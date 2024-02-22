https://ukraina.ru/20240222/1053443558.html

Украина прекратит существование: эксперт раскрыл, почему за Авдеевкой последуют новые катастрофы для ВСУ

Украина прекратит существование: эксперт раскрыл, почему за Авдеевкой последуют новые катастрофы для ВСУ - 22.02.2024 Украина.ру

Украина прекратит существование: эксперт раскрыл, почему за Авдеевкой последуют новые катастрофы для ВСУ

Сырскому достались проблемы с Авдеевкой от старого командования, но ему не впервой попадать в окружение. Поэтому прозвища "Мясник" и "Генерал 200" за ним устойчиво закрепились в ВСУ. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов

2024-02-22T04:30

2024-02-22T04:30

2024-02-22T04:30

новости

артемовск

авдеевка

александр сырский

валерий залужный

всу

киевский режим

украина

россия

сво

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Безусловно, общество и уже считают, что в потере укрепрайона есть доля вины главкома ВСУ Александра Сырского — несмотря на то, что проблема Авдеевки досталась ему от старого командования. При этом Валерия Залужного просто убрали с должности в нужный момент, рассказал военный.Хотя Сырскому такое не впервой делать — разбираться с котлами. На нём висят еще котлы 2014-2015 годов. Поэтому прозвища "Мясник" и "Генерал 200" за ним устойчиво закрепились в ВСУ, добавил специалист.Все эти украинские военачальники, они все закончат бесславно. Сырскому не особо долго придётся оправдываться и выкручиваться. Потому что вслед за Авдеевкой последует ещё ряд катастроф, которые добьют ВСУ и поставят крест на киевском режиме, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240221/1053423180.html

артемовск

авдеевка

украина

россия

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новости, артемовск, авдеевка, александр сырский, валерий залужный, всу, киевский режим, украина, россия, сво