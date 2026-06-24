Зубец о том, как Россия создала прецедент полного возврата своих средств у Euroclear - 24.06.2026 Украина.ру
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Зубец о том, как Россия создала прецедент полного возврата своих средств у Euroclear
Зубец о том, как Россия создала прецедент полного возврата своих средств у Euroclear - 24.06.2026 Украина.ру
Зубец о том, как Россия создала прецедент полного возврата своих средств у Euroclear
Доходы от замороженных активов России в размере $45,5 млрд Киев уже получил в качестве кредита от стран "Большой семёрки". Такие данные приводит РИА Новости,... Украина.ру, 24.06.2026
2026-06-24T15:50
2026-06-24T15:50
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euroclear
минфин
замороженные активы
антироссийские санкции
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Доходы от замороженных активов России в размере $45,5 млрд Киев уже получил в качестве кредита от стран "Большой семёрки". Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на опубликованную информацию украинского Минфина.При этом, в мае российский Центробанк подал иск против погашения долга Украины перед ЕС за счёт российских активов, что стало третьим шагом ЦБ по защите активов, размещённых и заблокированных в Евросоюзе.Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил в полном объёме иск Банка России к депозитарию Euroclear о взыскании €200 млрд (более 18 трлн руб.). Эта сумма – общий размер ущерба, который был нанесён Euroclear при блокировке активов регулятора.О европейской лазейке и созданном Россией прецеденте подробно рассказал доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
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Видео, Россия, Киев, Украина, Алексей Зубец, ЕС, Euroclear, Минфин, замороженные активы, антироссийские санкции, Центробанк РФ, кредит, иск

Зубец о том, как Россия создала прецедент полного возврата своих средств у Euroclear

15:50 24.06.2026
 
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Доходы от замороженных активов России в размере $45,5 млрд Киев уже получил в качестве кредита от стран "Большой семёрки". Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на опубликованную информацию украинского Минфина.

При этом, в мае российский Центробанк подал иск против погашения долга Украины перед ЕС за счёт российских активов, что стало третьим шагом ЦБ по защите активов, размещённых и заблокированных в Евросоюзе.

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил в полном объёме иск Банка России к депозитарию Euroclear о взыскании €200 млрд (более 18 трлн руб.). Эта сумма – общий размер ущерба, который был нанесён Euroclear при блокировке активов регулятора.

О европейской лазейке и созданном Россией прецеденте подробно рассказал доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
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