Ищенко: После того, как Трампа "раздавил маленький Иран", он вынужден вернуться к Украине - 24.06.2026 Украина.ру
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Ищенко: После того, как Трампа "раздавил маленький Иран", он вынужден вернуться к Украине
Ищенко: После того, как Трампа "раздавил маленький Иран", он вынужден вернуться к Украине - 24.06.2026 Украина.ру
Ищенко: После того, как Трампа "раздавил маленький Иран", он вынужден вернуться к Украине
Дональд Трамп вынужден вернуться к украинскому вопросу после событий вокруг Ирана. Он попытается добиться от России уступок через угрозы санкций, чтобы за пять месяцев до промежуточных выборов одержать политическую победу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-06-24T15:40
2026-06-24T15:41
новости
россия
сша
иран
дональд трамп
украина.ру
удар по ирану
война в иране
ближний восток
украина
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На саммите G7 во Франции президент США Дональд Трамп заявил, что после урегулирования ситуации с Ираном намерен вернуться к вопросу о конфликте на Украине. Кроме того, он пообещал вновь ввести санкции против российской нефти, как только нормализуются поставки через Ормузский пролив, снятые на время боевых действий. По словам Трампа, "сейчас мы закончим с Ираном, а потом вернемся к урегулированию украинского конфликта".Отвечая на вопрос о том, будет ли Трамп выполнять свои обещания по возвращению к украинскому конфликту и введению санкций, эксперт заявил, что американский лидер попытается реализовать задуманное, но его действия будут продиктованы внутриполитическими причинами.Ищенко заявил, что Трамп попытается реализовать то, что сказал. "Трамп выскакивает из иранского капкана ободранным, но все-таки живым", — пояснил он. По словам эксперта, после того, как США "раздавил маленький Иран", идти на эскалацию с Китаем было бессмысленно.Политолог отметил, что Трамп вынужден был вернуться на российское направление. "Чтобы за пять месяцев до промежуточных выборов попытаться одержать крупную победу: "У нас есть соглашение между Россией и Украиной. Я обещал – я сделал", — отметил Ищенко. Он напомнил, что еще месяц назад Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио говорили, что США уходят и не вернутся к переговорам.Эксперт подчеркнул, что США будут давить на Россию. "Трампу надо склонять Россию к уступкам. А как нас можно склонить? Только за счет угроз новых санкций", — пояснил он.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Павла Котова "Придем туда, куда нужно. Стамбул и Анкоридж, "бумажка" Зеленского. Путин про Украину" на сайте Украина.ру.
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Ищенко: После того, как Трампа "раздавил маленький Иран", он вынужден вернуться к Украине

15:40 24.06.2026 (обновлено: 15:41 24.06.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМитинг памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи
Митинг памяти погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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Дональд Трамп вынужден вернуться к украинскому вопросу после событий вокруг Ирана. Он попытается добиться от России уступок через угрозы санкций, чтобы за пять месяцев до промежуточных выборов одержать политическую победу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На саммите G7 во Франции президент США Дональд Трамп заявил, что после урегулирования ситуации с Ираном намерен вернуться к вопросу о конфликте на Украине. Кроме того, он пообещал вновь ввести санкции против российской нефти, как только нормализуются поставки через Ормузский пролив, снятые на время боевых действий. По словам Трампа, "сейчас мы закончим с Ираном, а потом вернемся к урегулированию украинского конфликта".
Отвечая на вопрос о том, будет ли Трамп выполнять свои обещания по возвращению к украинскому конфликту и введению санкций, эксперт заявил, что американский лидер попытается реализовать задуманное, но его действия будут продиктованы внутриполитическими причинами.
Ищенко заявил, что Трамп попытается реализовать то, что сказал. "Трамп выскакивает из иранского капкана ободранным, но все-таки живым", — пояснил он. По словам эксперта, после того, как США "раздавил маленький Иран", идти на эскалацию с Китаем было бессмысленно.
Политолог отметил, что Трамп вынужден был вернуться на российское направление. "Чтобы за пять месяцев до промежуточных выборов попытаться одержать крупную победу: "У нас есть соглашение между Россией и Украиной. Я обещал – я сделал", — отметил Ищенко.
Он напомнил, что еще месяц назад Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио говорили, что США уходят и не вернутся к переговорам.
Эксперт подчеркнул, что США будут давить на Россию. "Трампу надо склонять Россию к уступкам. А как нас можно склонить? Только за счет угроз новых санкций", — пояснил он.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в статье Павла Котова "Придем туда, куда нужно. Стамбул и Анкоридж, "бумажка" Зеленского. Путин про Украину" на сайте Украина.ру.
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