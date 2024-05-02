Российские военные сбили 12 украинских дронов за ночь - 02.05.2024 Украина.ру
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Российские военные сбили 12 украинских дронов за ночь
Российские военные сбили 12 украинских дронов за ночь - 02.05.2024 Украина.ру
Российские военные сбили 12 украинских дронов за ночь
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 украинских дронов за ночь над Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ
2024-05-02T07:49
2024-05-02T07:49
пво
беспилотники
дроны
новости
ростовская область
краснодарский край
россия
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"В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 12 украинских БПЛА, - говорится в материале.Уточняется, что пять беспилотников сбили над территорией Брянской области, один – над территорией Курской области, еще один – над Белгородской областью, два – над Ростовской областью и три – над территорией Краснодарского края.
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пво, беспилотники, дроны, новости, ростовская область, краснодарский край, россия
ПВО, беспилотники, дроны, Новости, Ростовская область, краснодарский край, Россия

Российские военные сбили 12 украинских дронов за ночь

07:49 02.05.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
© Министерство обороны РФ
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 украинских дронов за ночь над Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 12 украинских БПЛА, - говорится в материале.
Уточняется, что пять беспилотников сбили над территорией Брянской области, один – над территорией Курской области, еще один – над Белгородской областью, два – над Ростовской областью и три – над территорией Краснодарского края.
Белгород-укрытие
1 апреля, 23:58
ПВО сбила в Белгородской области ещё два украинских беспилотникаОколо 22:15 (по мск) украинские военнослужащие выпустили в сторону Белгородской области два беспилотника самолётного типа, которые успешно засекла и поразила система противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ
 
ПВОбеспилотникидроныНовостиРостовская областькраснодарский крайРоссия
 
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