Суд запретил киевскому блогеру Корнейчуку высказываться и закрыл дома - 21.02.2024 Украина.ру
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Суд запретил киевскому блогеру Корнейчуку высказываться и закрыл дома
Суд запретил киевскому блогеру Корнейчуку высказываться и закрыл дома - 21.02.2024 Украина.ру
Суд запретил киевскому блогеру Корнейчуку высказываться и закрыл дома
За неугодную украинским властям позицию, Соломенский райсуд Киева запретил столичному блогеру Дмитрию Корнейчуку пользоваться соцсетями и предписал домашний арест. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны" со ссылкой Киевскую генпрокуратуру
2024-02-21T23:10
2024-02-21T23:10
новости
сво
спецоперация
киевский режим
суд
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Напомним, блогер Дмитрий Корничук может провести за решёткой до восьми лет из-за своей позиции, отличной от официального Киева. Служба безопасности Украины обвиняет его в якобы распространении фэйков о российской спецоперации. Отметим, что аудитория на каналах блогера составляет более полумиллиона пользователей. Издание "Украина.ру" неоднократно цитировало эксперта в вопросах внутренних междоусобиц в политических кругах Украины, компетентности украинской власти и хода боевых действий.
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новости, сво, спецоперация, киевский режим, суд
Новости, СВО, Спецоперация, киевский режим, Суд

Суд запретил киевскому блогеру Корнейчуку высказываться и закрыл дома

23:10 21.02.2024
 
Корнейчук
Корнейчук
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За неугодную украинским властям позицию, Соломенский райсуд Киева запретил столичному блогеру Дмитрию Корнейчуку пользоваться соцсетями и предписал домашний арест. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны" со ссылкой Киевскую генпрокуратуру
"Блогер убеждал свою аудиторию, что полномасштабное вторжение на Украину начал не Путин и Россия, а президент США, и в общем, во всем происходящем – оккупация части украинских территорий, многочисленные ракетные обстрелы Украины – виновные Соединенные Штаты", – сообщает прокуратура.
Напомним, блогер Дмитрий Корничук может провести за решёткой до восьми лет из-за своей позиции, отличной от официального Киева. Служба безопасности Украины обвиняет его в якобы распространении фэйков о российской спецоперации.
Отметим, что аудитория на каналах блогера составляет более полумиллиона пользователей.
Издание "Украина.ру" неоднократно цитировало эксперта в вопросах внутренних междоусобиц в политических кругах Украины, компетентности украинской власти и хода боевых действий.
Корнейчук
Вчера, 15:29
Киевский блогер Корнейчук получит до 8 лет тюрьмы за неугодную властям позицию - СБУ Ближайшие восемь лет проведёт за решёткой украинский блогер Дмитрий Корничук. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), его обвиняют в том, что он "отрицал вооруженную агрессию РФ и пытался дискредитировать командование Сил обороны в пользу страны-агрессора", за что помимо срока, заберут и всё имущество
 
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Заголовок открываемого материала
23:37Западные журналисты рассказали о бегстве ВСУшников из Авдеевки ещё до приказа главкома
23:10Суд запретил киевскому блогеру Корнейчуку высказываться и закрыл дома
22:53Сальдо развеял фейк вокруг своей "смерти"
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