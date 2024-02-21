Суд запретил киевскому блогеру Корнейчуку высказываться и закрыл дома

Киевский блогер Корнейчук получит до 8 лет тюрьмы за неугодную властям позицию - СБУ Ближайшие восемь лет проведёт за решёткой украинский блогер Дмитрий Корничук. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), его обвиняют в том, что он "отрицал вооруженную агрессию РФ и пытался дискредитировать командование Сил обороны в пользу страны-агрессора", за что помимо срока, заберут и всё имущество