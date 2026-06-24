Сухопутные дроны Сталина - 24.06.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20260624/sukhoputnye-drony-stalina--1080363423.html
Сухопутные дроны Сталина
Сухопутные дроны Сталина - 24.06.2026 Украина.ру
Сухопутные дроны Сталина
Сухопутные дроны (НРТК – наземный робототехнический комплекс) сейчас активно используются обеими сторонами конфликта как транспортное и, реже, боевое средство. Однако мало кто знает, что впервые они были использованы французами ещё во время Первой Мировой войны. Позже такие аппараты состояли и на вооружении Красной Армии
2026-06-24T16:00
2026-06-24T16:00
история
история
история ссср
волынская область
выборг
севастополь
ркка
танки
дроны
великая отечественная война
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Вначале стоит вспомнить один из трагических моментов лета 1941 года – неудачную атаку 19-й танковой дивизии 22 мехкорпуса 5-й армии 24 июня под Войницей Волынской области. На архивном фото семь советских танков, подбитых, судя по повороту башен, огнём с тыла – обычная ситуация, когда советские подразделения пытались идти в атаку без разведки и поддержки пехоты, артиллерии и сапёров. Танки – Т-26 (первоначально – лицензионная копия британского Vickers Mk E), на переднем плане – огнемётный танк. Ведущий российский эксперт по бронетанковой технике Юрий Пашолок определил, что это не линейный ХТ-130, а исключительно редкая машина – телетанк ТТ-26.Создание управляемой по радио или кабелю (телеуправляемая, от греческого слова tele – "далеко") техника было одним из веяний 1920-30-х годов – будущая война виделась высокомеханизированной, с активным использованием химического оружия и "лучей смерти" (они так и не были изобретены, но с возможностью их появления считались), соответственно, живого человека предполагалось по возможности убрать с переднего края.Впрочем, когда речь шла о советских телетанках, то назначение у них было более утилитарным – разрушение инженерных заграждений и подавление огневых точек. Для последнего особенно эффективны были огнемёты, но пороховой танковый огнемёт КС-25 стрелял всего на 45 метров максимум, а на таких дистанциях неэффективной была уже танковая броня (у Т-26 – не более 10 мм.)Конструкторская мысль шла по пути использования базы линейных танков.Во-первых, проще и быстрее было использовать уже выпускающуюся промышленностью и освоенную армией базу. Напомним, что наиболее массовые модели танков 1930-х годов имели западное происхождение (Т-26 и Т-27 – британское, БТ – американское).Во-вторых, системы радиоуправления того времени были тяжёлыми и объёмными, на миниатюрное шасси типа современных НРТК они бы просто не поместились.В-третьих, полноразмерные машины имели очевидные преимущества в смысле скорости и проходимости.В-четвёртых, сняв или обесточив аппаратуру радиоуправления танк можно было вернуть к статусу линейного.Работу начали с трофейного Renault FT, на котором в 1929-30 годах смонтировали аппаратуру дистанционного управления по кабелю. Направление было сочтено тупиковым – кабель путался, а в условиях боя его живучесть оставляла желать много лучшего.В марте 1930 года начались испытания серийного танка Т-18 (МС-1) оборудованного трёхкомандной радиоаппаратурой управления "Мост-1". На испытаниях танк, двигаясь со скоростью 2,5-4 км/ч, показал возможность управления по радио.В 1933 году в телеуправляемую версию было переделано не менее семи Т-18. На них демонтировали штатные органы управления, а на месте водителя разместилась новая шестнадцатикомандная аппаратура управления конструкции Остехбюро* системы 1932 года.Этот танк мог не только двигаться и поворачивать, но также менять скорость и направление движения (нетривиальная задача, учитывая, что коробки передач были несинхронизированные, управление ими требовало больших усилий и определённых навыков – даже на Т-34 бывали случаи одновременного включения двух передач, с предсказуемыми последствиями), останавливаться и глушить двигатель, подрывать заряд взрывчатки на борту. Последнее подсказывает его специализацию – одноразовая "сухопутная торпеда", предназначенная для подрыва полевых укреплений.Максимально возможная дистанция телеуправления составляла 1,5 километра. Реальная не превышала километра при ясной погоде. Главной проблемой танка был высокий центр тяжести при узкой колее – он не только легко переворачивался, но и не умел ехать прямо – наезд на любую кочку приводил к довороту и купировать это на расстоянии было сложно (видеосвязи с танком по понятным причинам не было).В 1932 году были разработаны и произведены в нескольких экземплярах дистанционно управляемые машины на базе танкетки Т-27 и лёгкого танка Т-26.В январе 1933 года, а потом в октябре того же года были проведены совместные испытания всех трёх типов телетанков. Лучшие результаты показал Т-26, который и поступил на вооружение РККА. Всего в 1936-37 годах было произведено (переоборудовано из линейных) 35 групп танков, состоявших из двух машин – танка управления (ТУ-26) и телетанка (ТТ-26).В 1938-39 годах последовало производство второй серии из 30 групп танков. На этот раз в качестве базы были использованы более продвинутые однобашенные танки. ТТ-26 (точнее – ТТ-131) был вооружён огнемётом, а ТУ-26 (ТУ-132) нёс штатное вооружение (45 мм. пушку и пулемёт), отличаясь от линейного танка только двумя антенными портами. Они были оснащены телемеханической системой ТОС-6 (техника особой секретности), созданный в 1937 году в НИИ-20 под руководством инженера Свиршевского. Один комплект ТОС-6 обходился в 175 тыс. руб. – сравнимо со стоимостью танков (цена Т-26 составляла 80 тыс. руб.; ТТ-26 переделывали из пушечного варианта, а не из более дорогого ХТ-130, который стоил 120-130 тыс.) По сравнению с линейными ХТ-130 рабочее место командира ТТ-26 было неудобным.ТТ-26 помимо стрельбы мог также выставлять дымовую завесу, разбрызгивать отравляющие и нейтрализующие их вещества, а также горючую жидкость для создания огневых завес. Для этого использовался специальный танковый химический прибор ТХП-3 (позднее переименован в дымовой – ТДП-3). Это было универсальное устройство (его можно было ставить на линейные танки), представляющее собой 40-литровый бак для активного вещества, баллон со сжатым воздухом распылительное устройство, набор трубок и манометры. Устройство в сборе весило около 150 кг.В 1938-39 годах разрабатывался телетанк на базе БТ-7. Помимо огнемёта и специальной химической аппаратуры он вооружался телеуправляемым пулемётом Силина, но прицельная стрельба из него была невозможна, неприцельная – неэффективна. Он имел некоторое преимущество перед Т-26, но до начала войны работы закончены не были, а с началом войны – прекращены.Также в 1938 году на базе Т-26 был разработан инженерный телетанк (в некоторых источниках он называется ТТ-ТУ, но это, скорее всего, ошибка), который оборудовался сбрасываемым дистанционно управляемым фугасом и был, таким образом, многоразовой "сухопутной торпедой".Телетанки создавался также на базе лёгких плавающих танков Т-37А и Т-38, а также тяжёлого танка прорыва Т-35 (учитывая, что этот танк был пятибашенным, с тремя пушками и экипажем в 11 человек, представить себе его применение в качестве телетанка немного сложно).Из телетанков были сформированы два батальона, один из которых принял участие в советско-финляндской войне. Опыт был скорее неудачными – в феврале 1940 года несколько ТТ-26 были брошены в атаку на финский укрепрайон в районе Выборга, застряли в воронках и были расстреляны противотанковой артиллерией. Четыре телетанка были повреждены во время разведки минных полей, один должен был доставить мину к ДОТу, но взорвался при обстреле. Всего батальон безвозвратно потерял 6 танков.В 1940 году один батальон был передан в состав 19-й т.д. и войну его телетанки встретили как линейные огнемётные. Связано это было с большой неразберихой – 29 механизированных корпусов в штатах 1940 года требовали почти 30 тысяч танков, в то время как на 22 июня 1941 года в РККА их насчитывалось всего 23 767, включая машины на ремонте, приписанные к военным училищам и т.п., вплоть до полигона в Кубинке, где хранились штучные, но, при этом, боеспособные образцы бронетанковой техники.Впоследствии штаты предполагалось заполнить за счёт производства, в качестве временной меры рассматривалось возможность вооружения танковых дивизий артиллерией, которой было в избытке (тоже так себе вариант, поскольку в дефиците были средства механической тяги). А так в танковые и моторизованные дивизии мехкорпусов всунули всё, что напоминало танки, включая специальные машины. Даже в штатах стрелковых дивизий танки были замены на бронеавтомобили.Соответственно, по основному назначению телетанки не использовались. С другой стороны, та война, которая началась 22 июня к применению телетанков не располагала. С достаточно мощными укреплениями советские войска столкнулись где-то к концу года.Впрочем, 27 февраля 1942 года телетанки были использованы в Севастополе. Это были управляемые по проводам танкетки Т-27, начинённые взрывчаткой. Их созданием руководил военный инженер 3 ранга Александр Казанцев – известнейший писатель-фантаст, в довоенном романе которого "Пылающий остров" описывалась в том числе химическая и телеуправляемая техника. До немецких окопов дошли две танкетки – ещё две застряли и были подорваны, две – расстреляны немецкими противотанковыми пушками.На настоящий момент в России сохранилось два телетанка – ТУ-26 в экспозиции Центрального музея вооружённых сил в Москве и восстановленный до ходового состояния ТТ-26 в музейном секторе парка "Патриот" в Кубинке (там он почему-то представлен как ХТ-130, хотя танки отличаются – башня ТТ-26 смещена влево, а не вправо). Последний танк – из состава 51 отдельного батальона, базировавшего в Рязани и принимавшего участие в боях за Михайлов и Сталиногорск Рязанской области в декабре 1941 года. ТТ там применялись с экипажами.На уровне развития радиотехники характерном для 30-х годов телетанки были просто очень дорогими игрушками, проигрывавшими обычным танкам буквально по всем параметрам (что было подтверждено послевоенными попытками создания телетанка на базе Т-34-85). Причём это обстоятельство осталось бы актуальным и в случае применения химического оружия.* После расформирования "Остехбюро" в 1937 году и расстрела его руководителя Владимира Бекаури разработка телетехники была передана в созданный на базе московского отделения бюро НИИ-20. Сейчас это АО "Всероссийский НИИ радиотехники". Наиболее известная продукция "Остехбюро" – радиоуправляемые фугасы, которыми, в частности, был разрушен центр Киева в сентябре 1941 года.
https://ukraina.ru/20260429/zheleznyy-kon-idt-na-smenu-krestyanskoy-loshadke-vyzhivet-li-pekhota-na-pole-boya-1078424503.html
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Василий Стоякин
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история, история ссср, волынская область, выборг, севастополь, ркка, танки, дроны, великая отечественная война, 1930-ые
История, История, история СССР, Волынская область, Выборг, Севастополь, РККА, танки, дроны, Великая Отечественная война, 1930-ые

Сухопутные дроны Сталина

16:00 24.06.2026
 
© Фото"Поле смерти" под Войницей. На переднем плане - телетанк ТТ-26
Поле смерти под Войницей. На переднем плане - телетанк ТТ-26 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Сухопутные дроны (НРТК – наземный робототехнический комплекс) сейчас активно используются обеими сторонами конфликта как транспортное и, реже, боевое средство. Однако мало кто знает, что впервые они были использованы французами ещё во время Первой Мировой войны. Позже такие аппараты состояли и на вооружении Красной Армии
Вначале стоит вспомнить один из трагических моментов лета 1941 года – неудачную атаку 19-й танковой дивизии 22 мехкорпуса 5-й армии 24 июня под Войницей Волынской области. На архивном фото семь советских танков, подбитых, судя по повороту башен, огнём с тыла – обычная ситуация, когда советские подразделения пытались идти в атаку без разведки и поддержки пехоты, артиллерии и сапёров. Танки – Т-26 (первоначально – лицензионная копия британского Vickers Mk E), на переднем плане – огнемётный танк. Ведущий российский эксперт по бронетанковой технике Юрий Пашолок определил, что это не линейный ХТ-130, а исключительно редкая машина – телетанк ТТ-26.
Создание управляемой по радио или кабелю (телеуправляемая, от греческого слова tele – "далеко") техника было одним из веяний 1920-30-х годов – будущая война виделась высокомеханизированной, с активным использованием химического оружия и "лучей смерти" (они так и не были изобретены, но с возможностью их появления считались), соответственно, живого человека предполагалось по возможности убрать с переднего края.
Впрочем, когда речь шла о советских телетанках, то назначение у них было более утилитарным – разрушение инженерных заграждений и подавление огневых точек. Для последнего особенно эффективны были огнемёты, но пороховой танковый огнемёт КС-25 стрелял всего на 45 метров максимум, а на таких дистанциях неэффективной была уже танковая броня (у Т-26 – не более 10 мм.)
Конструкторская мысль шла по пути использования базы линейных танков.
Во-первых, проще и быстрее было использовать уже выпускающуюся промышленностью и освоенную армией базу. Напомним, что наиболее массовые модели танков 1930-х годов имели западное происхождение (Т-26 и Т-27 – британское, БТ – американское).
Терминатор-2. Кадр из фильма - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
29 апреля, 13:18
"Железный конь идёт на смену крестьянской лошадке". Выживет ли пехота на поле боя?Сейчас нередко пишут, что характер боевых действий меняется необратимым образом, война уже никогда не будет такой как раньше и обычная, человеческая пехота отходит в прошлое. Она слишком уязвима, её место займут дроны (которые уже сейчас контролируют второстепенные направления) и "терминаторы", которых любят демонстрировать китайские инженеры
Во-вторых, системы радиоуправления того времени были тяжёлыми и объёмными, на миниатюрное шасси типа современных НРТК они бы просто не поместились.
В-третьих, полноразмерные машины имели очевидные преимущества в смысле скорости и проходимости.
В-четвёртых, сняв или обесточив аппаратуру радиоуправления танк можно было вернуть к статусу линейного.
© Фото : Открытый источникКоллектив "Остехбюро". В центре - Владимир Бекаури
Коллектив Остехбюро. В центре - Владимир Бекаури - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Открытый источник
Коллектив "Остехбюро". В центре - Владимир Бекаури
Работу начали с трофейного Renault FT, на котором в 1929-30 годах смонтировали аппаратуру дистанционного управления по кабелю. Направление было сочтено тупиковым – кабель путался, а в условиях боя его живучесть оставляла желать много лучшего.
В марте 1930 года начались испытания серийного танка Т-18 (МС-1) оборудованного трёхкомандной радиоаппаратурой управления "Мост-1". На испытаниях танк, двигаясь со скоростью 2,5-4 км/ч, показал возможность управления по радио.
В 1933 году в телеуправляемую версию было переделано не менее семи Т-18. На них демонтировали штатные органы управления, а на месте водителя разместилась новая шестнадцатикомандная аппаратура управления конструкции Остехбюро* системы 1932 года.
21 ноября 2019, 13:03
Американский «трактор» с харьковской пропискойПервой в мире социалистической стране нужно было обороняться от агрессивного капиталистического окружения. Для обороны нужно было оружие. Оружие можно было купить только у капиталистов. Этот ход мысли привёл к тому, что 21 ноября 1930 года Реввоенсовет СССР принял решение о производстве танков американского конструктора Кристи
Этот танк мог не только двигаться и поворачивать, но также менять скорость и направление движения (нетривиальная задача, учитывая, что коробки передач были несинхронизированные, управление ими требовало больших усилий и определённых навыков – даже на Т-34 бывали случаи одновременного включения двух передач, с предсказуемыми последствиями), останавливаться и глушить двигатель, подрывать заряд взрывчатки на борту. Последнее подсказывает его специализацию – одноразовая "сухопутная торпеда", предназначенная для подрыва полевых укреплений.
Максимально возможная дистанция телеуправления составляла 1,5 километра. Реальная не превышала километра при ясной погоде. Главной проблемой танка был высокий центр тяжести при узкой колее – он не только легко переворачивался, но и не умел ехать прямо – наезд на любую кочку приводил к довороту и купировать это на расстоянии было сложно (видеосвязи с танком по понятным причинам не было).
В 1932 году были разработаны и произведены в нескольких экземплярах дистанционно управляемые машины на базе танкетки Т-27 и лёгкого танка Т-26.
© Фото : Василий СтоякинТанк Т-18 (МС-1) в бронетанковом музее в Кубинке
Танк Т-18 (МС-1) в бронетанковом музее в Кубинке - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Василий Стоякин
Танк Т-18 (МС-1) в бронетанковом музее в Кубинке
В январе 1933 года, а потом в октябре того же года были проведены совместные испытания всех трёх типов телетанков. Лучшие результаты показал Т-26, который и поступил на вооружение РККА. Всего в 1936-37 годах было произведено (переоборудовано из линейных) 35 групп танков, состоявших из двух машин – танка управления (ТУ-26) и телетанка (ТТ-26).
В 1938-39 годах последовало производство второй серии из 30 групп танков. На этот раз в качестве базы были использованы более продвинутые однобашенные танки. ТТ-26 (точнее – ТТ-131) был вооружён огнемётом, а ТУ-26 (ТУ-132) нёс штатное вооружение (45 мм. пушку и пулемёт), отличаясь от линейного танка только двумя антенными портами. Они были оснащены телемеханической системой ТОС-6 (техника особой секретности), созданный в 1937 году в НИИ-20 под руководством инженера Свиршевского. Один комплект ТОС-6 обходился в 175 тыс. руб. – сравнимо со стоимостью танков (цена Т-26 составляла 80 тыс. руб.; ТТ-26 переделывали из пушечного варианта, а не из более дорогого ХТ-130, который стоил 120-130 тыс.) По сравнению с линейными ХТ-130 рабочее место командира ТТ-26 было неудобным.
ТТ-26 помимо стрельбы мог также выставлять дымовую завесу, разбрызгивать отравляющие и нейтрализующие их вещества, а также горючую жидкость для создания огневых завес. Для этого использовался специальный танковый химический прибор ТХП-3 (позднее переименован в дымовой – ТДП-3). Это было универсальное устройство (его можно было ставить на линейные танки), представляющее собой 40-литровый бак для активного вещества, баллон со сжатым воздухом распылительное устройство, набор трубок и манометры. Устройство в сборе весило около 150 кг.
репортаж роботы - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
26 февраля, 12:02
Как наземные роботы спасают российских бойцов на фронте
В 1938-39 годах разрабатывался телетанк на базе БТ-7. Помимо огнемёта и специальной химической аппаратуры он вооружался телеуправляемым пулемётом Силина, но прицельная стрельба из него была невозможна, неприцельная – неэффективна. Он имел некоторое преимущество перед Т-26, но до начала войны работы закончены не были, а с началом войны – прекращены.
Также в 1938 году на базе Т-26 был разработан инженерный телетанк (в некоторых источниках он называется ТТ-ТУ, но это, скорее всего, ошибка), который оборудовался сбрасываемым дистанционно управляемым фугасом и был, таким образом, многоразовой "сухопутной торпедой".
Телетанки создавался также на базе лёгких плавающих танков Т-37А и Т-38, а также тяжёлого танка прорыва Т-35 (учитывая, что этот танк был пятибашенным, с тремя пушками и экипажем в 11 человек, представить себе его применение в качестве телетанка немного сложно).
© Фото : Василий СтоякинТелетанк ТУ-26 в экспозиции Центрального музея Вооружённых Сил в Москве
Телетанк ТУ-26 в экспозиции Центрального музея Вооружённых Сил в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
© Фото : Василий Стоякин
Телетанк ТУ-26 в экспозиции Центрального музея Вооружённых Сил в Москве
Из телетанков были сформированы два батальона, один из которых принял участие в советско-финляндской войне. Опыт был скорее неудачными – в феврале 1940 года несколько ТТ-26 были брошены в атаку на финский укрепрайон в районе Выборга, застряли в воронках и были расстреляны противотанковой артиллерией. Четыре телетанка были повреждены во время разведки минных полей, один должен был доставить мину к ДОТу, но взорвался при обстреле. Всего батальон безвозвратно потерял 6 танков.
В 1940 году один батальон был передан в состав 19-й т.д. и войну его телетанки встретили как линейные огнемётные. Связано это было с большой неразберихой – 29 механизированных корпусов в штатах 1940 года требовали почти 30 тысяч танков, в то время как на 22 июня 1941 года в РККА их насчитывалось всего 23 767, включая машины на ремонте, приписанные к военным училищам и т.п., вплоть до полигона в Кубинке, где хранились штучные, но, при этом, боеспособные образцы бронетанковой техники.
Впоследствии штаты предполагалось заполнить за счёт производства, в качестве временной меры рассматривалось возможность вооружения танковых дивизий артиллерией, которой было в избытке (тоже так себе вариант, поскольку в дефиците были средства механической тяги). А так в танковые и моторизованные дивизии мехкорпусов всунули всё, что напоминало танки, включая специальные машины. Даже в штатах стрелковых дивизий танки были замены на бронеавтомобили.
Позывной Енот - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
30 января, 16:16
Оператор НРТК "Енот": "Один из главных плюсов "Курьера" - широкий спектр применения"О достоинствах и недостатках, а также специфике применения нового российского НРТК "Курьер", а также о борьбе с тяжелыми агро-дронами с помощью FPV, акклиматизации на войне и многом другом журналисту "Украины.ру" рассказал оператор НРТК "Курьер" 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии с позывным "Енот".
Соответственно, по основному назначению телетанки не использовались. С другой стороны, та война, которая началась 22 июня к применению телетанков не располагала. С достаточно мощными укреплениями советские войска столкнулись где-то к концу года.
Впрочем, 27 февраля 1942 года телетанки были использованы в Севастополе. Это были управляемые по проводам танкетки Т-27, начинённые взрывчаткой. Их созданием руководил военный инженер 3 ранга Александр Казанцев – известнейший писатель-фантаст, в довоенном романе которого "Пылающий остров" описывалась в том числе химическая и телеуправляемая техника. До немецких окопов дошли две танкетки – ещё две застряли и были подорваны, две – расстреляны немецкими противотанковыми пушками.
На настоящий момент в России сохранилось два телетанка – ТУ-26 в экспозиции Центрального музея вооружённых сил в Москве и восстановленный до ходового состояния ТТ-26 в музейном секторе парка "Патриот" в Кубинке (там он почему-то представлен как ХТ-130, хотя танки отличаются – башня ТТ-26 смещена влево, а не вправо). Последний танк – из состава 51 отдельного батальона, базировавшего в Рязани и принимавшего участие в боях за Михайлов и Сталиногорск Рязанской области в декабре 1941 года. ТТ там применялись с экипажами.
© ФотоТанк ТТ-26 (ТТ-131) в парке "Патриот". Фото из социальных сетей Юрия Пашолока
Танк ТТ-26 (ТТ-131) в парке Патриот. Фото из социальных сетей Юрия Пашолока - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
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Танк ТТ-26 (ТТ-131) в парке "Патриот". Фото из социальных сетей Юрия Пашолока
На уровне развития радиотехники характерном для 30-х годов телетанки были просто очень дорогими игрушками, проигрывавшими обычным танкам буквально по всем параметрам (что было подтверждено послевоенными попытками создания телетанка на базе Т-34-85). Причём это обстоятельство осталось бы актуальным и в случае применения химического оружия.
* После расформирования "Остехбюро" в 1937 году и расстрела его руководителя Владимира Бекаури разработка телетехники была передана в созданный на базе московского отделения бюро НИИ-20. Сейчас это АО "Всероссийский НИИ радиотехники". Наиболее известная продукция "Остехбюро" – радиоуправляемые фугасы, которыми, в частности, был разрушен центр Киева в сентябре 1941 года.
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