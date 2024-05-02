Кулеба признал, что Россия более эффективна в военных усилиях - 02.05.2024 Украина.ру
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Кулеба признал, что Россия более эффективна в военных усилиях
Кулеба признал, что Россия более эффективна в военных усилиях - 02.05.2024 Украина.ру
Кулеба признал, что Россия более эффективна в военных усилиях
Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба рассказал, меняет ли недавно одобренная в США помощь Киеву военную стратегию Украины, передает Foreign Policy
2024-05-02T07:17
2024-05-02T07:19
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дмитрий кулеба
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По его словам, помощь все еще не прибыла, а сроки получения так же важны, как и сами поставки, в то время как "союзники Украины отстают от расписания, несмотря на все свои усилия".По мнению Кулебы, перед Западом встает "более фундаментальный вопрос" о его боеспособности."Если он (Запад - ред.) не может быть достаточно эффективным конкретно в этих военных усилиях, то насколько эффективным он может быть, если начнутся другие войны и кризисы подобного масштаба?" - задался вопросом Кулеба.Глава украинского МИД также признал, что Россия за два года конфликта стала успешнее в производстве оружия, "чем весь западный альянс", и это - "плохой знак"."Российские баллистические ракеты - настоящий бич этой войны", - добавил он.В этом же интервью Кулеба ответил на вопрос, какой смысл проводить мирную конференцию по Украине в Швейцарии без России. Министр ответил, что целью июньской конференции Киев видит в создании коалиции стран с общими принципами и подходами, после чего возможны "коммуникации с Россией".Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее указывал, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
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Новости, Россия, Украина, Запад, Дмитрий Кулеба, МИД

Кулеба признал, что Россия более эффективна в военных усилиях

07:17 02.05.2024 (обновлено: 07:19 02.05.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
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Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба рассказал, меняет ли недавно одобренная в США помощь Киеву военную стратегию Украины, передает Foreign Policy
По его словам, помощь все еще не прибыла, а сроки получения так же важны, как и сами поставки, в то время как "союзники Украины отстают от расписания, несмотря на все свои усилия".
"Когда я смотрю на то, чего достигла Россия в восстановлении производства... промышленной базы и чего на данный момент достиг весь Запад, мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных усилиях", - признал он.
По мнению Кулебы, перед Западом встает "более фундаментальный вопрос" о его боеспособности.
"Если он (Запад - ред.) не может быть достаточно эффективным конкретно в этих военных усилиях, то насколько эффективным он может быть, если начнутся другие войны и кризисы подобного масштаба?" - задался вопросом Кулеба.
Глава украинского МИД также признал, что Россия за два года конфликта стала успешнее в производстве оружия, "чем весь западный альянс", и это - "плохой знак".
"Российские баллистические ракеты - настоящий бич этой войны", - добавил он.
В этом же интервью Кулеба ответил на вопрос, какой смысл проводить мирную конференцию по Украине в Швейцарии без России. Министр ответил, что целью июньской конференции Киев видит в создании коалиции стран с общими принципами и подходами, после чего возможны "коммуникации с Россией".
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее указывал, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
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