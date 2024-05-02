https://ukraina.ru/20240502/1054825374.html

Коренное население живёт в оккупации: экс-офицер армии США описал сценарий развала Америки Россией

Коренное население живёт в оккупации: экс-офицер армии США описал сценарий развала Америки Россией - 02.05.2024 Украина.ру

Коренное население живёт в оккупации: экс-офицер армии США описал сценарий развала Америки Россией

Победить Америку можно тремя способами: или с помощью ядерного удара (а это означает уничтожение всего человечества), или в результате смены элит (я в это не верю), или при ее балканизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник.

2024-05-02T04:47

2024-05-02T04:47

2024-05-02T04:47

новости

сша

америка

россия

станислав крапивник

фбр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103327/46/1033274642_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_4a4a28c6a8d2d9a1feb64ac0f11edcbb.jpg

По его словам, Россия сможет добиться развала Америки по югославскому сценарию.Принято считать, что Америка – это одна большая страна. Это не так. В ней много разрывов.Большинство населения юго-восточных штатов (бывшая Конфедерация) живет в деревнях и городках. В больших городах живут в основном мигранты из северных штатов. И коренное население считает, что живёт как в оккупации. Они не забыли оскорбления, которые им наносились все эти 150 лет после окончания гражданской войны.Гавайи вообще не хотели бы частью Америки. Американцы свергли их королеву Лилиуокалани и аннексировали эти острова. Есть юго-западные штаты. Это вообще мексиканские территории. Мексика хочет вернуть их себе. Мексиканцы учат своих детей в школах, что это - Republica del Norte.Еще есть мормоны. У них было свое теократическое государство, но к ним на голову свалились американцы, сказав, что теперь это единая Америка.Еще очень большая территория у индейцев из племени лакота. В 2007 году они второй раз пытались объявить о создании независимой республике. Если в первый раз ФБР в 1970-х годах перестреляла кучу людей, то сейчас их просто игнорируют. Но эти настроения никуда не исчезли.Полную версию интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру.

сша

америка

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, америка, россия, станислав крапивник, фбр