросить на Россию Литву и Румынию
05:50Врага над уважать: Баранец рассказал, какую воздушную драку путинские соколы устроят для F-16 в Жешуве
05:48Эдуард Басурин: В 2014 году у нас была лишь надежда, а сейчас появилась и вера
05:42Дмитрий Краснов: Если ЕС повернет "направо", Россия победит ВСУ, но получит новые "Финляндии" под боком
05:20Наступать на Калининград через Прибалтику далеко: Ищенко о том, почему Минску придется воевать с Польшей
04:53Сколько стоит один украинец. Дмитрий Выдрин о том, как украинцы стали рабами амбиций США
04:47"Курс президента Молдавии — это самоубийство". Максим Бардин об оппозиции против Майи Санду
04:47Коренное население живёт в оккупации: экс-офицер армии США описал сценарий развала Америки Россией
04:30Приделали "мозги" к чугунной дылде: военный эксперт о том, какие таблетки от ВКС России сведут с ума ВСУ
04:00"Сможет пересидеть еще год": Ищенко рассказал, когда Польша вступит в войну с Россией
00:35Знамя Победы
19:41Бывший участковый из Авдеевки о "Белых ангелах" и обстрелах, скрывающих воровство гуманитарной помощи
18:26Сколько памятников "оккупанту Пушкину" в мире и что с ними делают в Украине и Прибалтике
17:48Российские бойцы подняли триколор над Работино - Рогов
Лента новостейМолния