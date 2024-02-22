https://ukraina.ru/20240222/1053444888.html

Подполковник Шкурлатов рассказал о продвижении ВС РФ по Запорожскому фронту, под Работино и Часов Яром

Подполковник Шкурлатов рассказал о продвижении ВС РФ по Запорожскому фронту, под Работино и Часов Яром - 22.02.2024 Украина.ру

Подполковник Шкурлатов рассказал о продвижении ВС РФ по Запорожскому фронту, под Работино и Часов Яром

Авдеевка придала положительную динамику на Запорожском отрезке фронта. Подразделения ВС РФ также стали активнее продвигаться к Часов Яру, а наступление стало более очевидным. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов

2024-02-22T03:00

2024-02-22T03:00

2024-02-22T03:00

новости

авдеевка

работино

днр

запорожское направление

часов яр

вс рф

всу

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Конец гарнизона ВСУ в Авдеевке стал триггером и сигналом для активизации всего фронта, сейчас он ожил. Подразделения ВС РФ стали активнее продвигаться к Часов Яру. Авдеевский импульс придал положительную динамику и на Запорожском отрезке, рассказал военный.Под Работино сейчас идут активные штурмовые действия, и противник там уже вопит о том, что ВС РФ продвинулись вплоть до километра, а на отдельных участках фронта продвижение составило до 3–4 километров, добавил специалист.Очевидно, что у командующего группировкой войск "Центр" Андрея Мордвичева есть определённые таланты стратега. Человек грамотно смотрит на поле боя и разумно поступает. Он бережёт людской ресурс и заботиться о жизнях простых солдат, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240221/1053423180.html

авдеевка

работино

днр

запорожское направление

часов яр

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новости, авдеевка, работино, днр, запорожское направление, часов яр, вс рф, всу