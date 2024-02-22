https://ukraina.ru/20240222/1053459481.html

"Всё случилось быстро": эксперт рассказал, как Россия повторила в Авдеевке американскую "Кобру" для ВСУ

"Всё случилось быстро": эксперт рассказал, как Россия повторила в Авдеевке американскую "Кобру" для ВСУ - 22.02.2024 Украина.ру

"Всё случилось быстро": эксперт рассказал, как Россия повторила в Авдеевке американскую "Кобру" для ВСУ

Французские СМИ, наблюдая за операцией в Авдеевке, были в шоке от уровня координации между российской авиацией и войсками на земле. Я ожидал, что будет второй Бахмут (Артемовск), который закончится в мае, но все случилось быстро. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-02-22T04:50

2024-02-22T04:50

2024-02-22T04:50

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В Авдеевке ВС РФ продемонстрировали очень эффективную организацию и координацию армии на любом уровне, от взвода до бригады. Например, как использовался подземный тоннель, когда начинался штурм южной части укрепрайона, рассказал эксперт.Или как проводились удары ФАБ-500, и ФАБ-1500 вблизи линии российских войск. Это похоже на то, как армия США использовала бомбардировщики B-17 в июле 1944 года при штурме города Авранж во Франции (операция "Кобра". – Ред.), где у немцев были солидные позиции, добавил журналист.Я сам ожидал, что будет второй Бахмут (Артемовск), который закончится в мае, но все случилось быстро. Нельзя недооценивать российскую армию, но в Киеве ее недооценили, и результат был плачевный. Если ВС РФ продолжат эту тактику, то на любом участке фронте ожидается большой прорыв, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240221/1053444377.html

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новости, авдеевка, всу, вс рф, сша, авиация, авиабомбы, киев, вов, франция