https://ukraina.ru/20240222/1053459481.html
"Всё случилось быстро": эксперт рассказал, как Россия повторила в Авдеевке американскую "Кобру" для ВСУ
"Всё случилось быстро": эксперт рассказал, как Россия повторила в Авдеевке американскую "Кобру" для ВСУ - 22.02.2024 Украина.ру
"Всё случилось быстро": эксперт рассказал, как Россия повторила в Авдеевке американскую "Кобру" для ВСУ
Французские СМИ, наблюдая за операцией в Авдеевке, были в шоке от уровня координации между российской авиацией и войсками на земле. Я ожидал, что будет второй Бахмут (Артемовск), который закончится в мае, но все случилось быстро. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-02-22T04:50
2024-02-22T04:50
2024-02-22T04:50
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В Авдеевке ВС РФ продемонстрировали очень эффективную организацию и координацию армии на любом уровне, от взвода до бригады. Например, как использовался подземный тоннель, когда начинался штурм южной части укрепрайона, рассказал эксперт.Или как проводились удары ФАБ-500, и ФАБ-1500 вблизи линии российских войск. Это похоже на то, как армия США использовала бомбардировщики B-17 в июле 1944 года при штурме города Авранж во Франции (операция "Кобра". – Ред.), где у немцев были солидные позиции, добавил журналист.Я сам ожидал, что будет второй Бахмут (Артемовск), который закончится в мае, но все случилось быстро. Нельзя недооценивать российскую армию, но в Киеве ее недооценили, и результат был плачевный. Если ВС РФ продолжат эту тактику, то на любом участке фронте ожидается большой прорыв, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240221/1053444377.html
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новости, авдеевка, всу, вс рф, сша, авиация, авиабомбы, киев, вов, франция
Новости, Авдеевка, ВСУ, ВС РФ, США, авиация, авиабомбы, Киев, ВОВ, Франция
"Всё случилось быстро": эксперт рассказал, как Россия повторила в Авдеевке американскую "Кобру" для ВСУ
Французские СМИ, наблюдая за операцией в Авдеевке, были в шоке от уровня координации между российской авиацией и войсками на земле. Я ожидал, что будет второй Бахмут (Артемовск), который закончится в мае, но все случилось быстро. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
В Авдеевке ВС РФ продемонстрировали очень эффективную организацию и координацию армии на любом уровне, от взвода до бригады. Например, как использовался подземный тоннель, когда начинался штурм южной части укрепрайона, рассказал эксперт.
Или как проводились удары ФАБ-500, и ФАБ-1500 вблизи линии российских войск. Это похоже на то, как армия США использовала бомбардировщики B-17 в июле 1944 года при штурме города Авранж во Франции (операция "Кобра". – Ред.), где у немцев были солидные позиции, добавил журналист.
"Они добились результата, но часть их войск попала под удары своей авиации. Российская армия повторила это, использовав большое количество планирующих бомб, но сделала это более аккуратно. Если почитать французские СМИ, то они в шоке от уровня координации российской армии между авиацией и войсками на земле", - подчеркнул Моро.
Я сам ожидал, что будет второй Бахмут (Артемовск), который закончится в мае, но все случилось быстро. Нельзя недооценивать российскую армию, но в Киеве ее недооценили, и результат был плачевный. Если ВС РФ продолжат эту тактику, то на любом участке фронте ожидается большой прорыв, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь