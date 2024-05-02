https://ukraina.ru/20240502/1054834919.html

Что может "армия рабов"? Украинские эксперты сомневаются, что страна идет в правильном направлении

Что может "армия рабов"? Украинские эксперты сомневаются, что страна идет в правильном направлении - 02.05.2024 Украина.ру

Что может "армия рабов"? Украинские эксперты сомневаются, что страна идет в правильном направлении

В украинском экспертном сообществе ломают голову, поможет ли Зеленскому даже удачная мобилизация, захотят ли силой загнанные в армию украинцы сложить голову за отдыхающую в Монако элиту. И думают над тем, насколько Киев приблизился (если приблизился) к заветной цели — членству в НАТО

2024-05-02T06:35

2024-05-02T06:35

2024-05-02T07:23

украина

монако

киев

владимир зеленский

йенс столтенберг

вадим карасев

вооруженные силы украины

офис президента

рада

эксклюзив

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Обсуждают цели внезапного визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев. Этот не объявленный заранее визит был на самом деле прощальным — Столтенберг уходит, вот и приехал попрощаться, да заодно сказать, что никакое членство в НАТО Киеву пока не светит, считает украинский политолог Вадим Карасев."При нынешнем генсеке — точно нет, а может быть, и при всех остальных тоже", — сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*. По его словам, этот посыл и прозвучал во время визита Столтенберга. Новых формулировок на саммите в Вашингтоне не будет, остается формулировка Бухарестского саммита, что Украина и Грузия "будут в НАТО", а дальше никакой конкретики.Карасев добавил, что конкретика в данном случае — это участие стран НАТО в войне, потому "если давать сегодня такие обещания, то это только повышать всякие мыслимые и немыслимые ставки и проскакивать несколько ступенек в этой лестнице эскалации".Впрочем, Столтенберг в ходе визита в Киев также подчеркнул, что страны НАТО необходимо в приоритетном порядке передавать вооружение украинской стороне, даже в ущерб собственной безопасности, передает РИА "Новости".Тем временем руководство киевского режима обеспокоено положением дел в сфере информационной безопасности, а именно падением рейтинга телемарафона "Единые новости". Падает он давно. Еще в феврале этого года организация "Репортеры без границ" указывала, что телемарафону на Украине практически никто не доверяет, что там царит цензура. И призывала украинские власти остановить марафон.Позднее на Украине появилась петиция о перенаправлении средств, идущих на телемарафон, на нужды ВСУ. Тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что такое перераспределение нецелесообразно, поскольку реализация единой информационной политики является приоритетным вопросом национальной безопасности.На рейтинг телемарафона это заявление, однако, никак не повлияло — он продолжил свое падение. Продолжают звучать и требования закрыть бесполезное, но дорогостоящее сотрясание телеэфира. Теперь на эти требования ответили в Офисе президента."Бывший известный журналист-грантоед, а сейчас советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко встал на защиту телемарафона. Он утверждает, что если закрыть этот пропагандистский проект, то в стране будет медиахаос. Марафон он называет главным источником проверенной правдивой информации, а его критику — частью российской информационной войны. Напомню, что телемарафон фигурирует в отчете американского Госдепа о нарушении прав человека на Украине, как пример нарушения свободы слова. Получается, Госдеп тоже ведет российскую пропаганду?" — с иронией описывает ситуацию бывший депутат Рады Олег Царев в своем телеграм-канале.Не верят не только телемарафону, в украинском обществе наблюдается тотальное недоверие к политикам — и к тем, кто при власти, и к тем, которые в оппозиции, отметил известный украинский политолог Константин Бондаренко. Однако, по его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, "народ имеет короткую память". И к выборам, которые, впрочем, не известно, когда еще будут, посредством различных информационных технологий промывки мозгов сделают так, что "те, кто недавно еще кричал против того или иного политика, придут и будут за него голосовать".О положении на фронте. "В украинской армии нарастает недовольство тем, что Зеленский и Верховная рада сделала из военных крепостных, которые никогда не получат демобилизацию. Как говорят сами военные, у них теперь есть всего лишь четыре дороги с фронта: смерть, плен, дезертирство, инвалидность. По сути, когда власти убрали демобилизацию из законопроекта об ужесточении мобилизации, они обнулили и так невысокий моральный дух военнослужащих ВСУ", — отмечает оппозиционный телеграм-канал "Резидент".По мнению авторов канала, "мобилизация окончательно добила мотивацию украинцев защищать страну, а отсутствие демобилизации приводит к негативным последствиям на фронте, когда целые бригады оставляют позиции".А популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свой источник сообщает, что "все говорят о том, что Зеленский набрать живую силу сможет, но это будет просто большая масса без силы и духа. Или другими словами, "армия рабов".Если власть не сможет замотивировать отловленных мужиков воевать насмерть, стоять до конца, то фронт всё чаще будет проваливаться, как это было в Очеретино, отмечает "Легитимный".В общем, из военных сделали рабов и крепостных, а добровольно записываться в рабство никто не хочет. Власти это понимают и стараются пополнять ряды ВСУ, скажем так, без добровольного согласия новобранцев. Учли ошибки прошлого. Украинские паблики со ссылкой на свои источники в ОП сообщают, что принято решение укрепить украинскую границу с Венгрией и Румынией с целью остановить бегство потенциальных призывников.* Признан иноагентом в РФ.

https://ukraina.ru/20240424/1054687462.html

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монако

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Сергей Зуев

украина, монако, киев, владимир зеленский, йенс столтенберг, вадим карасев, вооруженные силы украины, офис президента, рада, эксклюзив