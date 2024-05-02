https://ukraina.ru/20240502/1054839417.html

Российские военные сбили 12 украинских дронов за ночь

Российские военные сбили 12 украинских дронов за ночь - 02.05.2024 Украина.ру

Российские военные сбили 12 украинских дронов за ночь

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 украинских дронов за ночь над Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ

2024-05-02T07:49

2024-05-02T07:49

2024-05-02T07:49

пво

беспилотники

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"В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 12 украинских БПЛА, - говорится в материале.Уточняется, что пять беспилотников сбили над территорией Брянской области, один – над территорией Курской области, еще один – над Белгородской областью, два – над Ростовской областью и три – над территорией Краснодарского края.

https://ukraina.ru/20240401/1054247388.html

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пво, беспилотники, дроны, новости, ростовская область, краснодарский край, россия