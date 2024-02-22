Украина прекратит существование: эксперт раскрыл, почему за Авдеевкой последуют новые катастрофы для ВСУ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
Сырскому достались проблемы с Авдеевкой от старого командования, но ему не впервой попадать в окружение. Поэтому прозвища "Мясник" и "Генерал 200" за ним устойчиво закрепились в ВСУ. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Безусловно, общество и уже считают, что в потере укрепрайона есть доля вины главкома ВСУ Александра Сырского — несмотря на то, что проблема Авдеевки досталась ему от старого командования. При этом Валерия Залужного просто убрали с должности в нужный момент, рассказал военный.
Хотя Сырскому такое не впервой делать — разбираться с котлами. На нём висят еще котлы 2014-2015 годов. Поэтому прозвища "Мясник" и "Генерал 200" за ним устойчиво закрепились в ВСУ, добавил специалист.
"Бахмут (Артемовск. - Ред.) пятном на его биографии лежит. Так что Бахмутом больше, Бахмутом меньше, [главком ВСУ Александр] Сырский — разменная монета. Великим полководцем в истории Украины ему не стать. Да и самой страны Украина скоро не будет", - подчеркнул Шкурлатов.
Все эти украинские военачальники, они все закончат бесславно. Сырскому не особо долго придётся оправдываться и выкручиваться. Потому что вслед за Авдеевкой последует ещё ряд катастроф, которые добьют ВСУ и поставят крест на киевском режиме, заключил собеседник Украина.ру.
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Вчера, 04:45Кирилл Копылов: Россия засунула ВСУ в свой лучший "мешок", чтобы пройти тридцать километров за три дняВ Авдеевке мы впервые за долгое время смогли выделить на операцию достаточно сил, чтобы задавить противника волной огня и стали. Мы правильно использовали свои лучшие качества, которые появились за 2 года СВО. Все эти наши лучшие качества 2 года назад у нас почти полностью отсутствовали. Видеть такое отрадно, считает военный историк Кирилл Копылов