https://ukraina.ru/20240224/1053393302.html

"Великим полководцем не станет": Шкурлатов назвал нового главкома ВСУ разменной монетой

"Великим полководцем не станет": Шкурлатов назвал нового главкома ВСУ разменной монетой - 24.02.2024 Украина.ру

"Великим полководцем не станет": Шкурлатов назвал нового главкома ВСУ разменной монетой

Председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов в интервью изданию Украина.ру подтвердил, что нового главкома ВСУ Александра Сырского сделали виновным в провале с Авдеевкой

2024-02-24T03:30

2024-02-24T03:30

2024-02-24T03:30

александр сырский

новости

всу

авдеевка

украина

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"Безусловно, общество и украинская армия уже считают, что в потере укрепрайона есть доля его вины — несмотря на то что проблема Авдеевки досталась ему от старого командования. Думаю, (бывшего главкома Валерия) Залужного кто-то заботливо, скажем так, убрал в нужный момент. Теперь весь негатив, главным образом со стороны Вооруженных сил Украины, ляжет на плечи Сырского. Ему это разгребать", - сказал подполковник.Он заметил, что для Сырского, которого в ВСУ прозвали "мясник" и "генерал 200", это не впервой.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

авдеевка

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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александр сырский, новости, всу, авдеевка, украина