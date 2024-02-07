https://ukraina.ru/20240207/1053127614.html

Ошибка Зеленского: как правильно уволить самого популярного генерала?

Ошибка Зеленского: как правильно уволить самого популярного генерала? - 07.02.2024 Украина.ру

Ошибка Зеленского: как правильно уволить самого популярного генерала?

Интригу вокруг увольнения генерала Валерия Залужного растянули опытные "киношники" даже не на несколько серий, а на несколько сезонов

2024-02-07T08:37

2024-02-07T08:37

2024-02-07T15:05

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В новых эпизодах добавляются захватывающие подробности от разнообразных инсайдеров. То Залужного сменит Буданов*, то Сырский, а может, генерал вдруг отправится послом в Лондон. Как в том фильме про выборы: «Почему в Лондон?» — «А куда ж его?» Но по законам драматургии развязка уже близка. Чем закончится всеми распиаренный конфликт Зеленского и Залужного — анализировали эксперты в своих соцсетях.Публицист Анатолий НесмиянВне зависимости от того, случится ли отставка Залужного и зачистка высшего командного состава, ситуация для Зеленского выглядит крайне удручающей. В обстановке, когда его легитимность становится равной нулю и начиная примерно с апреля его полномочия будут носить подвешенный характер, обосновать такое положение вещей можно либо успехами, либо демонстрацией сплоченности команды. И того и другого нет в помине, поэтому разброд и шатание будут только усиливаться. При этом не стоит забывать, что перед украинской властью стоит крайне непростая задача — провести не просто регулярную, а чрезвычайную мобилизацию, найдя где-то полмиллиона человек, которых призовут под ружье. Для этого и требуется устойчивость власти и ее легитимность, не вызывающая сомнения. И вот именно в этот весьма критический момент всё делается ровно наоборот. Происходящее можно списать на политическую неопытность Зеленского, который в аппаратные игры, конечно, [играть] не умеет в силу своего довольно случайного попадания на пост. Вначале это было его несомненным достоинством и выгодно отличало от украинского политикума предыдущего поколения, но любая профессия требует и профессиональных навыков. Аппаратная работа, умение выстраивать балансы — это штука критически важная в критические периоды. И как раз отсутствие этого опыта теперь создает для Зеленского и той части его команды, которая ему еще лояльна, несомненные сложности.Технически выход есть — взять прямое управление на себя. В подобные моменты это вполне рабочий сюжет, причем даже неважно, что лидер не является компетентным в целом ряде вопросов. После разгрома под Москвой Гитлер перестал доверять генералам и взял функции главнокомандующего на себя. Что, кстати, по мнению историков, позволило ему, действуя местами вопреки всей военной науке, добиться стабилизации разорванного после наступление Красной армии фронта.Разделение обязанностей и регулярная работа в кризисные моменты должна заменяться на безусловное единоначалие. Диктатуру, если хотите. Тогда проблема легитимности на время станет второстепенной.Однако есть глубокие сомнения, что Зеленский пойдет по этому пути. Психологически он не похож на подобный типаж руководителя. Хотя как знать, конечно. Но вероятнее всего, он пойдет по наиболее простому и ошибочному пути, меняя нелояльных на лояльных. Внешне лояльных, конечно. А это путь к катастрофе.Политический аналитик Дмитрий КорнейчукТак что там тянут с Залужным? Он должен взять на себя выход из Авдеевки, как согласовано с Вашингтоном? В принципе, это было бы логично. По рейтингу Залужного, которого «несправедливо уволят», это не ударит. А если Зеленский возьмет ответственность — будут орать про зраду. Хотя, если что, можно и на нового главкома Авдеевку свалить…Украинский политик Александр Дубинский«Ползущее увольнение» Залужного продолжается. Об увольнении главкому уже официально объявлено и в интервью, и в общении с ЕС/США. Теперь нужен повод. Например, отказ Залужного выступить содокладчиком по законопроекту о мобилизации, или сдача Авдеевки. Пока всем кажется, что затея с увольнением идет гладко. Но это большая ошибка. Самое интересное после увольнения. Во-первых, кто бы не пришел на место главкома, у него впереди нет фронтовых успехов. Во-вторых, все неудачи лягут не на нового главкома, а на того, кто уволил Залужного. И тогда начнется самое интересное.Политический эксперт Елена МаркосянНа «ЗеРада» прочла, что Залужный согласился уехать в Лондон послом. Ерунда какая-то. А действующий посол куда делся? Или это просто повод? В общем, странная у британцев технология комплектования своих воинских подразделений. Я, конечно, понимаю, дефицит, одни послали, другие кидают, не понимают важности момента, но всё-таки Залужный не моряк. С мобилизацией, может, и справится, а плавать умеет?Не верю я в это. Ермак сказал, что он не в теме. Подождем...Политолог Константин БондаренкоЯ бы очень осторожно относился к информации народного депутата Евгения Шевченко о перспективах назначения Залужного на дипломатическую должность. Шевченко принадлежит к группе Кирилла Буданова*, который, мягко говоря, не испытывает симпатии к Залужному. Сейчас стоит задача максимально дискредитировать Залужного, послать сигнал его потенциальным союзникам, мол, на него можете не рассчитывать, он все равно поедет послом в Лондон. Многие помнят казус Евгения Марчука, который подавал надежды на президентство и формировал вокруг себя политическую команду, а потом согласился возглавить Совет нацбезопасности и обороны, кинув своих сторонников. Суровый конец генерала Жоржа Буланже, которого хотели видеть лидером Франции правые силы, а он вместо того, чтобы возглавить мятеж, пошел и застрелился на могиле любовницы, многих протрезвляет. Вряд ли Залужный — это Марчук, а тем более Буланже, но сомнения всегда имеются. И господин Шевченко решил поиграть на этих сомнениях.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаДруги мои... многие, видимо, не понимают материю и сакральность власти...Она не бывает коллективной. Только индивидуальная. И всегда единоначальная...Так вот... когда король делает ход... дальше только два варианта: исполнить волю... иначе (второй вариант) король лишается сакральности власти, а потом и самой власти...Либо неисполнение воли короля и снос короля, либо король исполнит свою волю...Засим споры про отставку бессмысленны. Залужный уже, по сути, в отставке... Вопрос только в одном... он исполнит волю короля — протянуть тот закон или нет.Сейчас сакральность власти под огромным ударом...Из-за казуса с «Бигусом» королю пришлось пожертвовать начальником политсыска...Система получила мощнейший удар. Она строилась на неприкасаемости и всесилии политсыска. Публичное унижение и обезглавливание ядра охранки — это как у ацтека сердце вырвать...Второй удар по системе приведет ее в паралич. Засим... вариантов по Залужному нет. И если для его увольнения нужно будет для маскировки пачкой пожертвовать средними фигурами — это сделают. Таковы законы материи власти.* Лицо, включенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240206/1053118197.html

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эксклюзив, украина, валерий залужный, владимир зеленский, эксперты, соцсети, мнения