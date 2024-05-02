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События в Одессе 2 мая 2014 года в фотографиях

События в Одессе 2 мая 2014 года в фотографиях - 02.05.2024 Украина.ру

События в Одессе 2 мая 2014 года в фотографиях

Второго мая 2014 года в Одессе произошла трагедия, которая навсегда изменила весёлый нрав этого причерноморского курорта.

2024-05-02T08:24

2024-05-02T08:24

2024-05-02T08:45

одесса

2 мая 2014 года

жванецкий

майдан

эксклюзив

дом профсоюзов

украина

киев

михаил жванецкий

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«Теперь только в душах останется прежняя Одесса — великий солнечный город, давший каждой стране по скрипачу, по ученому, по писателю и на прощание раздавший всему миру свой юмор. А ведь юмор — это единственное, что гасит ненависть. Но оказалось, что ненависть можно привезти, а юмор — вывезти. До свидания, мирный город», — сказал об Одесской Хатыни ныне покойный одесский юморист и писатель Михаил Жванецкий.В тот день сторонники победившего Майдана и футбольные хулиганы из Киева, Винницы и других украинских городов вознамерились провести так называемый «Марш равенства» по центру Одессы.Заранее было известно, что они намерены разрушить палаточный городок на главной площади Одессы — Куликовом поле. Там собирались сторонники федерализации Украины и противники киевского режима, установившегося на Украине после госпереворота в феврале 2014-го.Назначенный этим режимом губернатор Одесской области Валерий Немировский незадолго до трагедии дал понять активистам Куликова поля, что к 9 мая их не будет на площади. План по уничтожению протеста готовили при участии Службы безопасности Украины.Немногочисленные куликовцы попытались остановить радикалов в центре города, однако потерпели неудачу. После столкновений на Греческой площади, в результате которых погибли двое майдановцев и четверо активистов Куликова поля, толпа радикалов отправилась жечь и крушить палаточный городок.Губернатор Немировский официально заявил, что экстремисты имеют полное право расправиться с несогласными с режимом, и они этим правом воспользовались сполна.Одесские общественники были вынуждены укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли, а потом зашли внутрь и добивали тех, кто не погиб от удушья.Там погибло 42 человека.Киевский режим, устроивший и организовавший эту бойню, обвинил во всем пострадавших куликовцев. Между тем следствие по этой трагедии должным образом не ведётся, настоящие виновные так и не наказаны.О том, почему до сих пор на Украине не проведено полное расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, почему не названы организаторы массового убийства горожан читайте в статье Десять лет спустя. Девять загадок в деле о массовом убийстве людей в Одессе 2 мая 2014 года

одесса

майдан

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина. ру

одесса, 2 мая 2014 года, жванецкий, майдан, эксклюзив, дом профсоюзов, украина, киев, михаил жванецкий