Российские военные сбили 12 украинских дронов за ночь
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
© Министерство обороны РФ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 украинских дронов за ночь над Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 12 украинских БПЛА, - говорится в материале.
Уточняется, что пять беспилотников сбили над территорией Брянской области, один – над территорией Курской области, еще один – над Белгородской областью, два – над Ростовской областью и три – над территорией Краснодарского края.
1 апреля, 23:58ПВО сбила в Белгородской области ещё два украинских беспилотникаОколо 22:15 (по мск) украинские военнослужащие выпустили в сторону Белгородской области два беспилотника самолётного типа, которые успешно засекла и поразила система противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ