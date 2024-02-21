Суд запретил киевскому блогеру Корнейчуку высказываться и закрыл дома
Корнейчук
За неугодную украинским властям позицию, Соломенский райсуд Киева запретил столичному блогеру Дмитрию Корнейчуку пользоваться соцсетями и предписал домашний арест. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны" со ссылкой Киевскую генпрокуратуру
"Блогер убеждал свою аудиторию, что полномасштабное вторжение на Украину начал не Путин и Россия, а президент США, и в общем, во всем происходящем – оккупация части украинских территорий, многочисленные ракетные обстрелы Украины – виновные Соединенные Штаты", – сообщает прокуратура.
Напомним, блогер Дмитрий Корничук может провести за решёткой до восьми лет из-за своей позиции, отличной от официального Киева. Служба безопасности Украины обвиняет его в якобы распространении фэйков о российской спецоперации.
Отметим, что аудитория на каналах блогера составляет более полумиллиона пользователей.
Издание "Украина.ру" неоднократно цитировало эксперта в вопросах внутренних междоусобиц в политических кругах Украины, компетентности украинской власти и хода боевых действий.
Вчера, 15:29Киевский блогер Корнейчук получит до 8 лет тюрьмы за неугодную властям позицию - СБУ Ближайшие восемь лет проведёт за решёткой украинский блогер Дмитрий Корничук. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), его обвиняют в том, что он "отрицал вооруженную агрессию РФ и пытался дискредитировать командование Сил обороны в пользу страны-агрессора", за что помимо срока, заберут и всё имущество