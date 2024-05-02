События в Одессе 2 мая 2014 года в фотографиях - 02.05.2024 Украина.ру
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События в Одессе 2 мая 2014 года в фотографиях
События в Одессе 2 мая 2014 года в фотографиях - 02.05.2024 Украина.ру
События в Одессе 2 мая 2014 года в фотографиях
Второго мая 2014 года в Одессе произошла трагедия, которая навсегда изменила весёлый нрав этого причерноморского курорта.
2024-05-02T08:24
2024-05-02T08:45
одесса
2 мая 2014 года
жванецкий
майдан
эксклюзив
дом профсоюзов
украина
киев
михаил жванецкий
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«Теперь только в душах останется прежняя Одесса — великий солнечный город, давший каждой стране по скрипачу, по ученому, по писателю и на прощание раздавший всему миру свой юмор. А ведь юмор — это единственное, что гасит ненависть. Но оказалось, что ненависть можно привезти, а юмор — вывезти. До свидания, мирный город», — сказал об Одесской Хатыни ныне покойный одесский юморист и писатель Михаил Жванецкий.В тот день сторонники победившего Майдана и футбольные хулиганы из Киева, Винницы и других украинских городов вознамерились провести так называемый «Марш равенства» по центру Одессы.Заранее было известно, что они намерены разрушить палаточный городок на главной площади Одессы — Куликовом поле. Там собирались сторонники федерализации Украины и противники киевского режима, установившегося на Украине после госпереворота в феврале 2014-го.Назначенный этим режимом губернатор Одесской области Валерий Немировский незадолго до трагедии дал понять активистам Куликова поля, что к 9 мая их не будет на площади. План по уничтожению протеста готовили при участии Службы безопасности Украины.Немногочисленные куликовцы попытались остановить радикалов в центре города, однако потерпели неудачу. После столкновений на Греческой площади, в результате которых погибли двое майдановцев и четверо активистов Куликова поля, толпа радикалов отправилась жечь и крушить палаточный городок.Губернатор Немировский официально заявил, что экстремисты имеют полное право расправиться с несогласными с режимом, и они этим правом воспользовались сполна.Одесские общественники были вынуждены укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли, а потом зашли внутрь и добивали тех, кто не погиб от удушья.Там погибло 42 человека.Киевский режим, устроивший и организовавший эту бойню, обвинил во всем пострадавших куликовцев. Между тем следствие по этой трагедии должным образом не ведётся, настоящие виновные так и не наказаны.О том, почему до сих пор на Украине не проведено полное расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, почему не названы организаторы массового убийства горожан читайте в статье Десять лет спустя. Девять загадок в деле о массовом убийстве людей в Одессе 2 мая 2014 года
одесса
майдан
украина
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одесса, 2 мая 2014 года, жванецкий, майдан, эксклюзив, дом профсоюзов, украина, киев, михаил жванецкий
Одесса, 2 мая 2014 года, Жванецкий, Майдан, Эксклюзив, дом профсоюзов, Украина, Киев, Михаил Жванецкий

События в Одессе 2 мая 2014 года в фотографиях

08:24 02.05.2024 (обновлено: 08:45 02.05.2024)
 
© Агентство "Одесса-медиа" / Перейти в фотобанк
© Агентство "Одесса-медиа"
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Украина. ру
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Второго мая 2014 года в Одессе произошла трагедия, которая навсегда изменила весёлый нрав этого причерноморского курорта.
«Теперь только в душах останется прежняя Одесса — великий солнечный город, давший каждой стране по скрипачу, по ученому, по писателю и на прощание раздавший всему миру свой юмор. А ведь юмор — это единственное, что гасит ненависть. Но оказалось, что ненависть можно привезти, а юмор — вывезти. До свидания, мирный город», — сказал об Одесской Хатыни ныне покойный одесский юморист и писатель Михаил Жванецкий.
© РИА Новости . Александр Полищук / Перейти в фотобанкБойцы "Самообороны Майдана" выходят на Соборную площадь в Одессе.
1 из 20
Бойцы "Самообороны Майдана" выходят на Соборную площадь в Одессе.
© РИА Новости . Александр Полищук
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© РИА Новости . Александр Полищук / Перейти в фотобанкНачало столкновений между участниками "Марша единства Украины" и активистами Куликова поля на пересечении улиц Преображенская и Греческая в Одессе. Первые файеры и петарды летят в сторону “куликовцев”.
2 из 20
Начало столкновений между участниками "Марша единства Украины" и активистами Куликова поля на пересечении улиц Преображенская и Греческая в Одессе. Первые файеры и петарды летят в сторону “куликовцев”.
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Полищук / Перейти в фотобанкУчастники столкновений в Одессе выламывают плитку из тротуара.
3 из 20
Участники столкновений в Одессе выламывают плитку из тротуара.
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Полищук / Перейти в фотобанкДевушки разливают “коктейли Молотова” на углу улицы Дерибасовской и переулка Вице-адмирала Жукова в Одессе.
4 из 20
Девушки разливают “коктейли Молотова” на углу улицы Дерибасовской и переулка Вице-адмирала Жукова в Одессе.
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Полищук / Перейти в фотобанкПолучившего ранение во время столкновений в Одессе “патриота Украины” несут к машине "Скорой помощи".
5 из 20
Получившего ранение во время столкновений в Одессе “патриота Украины” несут к машине "Скорой помощи".
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Полищук / Перейти в фотобанкГорящий автомобиль «Народной дружины Одессы» на месте столкновений участников "Марша единства Украины" и активистов движения "Антимайдан" в Одессе.
6 из 20
Горящий автомобиль «Народной дружины Одессы» на месте столкновений участников "Марша единства Украины" и активистов движения "Антимайдан" в Одессе.
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Полищук / Перейти в фотобанкВзрыв дымовой шашки на улице Греческой у Греческой площади в Одессе.
7 из 20
Взрыв дымовой шашки на улице Греческой у Греческой площади в Одессе.
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк
© Агентство "Одесса-медиа" / Перейти в фотобанкМассовые беспорядки в Одессе.
8 из 20
Массовые беспорядки в Одессе.
© Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Полищук / Перейти в фотобанкКордон милиции между сторонниками "Антимайдана" и украинскими националистами на пересечении переулка Вице-адмирала Жукова и улицы Дерибасовской в Одессе.
9 из 20
Кордон милиции между сторонниками "Антимайдана" и украинскими националистами на пересечении переулка Вице-адмирала Жукова и улицы Дерибасовской в Одессе.
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Полищук / Перейти в фотобанкГорящие палатки активистов движения "Антимайдан" на Куликовом поле в Одессе.
10 из 20
Горящие палатки активистов движения "Антимайдан" на Куликовом поле в Одессе.
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк
© Агентство "Одесса-медиа" / Перейти в фотобанкМассовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе.
11 из 20
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе.
© Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Полищук / Перейти в фотобанкГорящие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе.
12 из 20
Горящие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе.
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Полищук / Перейти в фотобанкПожар в Доме профсоюзов в Одессе (горит центральный вход).
13 из 20
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе (горит центральный вход).
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Полищук / Перейти в фотобанкПожар в Доме профсоюзов в Одессе.
14 из 20
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе.
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Полищук / Перейти в фотобанкЛюди выбираются на карниз здания во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе.
15 из 20
Люди выбираются на карниз здания во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе.
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк
© Агентство "Одесса-медиа" / Перейти в фотобанкПожар в здании Дома профсоюзов в Одессе.
16 из 20
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе.
© Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в фотобанк
© Агентство "Одесса-медиа" / Перейти в фотобанкПожар в здании Дома профсоюзов в Одессе.
17 из 20
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе.
© Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в фотобанк
© Агентство "Одесса-медиа" / Перейти в фотобанкПожар в здании Дома профсоюзов в Одессе.
18 из 20
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе.
© Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Антон Круглов / Перейти в фотобанкЛестничный пролет в Доме профсоюзов в Одессе.
19 из 20
Лестничный пролет в Доме профсоюзов в Одессе.
© РИА Новости . Антон Круглов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Антон Круглов / Перейти в фотобанкЖители Одессы на площади Куликово поле у Дома профсоюзов.
20 из 20
Жители Одессы на площади Куликово поле у Дома профсоюзов.
© РИА Новости . Антон Круглов
Перейти в фотобанк
1 из 20
Бойцы "Самообороны Майдана" выходят на Соборную площадь в Одессе.
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк
2 из 20
Начало столкновений между участниками "Марша единства Украины" и активистами Куликова поля на пересечении улиц Преображенская и Греческая в Одессе. Первые файеры и петарды летят в сторону “куликовцев”.
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк
3 из 20
Участники столкновений в Одессе выламывают плитку из тротуара.
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк
4 из 20
Девушки разливают “коктейли Молотова” на углу улицы Дерибасовской и переулка Вице-адмирала Жукова в Одессе.
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк
5 из 20
Получившего ранение во время столкновений в Одессе “патриота Украины” несут к машине "Скорой помощи".
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк
6 из 20
Горящий автомобиль «Народной дружины Одессы» на месте столкновений участников "Марша единства Украины" и активистов движения "Антимайдан" в Одессе.
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк
7 из 20
Взрыв дымовой шашки на улице Греческой у Греческой площади в Одессе.
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк
8 из 20
Массовые беспорядки в Одессе.
© Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в фотобанк
9 из 20
Кордон милиции между сторонниками "Антимайдана" и украинскими националистами на пересечении переулка Вице-адмирала Жукова и улицы Дерибасовской в Одессе.
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк
10 из 20
Горящие палатки активистов движения "Антимайдан" на Куликовом поле в Одессе.
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк
11 из 20
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе.
© Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в фотобанк
12 из 20
Горящие палатки активистов "Антимайдана" на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе.
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк
13 из 20
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе (горит центральный вход).
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк
14 из 20
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе.
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк
15 из 20
Люди выбираются на карниз здания во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе.
© РИА Новости . Александр Полищук
Перейти в фотобанк
16 из 20
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе.
© Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в фотобанк
17 из 20
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе.
© Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в фотобанк
18 из 20
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе.
© Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в фотобанк
19 из 20
Лестничный пролет в Доме профсоюзов в Одессе.
© РИА Новости . Антон Круглов
Перейти в фотобанк
20 из 20
Жители Одессы на площади Куликово поле у Дома профсоюзов.
© РИА Новости . Антон Круглов
Перейти в фотобанк
В тот день сторонники победившего Майдана и футбольные хулиганы из Киева, Винницы и других украинских городов вознамерились провести так называемый «Марш равенства» по центру Одессы.
Заранее было известно, что они намерены разрушить палаточный городок на главной площади Одессы — Куликовом поле. Там собирались сторонники федерализации Украины и противники киевского режима, установившегося на Украине после госпереворота в феврале 2014-го.
Назначенный этим режимом губернатор Одесской области Валерий Немировский незадолго до трагедии дал понять активистам Куликова поля, что к 9 мая их не будет на площади. План по уничтожению протеста готовили при участии Службы безопасности Украины.
Немногочисленные куликовцы попытались остановить радикалов в центре города, однако потерпели неудачу. После столкновений на Греческой площади, в результате которых погибли двое майдановцев и четверо активистов Куликова поля, толпа радикалов отправилась жечь и крушить палаточный городок.
Губернатор Немировский официально заявил, что экстремисты имеют полное право расправиться с несогласными с режимом, и они этим правом воспользовались сполна.
Одесские общественники были вынуждены укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли, а потом зашли внутрь и добивали тех, кто не погиб от удушья.
Там погибло 42 человека.
Киевский режим, устроивший и организовавший эту бойню, обвинил во всем пострадавших куликовцев. Между тем следствие по этой трагедии должным образом не ведётся, настоящие виновные так и не наказаны.
О том, почему до сих пор на Украине не проведено полное расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе, почему не названы организаторы массового убийства горожан читайте в статье Десять лет спустя. Девять загадок в деле о массовом убийстве людей в Одессе 2 мая 2014 года
 
Одесса2 мая 2014 годаЖванецкийМайданЭксклюзивдом профсоюзовУкраинаКиевМихаил Жванецкий
 
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Заголовок открываемого материала
10:02Захарова пригрозила виновным в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
09:36Десятилетие "Одесской Хатыни", грядущая отставка Умерова. Главное на Украине на утро 2 мая
09:30Посол Антонов раскритиковал США за безосновательные обвинения России в использовании химоружия
09:00Киевский режим переписывает историю Одессы — Володин
08:29Десять лет спустя. Девять загадок в деле о массовом убийстве людей в Одессе 2 мая 2014 года
08:29Матвиенко высказалась о необходимости большого трибунала после спецоперации
08:27Олег Музыка: Как нас убивали на Куликовом поле 2 мая 2014 года
08:24События в Одессе 2 мая 2014 года в фотографиях
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