https://ukraina.ru/20240204/1053071398.html

"Противники убийств взорвут фронт". Украинские эксперты о мобилизации и об угрозе гражданской войны

"Противники убийств взорвут фронт". Украинские эксперты о мобилизации и об угрозе гражданской войны - 04.02.2024 Украина.ру

"Противники убийств взорвут фронт". Украинские эксперты о мобилизации и об угрозе гражданской войны

На Украине эксперты и политики размышляют, чем может закончиться конфликт между политическим и военным руководством страны, удастся ли протащить в парламенте новый законопроект о мобилизации и почему не все депутаты президентской партии готовы взять на себя такую ответственность.

2024-02-04T09:56

2024-02-04T09:56

2024-02-04T09:56

эксклюзив

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046827919_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_205860f23e1dac40e6744dc35bcdf08d.jpg

Конфликт между армией и офисом Зеленского, желающего избавиться от главкома ВСУ Залужного, закончится ни чем-нибудь, а гражданской войной, считает экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он в своем блоге рассказал, что будто бы уже есть указ об отстранении Залужного, занять его место уговаривают командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского или главу ГУР Буданова, а нынешнему главе СБУ Малюку могут предлагать занять пост министра внутренних дел."Если это произойдет, то будет попытка принять закон о мобилизации и начнут ловить-вылавливать мужчин", - сказал эксперт. Он добавил, что хорошим это не закончится, но выразил надежду на то, что "хотя бы инстинкт самосохранения есть у этой группы людей" (у команды Зеленского — Ред.).Если же этот инстинкт не сработает, будет раскол армии, считает Соскин. По его словам, "Зеленскому не удастся поставить руководство, которое сможет взять под контроль все подразделения на фронте". Тем более, что время Зеленского-президента истекает, март уже скоро.Эксперт сравнил Зеленксого с Владимиром Винниченко ("талантливый очень человек был… но плохо закончил") и задался вопросом, кто в этой новой ситуации будет Петлюрой?"Я так полагаю, что в принципе, уже Залужный готов быть Петлюрой, и его никто не сможет остановить. По любому весь Генеральный штаб и большинство армии будут на стороне Залужного… Они ему поставят ультиматум, Зеленскому, если он попробует Залужного снять. Они ему скажут - так ты сам иди в отставку", - сказал политолог,Он добавил: если за Залужного будут фракция Юлии Тимошенко и фракция Петра Порошенко, а есть еще группа Коломойского, то тогда парламент фактически на две равные части будет расколот. Эксперт предположил, что Зеленскому придется уйти, и это будет лучший вариант.С Залужным выйти на закон о мобилизации нельзя, подчеркнул Соскин, добавив, что если даже этот закон примут, то в армию "придут противники войны, противники милитаризации, любого военного столкновения и убийств — и они, конечно, взорвут фронт".Против нового законопроекта о мобилизации решительно выступила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, пообещавшая, что она и ее команда сделают все возможное и невозможное, чтобы объединить общество в борьбе против этого оскорбительного и содержащего антиконституционные требования законопроекта. Вообще в депутатских рядах заметно некоторое смятение.Украинский политолог Андрей Золотарев в эфире ютуб-канала "Вышка" отметил, что законопроект и в обновленном варианте очень дурно пахнет, не случайно Зеленский с Залужным "как дохлую кошку его друг другу перебрасывают", маркером будет то, придет ли Залужный презентовать этот закон – если до того момента не будет уволен.Эксперт рассказал о методах воздействия на депутатов Рады. По его словам, монобольшинства уже нет, проект "Слуга народа" окончательно похоронен, в формируемый блок Зеленского возьмут в лучшем случае 10-15% "слуг". Остальным куда деваться? Они хотят, чтобы их потом не догоняли, соответственно, в "слугах" начался разброд и шатания, отметил Золотарев. По его словам, сейчас есть уже более 25 заявлений о сложении депутатских полномочий."Все прекрасно понимают, что после ухода Зеленского рано или поздно, это вопрос месяцев, к ним возникнет масса вопросов… естественно, стремятся дистанцироваться", - сказал политолог.Есть и другие мнения. Политолог Дмитрий Корнейчук в эфире того же ютуб-канала заявил, что будто бы разгорающийся конфликт между Зеленским и Залужным — простая политтехнология для публики, на самом деле конфликта нет, все происходит по договоренности. Так же, по его словам, было когда-то с Порошенко и Зеленским, который был на самом деле - "проект Порошенко на президентских выборах"."Сейчас происходит та же история, необходимо привести к власти человека, который гарантирует безопасность и Зеленскому, ну и Порошенко, по старой памяти — для всех. Соответственно, на эту роль прекрасно подходит Залужный, который в тесной связке с Зеленским несет ответственность за все, что произошло...", - считает эксперт.Что касается ситуации в зоне СВО, то успокаиваться рано, Запад не бросит киевский режим на произвол судьбы, считает российский военный эксперт Владислав Шурыгин. Комментируя для издания Украина.ру маневры Северо-Атлантического блока, он отметил, что "основная повестка, которая будет отрабатываться – это повестка войны против России", разрабатываются возможные сценарии. Вообще, по словам эксперта, "речь идет о том, что НАТО возвращается в ситуацию боевой организации".При этом натовские армии жадно изучают опыт войны на Украине, это война нового типа – позиционная, с применением FPV-дронов и т.д. Запад к этой войне не готов, но делает выводы и готовится. Шурыгин отметил, что для такой подготовки понадобится не менее семи-восьми лет.Но эта подготовка идет полным ходом. "Самая большая ошибка, которую можно сделать, представить себе, что блок НАТО – это бумажный тигр. Надо понимать, что сейчас НАТО пополнит Украину техникой, вооружением, разведкой, поставками, консультациями, специалистами. Там получают опыт и натовские спецназовцы, идет интеграция. Фактически сегодня украинская армия – это всего лишь колониальная армия НАТО, которая уже давным-давно к нему адаптирована", - подчеркнул эксперт, добавив, что недооценивать противника ни в коем случае нельзя, впереди очень серьезные угрозы.

https://ukraina.ru/20240203/1053067824.html

https://ukraina.ru/20240203/1043184846.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина