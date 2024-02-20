https://ukraina.ru/20240220/1053422472.html

Киевский блогер Корнейчук получит до 8 лет тюрьмы за неугодную властям позицию - СБУ

Киевский блогер Корнейчук получит до 8 лет тюрьмы за неугодную властям позицию - СБУ - 20.02.2024 Украина.ру

Киевский блогер Корнейчук получит до 8 лет тюрьмы за неугодную властям позицию - СБУ

Ближайшие восемь лет проведёт за решёткой украинский блогер Дмитрий Корничук. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), его обвиняют в том, что он "отрицал вооруженную агрессию РФ и пытался дискредитировать командование Сил обороны в пользу страны-агрессора", за что помимо срока, заберут и всё имущество

2024-02-20T15:29

2024-02-20T15:29

2024-02-20T15:29

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В телеграм-канале СБУ говорится, что Служба безопасности "собрала доказательную базу на киевского блогера, который позиционировал себя как политэксперт" и якобы распространял фейки о российской спецоперации. Уточняется, что аудитория на каналах блогера составляла более полумиллиона пользователей. Его приглашали к участию в федеральных российских телеэфирах, а до СВО фигурант был постоянным участником ток-шоу на телеканалах лидера запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. В реолизе не называют имени блогера, однако известно, что Дмитрий Корничук критиковал киевский режим, украинские СМИ пишут, что имеется в виду именно он. Издание "Украина.ру" неоднократно цитировало эксперта в вопросах внутренних междоусобиц в политических кругах Украины, компетентности украинской власти и хода боевых действий.

https://ukraina.ru/20240209/1053191510.html

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новости, сбу, украина, киевский режим, сво, позиция, оппозиция, срок