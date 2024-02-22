Подполковник Шкурлатов рассказал о продвижении ВС РФ по Запорожскому фронту, под Работино и Часов Яром
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
Авдеевка придала положительную динамику на Запорожском отрезке фронта. Подразделения ВС РФ также стали активнее продвигаться к Часов Яру, а наступление стало более очевидным. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Конец гарнизона ВСУ в Авдеевке стал триггером и сигналом для активизации всего фронта, сейчас он ожил. Подразделения ВС РФ стали активнее продвигаться к Часов Яру. Авдеевский импульс придал положительную динамику и на Запорожском отрезке, рассказал военный.
Под Работино сейчас идут активные штурмовые действия, и противник там уже вопит о том, что ВС РФ продвинулись вплоть до километра, а на отдельных участках фронта продвижение составило до 3–4 километров, добавил специалист.
"Наша наступательная динамика стала более очевидной. Забегать вперёд я бы все же не стал. Верим в наших генералов и в первую очередь в нашего солдата, который все тяготы и лишения этой войны выносит на своих плечах", - подчеркнул Шкурлатов.
Очевидно, что у командующего группировкой войск "Центр" Андрея Мордвичева есть определённые таланты стратега. Человек грамотно смотрит на поле боя и разумно поступает. Он бережёт людской ресурс и заботиться о жизнях простых солдат, заключил собеседник Украина.ру.
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Вчера, 04:45Кирилл Копылов: Россия засунула ВСУ в свой лучший "мешок", чтобы пройти тридцать километров за три дняВ Авдеевке мы впервые за долгое время смогли выделить на операцию достаточно сил, чтобы задавить противника волной огня и стали. Мы правильно использовали свои лучшие качества, которые появились за 2 года СВО. Все эти наши лучшие качества 2 года назад у нас почти полностью отсутствовали. Видеть такое отрадно, считает военный историк Кирилл Копылов