https://ukraina.ru/20240502/1054832144.html

Дмитрий Краснов: Если ЕС повернет "направо", Россия победит ВСУ, но получит новые "Финляндии" под боком

Дмитрий Краснов: Если ЕС повернет "направо", Россия победит ВСУ, но получит новые "Финляндии" под боком - 02.05.2024 Украина.ру

Дмитрий Краснов: Если ЕС повернет "направо", Россия победит ВСУ, но получит новые "Финляндии" под боком

За кого Европа на самом деле? Кто закончит конфликт на Украине: европейские правые или левые? Что колдует "под ковром" Виктор Орбан?

2024-05-02T05:42

2024-05-02T05:42

2024-05-02T05:42

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На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил член Общественной палаты Москвы, Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.Глава Евросовета Шарль Мишель 29 апреля в интервью СМИ заявил, что принятие новых членов "жизненно важно" для будущего Евросоюза, и призвал "не бояться" евроинтеграции Украины.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что в этом году есть "уникальная возможность заменить загнивающий прогрессивный либеральный миропорядок" благодаря июньским выборам в Европарламент и ноябрьским выборам президента США.— Дмитрий Анатольевич, насколько спич Орбана отражает общие настроения в Европе? Он сказал, что в мире должна быть установлена такая система отношений, при которой "не будет глобальной идеологии, требующей всеобщего подчинения", действия государств будут определяться их национальными интересами, а "настоящим сувереном станет народ".— Взглянем на различия настроений "среднего венгра" и "среднего европейца".В странах Европы политику ЕС с друзьями и родственниками часто обсуждает в среднем 15% населения, в Венгрии — 8%. Ситуацию на своей работе негативно оценивают в среднем 30%, в Венгрии — 36%. Проблемы с личными финансами и сбережениями признают 27% европейцев и 40% венгров. В положительные перемены в среднем верит 26%, но в Венгрии — лишь 18%.При этом 33% граждан ЕС считают, что Евросоюз идёт в нужном направлении, а в Венгрии таких больше — 39%. Европейским институтам доверяет 47% европейцев и 49% венгров.Получается, заявления Орбана не отражают даже настроения его соотечественников, его избирателей. Его правление довело народ до пессимизма. Люди стали скептиками, но это явно не евроскептицизм. Замученным жизнью венграм плевать на политику, однако свои робкие надежды они связывают как раз с Европейским союзом.— Зачем тогда Орбан говорит об этом? Зарабатывает очки перед выборами в Европарламент?— В моменте это выглядит так. Однако подобные речи Орбана не новость. Он твёрдо идёт к своей цели. При этом — подталкиваемый национальным крупным капиталом, кликой, которая надеется поживиться от растаскивания ЕС на суверенные удельные княжества.Вспомните, как Максимилиан Волошин с сарказмом описывал большевика времён революции, который заявлял: "Буржуй здесь мой, и никому чужим их резать не позволю". Все эти [европейские] самостийники-сепаратисты, поющие о том, что сувереном станет народ, хотят обратного — стать сувереном над народом. Перефразирую Волошина: народ здесь мой и никому чужим их грабить не позволю.Причём речь идёт как о перенаправлении финансовых потоков в карман своей клики, так и о возможности реализовывать властное самодурство без внешних ограничений в виде "глобальной идеологии, требующей всеобщего подчинения".— Ранее премьер Венгрии надеялся на полгода стать исполняющим обязанности главы Евросовета. Что пошло не так?— Когда Шарль Мишель заявил о своём досрочном уходе с должности, обещанная Орбаном "оккупация Брюсселя" выглядела неизбежной. Но европейский политикум разнервничался и надавил на Мишеля. Тот же сконцентрирован на личном успехе, на персональной политической карьере, ради которой он готов был и попрать интересы ЕС, и переступить через собственную идеологию либерализма.Однако, поняв, что досрочный уход ему аукнется, что уступка места Орбану не добавит политических очков, а снизит его влияние, Мишель легко отказался от своего решения.— Каковы шансы Орбана поменять ситуацию в Европе?— То, что 1 июля 2024 года Венгрия возьмет на себя плановое председательство в Совете ЕС, вряд ли поможет Орбану сильно поменять ситуацию в Европе. Ни председательство на заседаниях, ни роль посредника между государствами, ни участие в законодательной волоките треугольника "Евросовет – Европарламент – Еврокомиссия" погоды не сделают.Единственный реальный рычаг влияния, который не очень заметен в работе Евросовета, это так называемые технологические переговоры, которые полгода будет курировать Венгрия. Вот там, под ковром, Орбан сможет немного усилить свои позиции.— На выборах в Европарламент многие политики, политологи и журналисты прогнозируют усиление позиций ультраправых националистических партий, многие из которых считаются пророссийскими. Например, "Альтернатива для Германии" и "Национальное объединение". Как вы лично оцениваете шансы пророссийских сил на предстоящих выборах?— Тут важно понимать: правых или пророссийских. Правящая коалиция Швеции включает правых и ультраправых. В Финляндии ультраправые второй раз в истории вошли в правительство. Ультраправая Джорджа Мелони возглавляет правительство Италии.И что — прорыв правых в действующую власть сильно помог России? Да нет же, наоборот.У настоящих пророссийских сил в Европе — у левых, у коммунистов — нет шансов. Мировое левое движение фрагментировано и маргинализировано. К тому же, левые проводят границу не между странами и народами, а между созидателями и грабителями, между трудовым народом и капиталом. Это не нравится немногочисленной, но влиятельной прослойке российских олигархов.Правда, часть наших олигархов уже в бегах, но оставшиеся из чувства самосохранения опасаются левых и влияют на международную политику страны таким образом, что именно правых, "фашистов лайт" выбирают в союзники.Что же до правых, то они гарантированно увеличат свою группировку в Европарламенте. Но даже с учётом дрейфа центристов вправо и стремления создавать коалиции, вряд ли добьются возможности принимать решения. Впрочем, Европарламент не имеет права законодательной инициативы, так что какой-то особой, значимой властью в Европе он не обладает.— Депутаты Европарламента направили письмо руководству Австрии с требованием оказать давление на банковскую группу Raiffeisen Bank International и заставить ее отказаться от ведения бизнеса в России. Текст письма с датой от 25 апреля опубликовал литовский депутат Пятрас Ауштрявичюс в X. В прессе (например, Politico) неоднократно появлялись заявления, что, дескать, Австрия публично поддерживает Украину и осуждает Путина, но продолжает вести бизнес с Россией и имеет тесные связи с Москвой. В какие игры играет Вена: за кого она на самом деле?— Европа увеличила до рекордных значений закупку российских удобрений. При этом четверть поставок пришлась на Польшу. Поставки российской твёрдой пшеницы в Италию с 2023 года выросли более чем в 10 раз. Ввоз зерна в Латвию вырос с начала года на 40%, транзит — почти на 80%. Вот и думайте, за кого они на самом деле?Может быть, маргинальные ныне левые действительно правы, и мы не там ищем границу? Может быть, буржуазия и олигархат просто делают business as usual и их совершенно не напрягает, что для увеличения прибылей приходится водить за нос свои народы и народ России?Выдавая публике через своих петрушек популярную риторику, балаганщик — большой бизнес — подсчитывает барыши.Тот же литовский депутат, возмущённый Австрией, почему-то предпочитает помалкивать, о том, что транзит российских товаров через Литву нарастает, а "санкционка" чувствительных сфер также идёт через его страну. Зато об этом неодобрительно сообщает пресса других европейских стран.Петрушка и городовой отвлекают публику дракой, но обе куклы одеты на ладони одного балаганщика.— В Австрии лидирует Австрийская партия свободы (FPÖ). Politico описывает лидера партии Герберта Кикля как пророссийского приверженца. Каковы шансы на лидерство у партии Кикля в своей стране и на выборах в Европарламент?— Не удивлён, что внук нациста Флориана Кикля стал крайне правым и популярным политиком — в Австрии у некоторой части населения ностальгия по таким идеям, ввиду исторического анамнеза. Да, его партия добилась рейтинга в 30%, но затем начала сдавать позиции.Например, 14 апреля на местных выборах в Инсбруке едва перевалила за 15% голосов. В Вене текущий рейтинг колеблется около 7%. Могу предположить дальнейшее падение популярности. При обыске у соратника Кикля нашли фото, "явно отражающие национал-социалистические настроения". Начинают вскрываться факты если не сотрудничества, то уж точно плотных рабочих контактов с открытыми неонацистами.Текущая деятельность партии также подрывает к ней доверие.На словах, как все популисты, Кикль отстаивает интересы отечественных фермеров. Однако на днях при голосовании в Европарламенте по вопросу маркировки мёда Австрийская партия свободы воздержалась. Хотя речь-то шла о защите и австрийских, в том числе, пчеловодов от поддельного мёда, ввозимого из-за границы. Фермеры, понятное дело, оценили по достоинству противоречие слов и дела.Кроме этого, три депутата от партии Кикля с 2019 года голосовали против введения минимальной заработной платы, против равной оплаты труда для мужчин и женщин, против повышения зарплаты и улучшения условий труда медсестер, против социальных мер защиты от бедности и безработицы, против оплаты труда студентов на стажировках, против переноса налоговой нагрузки с граждан на корпорации.— Премьер-популист Роберт Фицо и его партия "Направление — социальная демократия" критикует Украину и призывает ее отказаться от территорий, восстановленных Россией. Однако Фицо поддержал "формулу мира" Владимира Зеленского. Есть ли у Фицо перспективы попасть в Европарламент и на что это может повлиять, в том числе для России?— Фицо — человек в Словакии популярный. Но, получив реальную власть, он, как и все популисты, сделал немало, чтобы обнулить свой рейтинг. По крайней мере, массовых протестов он добился и восстановил против себя словацкие медиа.Стремительная реформа уголовного права с амнистией коррупционерам, уменьшением сроков давности по финансовым преступлениям и практической ликвидацией контроля над приходящими в страну европейскими деньгами, не прошла. Были и митинги, и окрики с европейских трибун. Прессинг журналистов, попытка загнать их в удобные власти рамки, вызвали у представителей СМИ не покорность, но раздражение.Тем не менее, партия Фицо совершенно однозначно войдёт в Европарламент.Что получит Россия от победы правых в Европе? Предположим, что они возьмут не ожидаемые 23%, а процентов 40, что позволит создавать дееспособные коалиции с центристами. В этом невероятном случае Россия тактически выигрывает. Потому что защищая интересы собственных стран (а если честно — отдельных групп национального капитала), правые урежут поддержку Украины и даже могут оказать политическое давление на киевский режим.Но правые остаются правыми. Если новые европейские страны совершат правый поворот, мы получим ещё несколько "Финляндий" под боком, чего не хотелось бы.Также о том, как США стремятся ограничить влияние России в Афганистане и не выпускают эмират из цепких лап, читайте в интервью с экспертом Вячеслав Некрасов: Пока Зеленский просит Кабул о помощи, народ Афганистана готов выйти за РФ на Украине.

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Анна Черкасова

интервью, европа, венгрия, виктор орбан, роберт фицо, европарламент, ес, россия, украина, всу, шарль мишель