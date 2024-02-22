Украина прекратит существование: эксперт раскрыл, почему за Авдеевкой последуют новые катастрофы для ВСУ - 22.02.2024 Украина.ру
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Украина прекратит существование: эксперт раскрыл, почему за Авдеевкой последуют новые катастрофы для ВСУ
Украина прекратит существование: эксперт раскрыл, почему за Авдеевкой последуют новые катастрофы для ВСУ - 22.02.2024 Украина.ру
Украина прекратит существование: эксперт раскрыл, почему за Авдеевкой последуют новые катастрофы для ВСУ
Сырскому достались проблемы с Авдеевкой от старого командования, но ему не впервой попадать в окружение. Поэтому прозвища "Мясник" и "Генерал 200" за ним устойчиво закрепились в ВСУ. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
2024-02-22T04:30
2024-02-22T04:30
новости
артемовск
авдеевка
александр сырский
валерий залужный
всу
киевский режим
украина
россия
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Безусловно, общество и уже считают, что в потере укрепрайона есть доля вины главкома ВСУ Александра Сырского — несмотря на то, что проблема Авдеевки досталась ему от старого командования. При этом Валерия Залужного просто убрали с должности в нужный момент, рассказал военный.Хотя Сырскому такое не впервой делать — разбираться с котлами. На нём висят еще котлы 2014-2015 годов. Поэтому прозвища "Мясник" и "Генерал 200" за ним устойчиво закрепились в ВСУ, добавил специалист.Все эти украинские военачальники, они все закончат бесславно. Сырскому не особо долго придётся оправдываться и выкручиваться. Потому что вслед за Авдеевкой последует ещё ряд катастроф, которые добьют ВСУ и поставят крест на киевском режиме, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240221/1053423180.html
артемовск
авдеевка
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новости, артемовск, авдеевка, александр сырский, валерий залужный, всу, киевский режим, украина, россия, сво
Новости, Артемовск, Авдеевка, Александр Сырский, Валерий Залужный, ВСУ, киевский режим, Украина, Россия, СВО

Украина прекратит существование: эксперт раскрыл, почему за Авдеевкой последуют новые катастрофы для ВСУ

04:30 22.02.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
Действия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Читать в
Сырскому достались проблемы с Авдеевкой от старого командования, но ему не впервой попадать в окружение. Поэтому прозвища "Мясник" и "Генерал 200" за ним устойчиво закрепились в ВСУ. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Безусловно, общество и уже считают, что в потере укрепрайона есть доля вины главкома ВСУ Александра Сырского — несмотря на то, что проблема Авдеевки досталась ему от старого командования. При этом Валерия Залужного просто убрали с должности в нужный момент, рассказал военный.
Хотя Сырскому такое не впервой делать — разбираться с котлами. На нём висят еще котлы 2014-2015 годов. Поэтому прозвища "Мясник" и "Генерал 200" за ним устойчиво закрепились в ВСУ, добавил специалист.
"Бахмут (Артемовск. - Ред.) пятном на его биографии лежит. Так что Бахмутом больше, Бахмутом меньше, [главком ВСУ Александр] Сырский — разменная монета. Великим полководцем в истории Украины ему не стать. Да и самой страны Украина скоро не будет", - подчеркнул Шкурлатов.
Все эти украинские военачальники, они все закончат бесславно. Сырскому не особо долго придётся оправдываться и выкручиваться. Потому что вслед за Авдеевкой последует ещё ряд катастроф, которые добьют ВСУ и поставят крест на киевском режиме, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Кирилл Копылов интервью
Вчера, 04:45
Кирилл Копылов: Россия засунула ВСУ в свой лучший "мешок", чтобы пройти тридцать километров за три дняВ Авдеевке мы впервые за долгое время смогли выделить на операцию достаточно сил, чтобы задавить противника волной огня и стали. Мы правильно использовали свои лучшие качества, которые появились за 2 года СВО. Все эти наши лучшие качества 2 года назад у нас почти полностью отсутствовали. Видеть такое отрадно, считает военный историк Кирилл Копылов
 
НовостиАртемовскАвдеевкаАлександр СырскийВалерий ЗалужныйВСУкиевский режимУкраинаРоссияСВО
 
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Заголовок открываемого материала
05:10"На нем висят котлы": эксперт о том, зачем в Авдеевке подставили Сырского и кто заботливо убрал Залужного
05:00Русские продвигаются дальше: эксперт объяснил, как взятие Авдеевки психологически переломило дух ВСУ
04:50"Всё случилось быстро": эксперт рассказал, как Россия повторила в Авдеевке американскую "Кобру" для ВСУ
04:39Саакашвили просят помиловать. Вернётся ли он в политику с новой кровавой авантюрой?
04:30Украина прекратит существование: эксперт раскрыл, почему за Авдеевкой последуют новые катастрофы для ВСУ
04:20Позывной "Спортик": Каждое утро ВСУ нас "поздравляли": начинали с матов, а заканчивали обстрелами
04:20"Украинцы держат фронт": Петр Скоробогатый о том, почему тяжело дается продвижение ВС РФ на Запорожье
04:10Тяжелая битва с большими потерями: политолог раскрыл, почему ВСУ не смогли разжать "клещи" в Авдеевке
03:50Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно быстро занять "тяжелый" Донбасс и наступать на Харьков и Запорожье
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