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Знамя Победы

Знамя Победы - 02.05.2024 Украина.ру

Знамя Победы

Лет сорок назад всё было просто и понятно – каждый школьник знал, что флаг над куполом Рейхстага подняли Михаил Егоров и Мелитон Кантария. И с почти 100% вероятностью сказал бы, что произошло это 9 мая. Не школьники (особенно – с высшим историческим образованием) знали больше, но легендированная история особых несчастий им не доставляла

2024-05-02T00:35

2024-05-02T00:35

2024-05-02T00:35

история

история

история ссср

великая отечественная война

1 мая

берлин

маршал жуков

знамя победы

1945

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Потом началась перестройка и гласность, благодаря которым вчерашние школьники с изумлением узнали, что: а) флаг подняли вовсе не Егоров и Кантария; б) не 9 мая; в) не над куполом. Более того, в конце концов оказалось, что даже исторические фото уроженца Донбасса Евгения Халдея – постановочное! Всё это подавалось с ехидной ухмылкой – видите, от вас даже это скрывали…Мы ехидно ухмыляться не будем, просто вспомним события.Штурм РейхстагаШтурм Берлина был заключительной частью Берлинской стратегической наступательной операции и продолжался с 24 апреля по 2 мая, которая проводилась войсками 1-го Белорусского фронта под командованием Георгия Жукова и 1-го Украинского фронта под командованием Константина Рокоссовского. Непосредственные бои за Рейхстаг продолжались 28 апреля – 2 мая.Рейхстаг входил в центральный сектор обороны Берлина, охватывающий "правительственный квартал". Помимо здания Рейхстага туда входили здание гестапо, оперный театр и Рейхсканцелярия – хорошо укреплённые здания с бомбоубежищами (включая "Фюрербункер"). Их защищали примерно 5 тыс. немецких солдат.Рейхстаг не был самым высоким зданием, но его было хорошо видно из города. Его занятие имело цель, прежде всего, военную. В то же время, не смотря на незначительную роль, которую играл парламент в политической системе гитлеровской Германии, занятие здания изначально рассматривалось как символический акт.Ещё 9 апреля на совещании политотделов 1-го Белорусского фронта было принято решение об изготовлении флагов, которые могли быть установлены на Рейхстаге. Возможно до политотделов просто доносилось решение, принятое на высшем уровне (в мемуарах даже есть ссылки на ГлавПУР), но тогда непонятно, почему знамёна не сделали централизованно. А так их делали в каждой армии, причём использовалась трофейная ткань.Непосредственная задача овладением центральным сектором обороны была возложена на 150 и 171 стрелковые дивизии 79 стрелкового корпуса. Участвовала в штурме часть сил 207 дивизии, а также приданные части – четыре артиллерийские и танковая бригады, четыре танковых и самоходно-артиллерийских полка.Знамя под РейхстагомСоветские знамёна над Рейхстагом поднимались несколько раз разными штурмовыми группами.В 14 часов 25 минут 30 апреля 1945 года лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов прикрепили красный флаг к колонне у лестницы главного входа. Этот флаг был первым, но, строго говоря, он не был флагом над Рейхстагом. Однако именно о нём сообщило Всесоюзное радио. Обычно это сообщение описывается как ошибочное, основанное на донесении начальника штаба 150-й дивизии полковника Николая Дьячкова, но основание для него всё же было. Кстати, Кантария потом рассказывал, что видел этот флаг, ничуть не переживая из-за своего приоритета.Вечером 30 апреля штурмовая группа в составе старших сержантов Михаила Минина, Газетдина Загитова, Александра Лисименко и сержанта Алексея Боброва под командованием капитана Владимира Макова подняла знамя над западным (парадным) фронтоном здания. Эта группа была представлена к званию героев Советского Союза, но получила только ордена Красного Знамени, поскольку их информация была неправильно понята – Рейхстаг в это время взят ещё не был. Правда, на момент, когда действовали Егоров и Кантария, он взят тоже не был.В ночь на 1 мая лейтенант Алексей Берест, сержант Егоров и младший сержант Кантария при поддержке автоматчиков роты Ильи Сьянова водрузили над Рейхстагом флаг 150-й стрелковой дивизии. Он был установлен на восточном фронтоне. Эта группа была не штурмовая – перед ней была поставлена задача именно установить знамя.Берест – уроженец нынешней Сумской области. Его судьбы после войны сложилась не лучшим образом – был уволен из армии за двоежёнство (не расторг первый брак), потом оказался в тюрьме по ложному обвинению в хищении. Погиб в 1970 году спасая девочку из-под поезда.Он не получил ни звания Героя Советского Союза (якобы его вычеркнул из представления лично Жуков), ни Героя России (хотя ходатайство такое было), но в 2005 году получил звание Героя Украины от Виктора Ющенко. Надо думать – чисто в пику России.Состав этой группы был утверждён в донесении начальника политуправления фронта генерал-лейтенанта Сергея Галаджева (национальность фигурантов он подчеркнул специально, что, надо думать, было благосклонно воспринято в Москве).Кроме того, на разных этапах боёв внутри здания 30 апреля и 1 мая разные группы вывесили в разных местах ещё несколько знамён. По официальной версии Института военной истории МО РФ их количество достигало четырёх десятков, в представлениях на звание героя за установления знамени фигурировало свыше ста человек.Первая фотография знамени над Рейхстагом была сделана фотокорреспондентом "Правды" Виктором Тёминым с борта самолёта По-2 1 мая 1945 года. Правда, флагов (их было несколько) на фото видно не было – их дорисовывали в редакции.Евгений Халдей свои фото сделал уже 2 мая, когда бои закончились. Флаг принёс сам, солдат подобрал первых попавшихся. Тогда же кинооператор Роман Кармен сделал известный фрагмент хроники с участием рядового Булатова и лейтенанта Семёна Сорокина.Людям, осуждающим тогдашних военкоров, рекомендуем пообщаться с военкорами современными – они им всё объяснят (надеемся – без рукоприкладства).После 1 маяКак и следовало ожидать, бои на этом не прекратились.Утром 1 мая немцы продолжали атаки в районе Рейхстага, бои в горящем здании продолжались до позднего вечера. Произвело ли на немцев впечатление падение Рейхстага или нет сейчас, конечно не оценишь, но, похоже, его влияние было незначительным.Комендант города генерал Гельмут Вейдлинг сдался советским войскам около шести часов утра 2 мая. Его приказ о капитуляции дошёл до Рейхстага примерно в десять утра и тогда выяснилось, что часть здания по-прежнему удерживается нацистами – во всяком случае ряд мемуаристов видели белые полотнища в окнах (такой знакомый был и у автора статьи, но он попал в район Рейхстага только 5 мая).Бои продолжались и после этого – до отдельных групп нацистов приказ коменданта не дошёл, другие пошли на прорыв и сумели вырваться из города.Только после капитуляции остатков гарнизона Рейхстага знамя было перенесено на купол – той же группой. Задача была непростой, поскольку в ходе боёв купол был повреждён, все стёкла выбиты. Собственно, задача установить знамя именно на купол была поставлена ещё 30 апреля, но тогда группа не нашла в темноте дорогу. Да и 2 мая Егоров чуть не сорвался.Ещё через несколько дней (по разным воспоминаниям – 5-12 мая) знамя заменили на новое. 19 июня на нём были сделаны надписи "150 стр. ордена Кутузова II ст. Идриц. Див.", "79 Ск" и "3 УА 1 БФ". Серп, молот и звезда были нанесены изначально, что видно по цвету надписей. В СМИ встречалась история, в соответствии с которой работницы штаба отрезали от него узкую полоску, которую разрезали на сувениры.На следующий день оно было отправлено в Москву и в июле передано в Центральный музей Вооружённых Сил. Сейчас оно находится в специальном хранилище, иногда его оттуда выносят (последний раз – в 2003 году). В открытом в 2011 году отдельном зале экспонируется точная копия.

https://ukraina.ru/20210502/1031249189.html

https://ukraina.ru/20220507/1033929010.html

https://ukraina.ru/20220510/1033929203.html

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история, история ссср, великая отечественная война, 1 мая, берлин, маршал жуков, знамя победы, 1945