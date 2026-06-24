https://ukraina.ru/20260624/zubets-o-tom-kak-rossiya-sozdala-pretsedent-polnogo-vozvrata-svoikh-sredstv-u-euroclear-1080590591.html

Зубец о том, как Россия создала прецедент полного возврата своих средств у Euroclear

Зубец о том, как Россия создала прецедент полного возврата своих средств у Euroclear - 24.06.2026 Украина.ру

Зубец о том, как Россия создала прецедент полного возврата своих средств у Euroclear

Доходы от замороженных активов России в размере $45,5 млрд Киев уже получил в качестве кредита от стран "Большой семёрки". Такие данные приводит РИА Новости,... Украина.ру, 24.06.2026

2026-06-24T15:50

2026-06-24T15:50

2026-06-24T15:50

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минфин

замороженные активы

антироссийские санкции

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Доходы от замороженных активов России в размере $45,5 млрд Киев уже получил в качестве кредита от стран "Большой семёрки". Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на опубликованную информацию украинского Минфина.При этом, в мае российский Центробанк подал иск против погашения долга Украины перед ЕС за счёт российских активов, что стало третьим шагом ЦБ по защите активов, размещённых и заблокированных в Евросоюзе.Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил в полном объёме иск Банка России к депозитарию Euroclear о взыскании €200 млрд (более 18 трлн руб.). Эта сумма – общий размер ущерба, который был нанесён Euroclear при блокировке активов регулятора.О европейской лазейке и созданном Россией прецеденте подробно рассказал доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.

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