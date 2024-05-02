Коренное население живёт в оккупации: экс-офицер армии США описал сценарий развала Америки Россией - 02.05.2024 Украина.ру
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Коренное население живёт в оккупации: экс-офицер армии США описал сценарий развала Америки Россией
Коренное население живёт в оккупации: экс-офицер армии США описал сценарий развала Америки Россией - 02.05.2024 Украина.ру
Коренное население живёт в оккупации: экс-офицер армии США описал сценарий развала Америки Россией
Победить Америку можно тремя способами: или с помощью ядерного удара (а это означает уничтожение всего человечества), или в результате смены элит (я в это не верю), или при ее балканизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник.
2024-05-02T04:47
2024-05-02T04:47
новости
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америка
россия
станислав крапивник
фбр
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По его словам, Россия сможет добиться развала Америки по югославскому сценарию.Принято считать, что Америка – это одна большая страна. Это не так. В ней много разрывов.Большинство населения юго-восточных штатов (бывшая Конфедерация) живет в деревнях и городках. В больших городах живут в основном мигранты из северных штатов. И коренное население считает, что живёт как в оккупации. Они не забыли оскорбления, которые им наносились все эти 150 лет после окончания гражданской войны.Гавайи вообще не хотели бы частью Америки. Американцы свергли их королеву Лилиуокалани и аннексировали эти острова. Есть юго-западные штаты. Это вообще мексиканские территории. Мексика хочет вернуть их себе. Мексиканцы учат своих детей в школах, что это - Republica del Norte.Еще есть мормоны. У них было свое теократическое государство, но к ним на голову свалились американцы, сказав, что теперь это единая Америка.Еще очень большая территория у индейцев из племени лакота. В 2007 году они второй раз пытались объявить о создании независимой республике. Если в первый раз ФБР в 1970-х годах перестреляла кучу людей, то сейчас их просто игнорируют. Но эти настроения никуда не исчезли.Полную версию интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру.
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новости, сша, америка, россия, станислав крапивник, фбр
Новости, США, Америка, Россия, Станислав Крапивник, ФБР

Коренное население живёт в оккупации: экс-офицер армии США описал сценарий развала Америки Россией

04:47 02.05.2024
 
© Грег Баттерфилд, ВКакция в США "Нет войне с Россией и Донбассом"
акция в США Нет войне с Россией и Донбассом
© Грег Баттерфилд, ВК
Читать в
Победить Америку можно тремя способами: или с помощью ядерного удара (а это означает уничтожение всего человечества), или в результате смены элит (я в это не верю), или при ее балканизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник.
По его словам, Россия сможет добиться развала Америки по югославскому сценарию.
Принято считать, что Америка – это одна большая страна. Это не так. В ней много разрывов.
Большинство населения юго-восточных штатов (бывшая Конфедерация) живет в деревнях и городках. В больших городах живут в основном мигранты из северных штатов. И коренное население считает, что живёт как в оккупации. Они не забыли оскорбления, которые им наносились все эти 150 лет после окончания гражданской войны.
Гавайи вообще не хотели бы частью Америки. Американцы свергли их королеву Лилиуокалани и аннексировали эти острова. Есть юго-западные штаты. Это вообще мексиканские территории. Мексика хочет вернуть их себе. Мексиканцы учат своих детей в школах, что это - Republica del Norte.
Еще есть мормоны. У них было свое теократическое государство, но к ним на голову свалились американцы, сказав, что теперь это единая Америка.
Еще очень большая территория у индейцев из племени лакота. В 2007 году они второй раз пытались объявить о создании независимой республике. Если в первый раз ФБР в 1970-х годах перестреляла кучу людей, то сейчас их просто игнорируют. Но эти настроения никуда не исчезли.
"Я уже молчу про Калифорнию на западном побережье, которая прекрасно будет жить самостоятельно, если ей дадут такую возможность. Короче говоря, в Америке есть много трещин, на которые можно давить", - добавил эксперт.
Полную версию интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру.
 
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