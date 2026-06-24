Зубец о том, как Россия создала прецедент полного возврата своих средств у Euroclear
Доходы от замороженных активов России в размере $45,5 млрд Киев уже получил в качестве кредита от стран "Большой семёрки". Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на опубликованную информацию украинского Минфина.
При этом, в мае российский Центробанк подал иск против погашения долга Украины перед ЕС за счёт российских активов, что стало третьим шагом ЦБ по защите активов, размещённых и заблокированных в Евросоюзе.
Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил в полном объёме иск Банка России к депозитарию Euroclear о взыскании €200 млрд (более 18 трлн руб.). Эта сумма – общий размер ущерба, который был нанесён Euroclear при блокировке активов регулятора.
О европейской лазейке и созданном Россией прецеденте подробно рассказал доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
При этом, в мае российский Центробанк подал иск против погашения долга Украины перед ЕС за счёт российских активов, что стало третьим шагом ЦБ по защите активов, размещённых и заблокированных в Евросоюзе.
Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил в полном объёме иск Банка России к депозитарию Euroclear о взыскании €200 млрд (более 18 трлн руб.). Эта сумма – общий размер ущерба, который был нанесён Euroclear при блокировке активов регулятора.
О европейской лазейке и созданном Россией прецеденте подробно рассказал доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
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