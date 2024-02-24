"Великим полководцем не станет": Шкурлатов назвал нового главкома ВСУ разменной монетой - 24.02.2024 Украина.ру
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"Великим полководцем не станет": Шкурлатов назвал нового главкома ВСУ разменной монетой
"Великим полководцем не станет": Шкурлатов назвал нового главкома ВСУ разменной монетой - 24.02.2024 Украина.ру
"Великим полководцем не станет": Шкурлатов назвал нового главкома ВСУ разменной монетой
Председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов в интервью изданию Украина.ру подтвердил, что нового главкома ВСУ Александра Сырского сделали виновным в провале с Авдеевкой
2024-02-24T03:30
2024-02-24T03:30
александр сырский
новости
всу
авдеевка
украина
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"Безусловно, общество и украинская армия уже считают, что в потере укрепрайона есть доля его вины — несмотря на то что проблема Авдеевки досталась ему от старого командования. Думаю, (бывшего главкома Валерия) Залужного кто-то заботливо, скажем так, убрал в нужный момент. Теперь весь негатив, главным образом со стороны Вооруженных сил Украины, ляжет на плечи Сырского. Ему это разгребать", - сказал подполковник.Он заметил, что для Сырского, которого в ВСУ прозвали "мясник" и "генерал 200", это не впервой.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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александр сырский, новости, всу, авдеевка, украина
Александр Сырский, Новости, ВСУ, Авдеевка, Украина

"Великим полководцем не станет": Шкурлатов назвал нового главкома ВСУ разменной монетой

03:30 24.02.2024
 
© из личного архиваПодполковник запаса Роман Шкурлатов
Подполковник запаса Роман Шкурлатов
© из личного архива
Читать в
Председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов в интервью изданию Украина.ру подтвердил, что нового главкома ВСУ Александра Сырского сделали виновным в провале с Авдеевкой
"Безусловно, общество и украинская армия уже считают, что в потере укрепрайона есть доля его вины — несмотря на то что проблема Авдеевки досталась ему от старого командования. Думаю, (бывшего главкома Валерия) Залужного кто-то заботливо, скажем так, убрал в нужный момент. Теперь весь негатив, главным образом со стороны Вооруженных сил Украины, ляжет на плечи Сырского. Ему это разгребать", - сказал подполковник.
Он заметил, что для Сырского, которого в ВСУ прозвали "мясник" и "генерал 200", это не впервой.
"Бахмут пятном на его биографии лежит. Так что "бахмутом" больше, "бахмутом" меньше, Сырский — разменная монета. Великим полководцем в истории Украины ему не стать. Да и самой страны Украина скоро не будет. Я думаю, что они все закончат бесславно. Сырскому не особо долго придется оправдываться и выкручиваться. Вслед за Авдеевкой последует еще ряд катастроф, которые добьют ВСУ и поставят крест на киевском режиме", - заверил Шкурлатов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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