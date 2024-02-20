Киевский блогер Корнейчук получит до 8 лет тюрьмы за неугодную властям позицию - СБУ
Корнейчук
Ближайшие восемь лет проведёт за решёткой украинский блогер Дмитрий Корничук. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), его обвиняют в том, что он "отрицал вооруженную агрессию РФ и пытался дискредитировать командование Сил обороны в пользу страны-агрессора", за что помимо срока, заберут и всё имущество
В телеграм-канале СБУ говорится, что Служба безопасности "собрала доказательную базу на киевского блогера, который позиционировал себя как политэксперт" и якобы распространял фейки о российской спецоперации.
"Он распространял дезинформацию об общественно-политической ситуации в Украине и таким образом пытался бросить тень на международный имидж нашего государства. Для "разгона" фейков псевдоэксперт использовал собственный ютуб-канал и страницы в популярных соцсетях", – утверждают в СБУ.
Уточняется, что аудитория на каналах блогера составляла более полумиллиона пользователей. Его приглашали к участию в федеральных российских телеэфирах, а до СВО фигурант был постоянным участником ток-шоу на телеканалах лидера запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.
"Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества", – резюмировали в СБУ.
9 февраля, 10:12СБУ нагрянула с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦСотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил 9 февраля адвокат монастыря Никита Чекман в своем телеграм-канале
В реолизе не называют имени блогера, однако известно, что Дмитрий Корничук критиковал киевский режим, украинские СМИ пишут, что имеется в виду именно он.
Издание "Украина.ру" неоднократно цитировало эксперта в вопросах внутренних междоусобиц в политических кругах Украины, компетентности украинской власти и хода боевых действий.