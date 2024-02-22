Подполковник Шкурлатов рассказал о продвижении ВС РФ по Запорожскому фронту, под Работино и Часов Яром - 22.02.2024 Украина.ру
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Подполковник Шкурлатов рассказал о продвижении ВС РФ по Запорожскому фронту, под Работино и Часов Яром
Подполковник Шкурлатов рассказал о продвижении ВС РФ по Запорожскому фронту, под Работино и Часов Яром - 22.02.2024 Украина.ру
Подполковник Шкурлатов рассказал о продвижении ВС РФ по Запорожскому фронту, под Работино и Часов Яром
Авдеевка придала положительную динамику на Запорожском отрезке фронта. Подразделения ВС РФ также стали активнее продвигаться к Часов Яру, а наступление стало более очевидным. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
2024-02-22T03:00
2024-02-22T03:00
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авдеевка
работино
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запорожское направление
часов яр
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Конец гарнизона ВСУ в Авдеевке стал триггером и сигналом для активизации всего фронта, сейчас он ожил. Подразделения ВС РФ стали активнее продвигаться к Часов Яру. Авдеевский импульс придал положительную динамику и на Запорожском отрезке, рассказал военный.Под Работино сейчас идут активные штурмовые действия, и противник там уже вопит о том, что ВС РФ продвинулись вплоть до километра, а на отдельных участках фронта продвижение составило до 3–4 километров, добавил специалист.Очевидно, что у командующего группировкой войск "Центр" Андрея Мордвичева есть определённые таланты стратега. Человек грамотно смотрит на поле боя и разумно поступает. Он бережёт людской ресурс и заботиться о жизнях простых солдат, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240221/1053423180.html
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работино
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новости, авдеевка, работино, днр, запорожское направление, часов яр, вс рф, всу
Новости, Авдеевка, Работино, ДНР, Запорожское направление, Часов Яр, ВС РФ, ВСУ

Подполковник Шкурлатов рассказал о продвижении ВС РФ по Запорожскому фронту, под Работино и Часов Яром

03:00 22.02.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
Действия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Авдеевка придала положительную динамику на Запорожском отрезке фронта. Подразделения ВС РФ также стали активнее продвигаться к Часов Яру, а наступление стало более очевидным. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Конец гарнизона ВСУ в Авдеевке стал триггером и сигналом для активизации всего фронта, сейчас он ожил. Подразделения ВС РФ стали активнее продвигаться к Часов Яру. Авдеевский импульс придал положительную динамику и на Запорожском отрезке, рассказал военный.
Под Работино сейчас идут активные штурмовые действия, и противник там уже вопит о том, что ВС РФ продвинулись вплоть до километра, а на отдельных участках фронта продвижение составило до 3–4 километров, добавил специалист.
"Наша наступательная динамика стала более очевидной. Забегать вперёд я бы все же не стал. Верим в наших генералов и в первую очередь в нашего солдата, который все тяготы и лишения этой войны выносит на своих плечах", - подчеркнул Шкурлатов.
Очевидно, что у командующего группировкой войск "Центр" Андрея Мордвичева есть определённые таланты стратега. Человек грамотно смотрит на поле боя и разумно поступает. Он бережёт людской ресурс и заботиться о жизнях простых солдат, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Кирилл Копылов интервью
Вчера, 04:45
Кирилл Копылов: Россия засунула ВСУ в свой лучший "мешок", чтобы пройти тридцать километров за три дняВ Авдеевке мы впервые за долгое время смогли выделить на операцию достаточно сил, чтобы задавить противника волной огня и стали. Мы правильно использовали свои лучшие качества, которые появились за 2 года СВО. Все эти наши лучшие качества 2 года назад у нас почти полностью отсутствовали. Видеть такое отрадно, считает военный историк Кирилл Копылов
 
НовостиАвдеевкаРаботиноДНРЗапорожское направлениеЧасов ЯрВС РФВСУ
 
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