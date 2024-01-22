https://ukraina.ru/20240122/1052822884.html

Зеленский посягнул на Конституцию. Эксперты о множественном гражданстве на Украине

Зеленский посягнул на Конституцию. Эксперты о множественном гражданстве на Украине - 22.01.2024 Украина.ру

Зеленский посягнул на Конституцию. Эксперты о множественном гражданстве на Украине

В День соборности Украины Владимир Зеленский заявил, что вносит в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве. Идея понятна — воссоединение всех украинцев по миру, кроме тех, кто живет в России

2024-01-22T16:35

2024-01-22T16:35

2024-01-22T17:49

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владимир зеленский

законопроект

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конституция

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Но как эту инициативу увязать с действующей Конституцией, в которой исчерпывающе прописаны статьи о гражданстве, пока неясно даже юристам. Вот что сказал в своем обращении президент Украины: «Сегодня я вношу в Верховную раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства и позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора. Все, кто в периоды различных волн эмиграции вынужденно покинул родную землю, оказавшись в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америки. Все, кто помогает нам, несмотря на сотни и тысячи километров от родной земли. Иностранные добровольцы, которые встали на защиту Украины. Все, кто воюет за свободу Украины, как за родину». Эксперты и лидеры мнений разбирались в тонкостях конституционного права на своих страницах в соцсетях. Блогер Мирослава Бердник:Ну сколько уже можно изгаляться над Конституцией?Статья 4. На Украине существует единое гражданство. Основания приобретения и прекращения гражданства Украины определяются законом. Статья 156. Законопроект о внесении изменений в раздел I «Общие положения», раздел III «Выборы. Референдум» и раздел XIII «Внесение изменений в Конституцию Украины» представляется в Верховную раду Украины Президентом Украины или не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной рады Украины и, при условии его принятия, не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной рады Украины, утверждается всеукраинским референдумом, назначаемым Президентом Украины. Статья 157. ххх Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения. Т. е прямое нарушение ТРЕХ статей Конституции, а это в цивилизованных странах тянет на импичмент!Журналист Макс Назаров:Давайте о деталях закона о множественном гражданстве (что и так разрешено) для украинцев, уютно проживающих диаспорами по всему миру, — отличный электоральный шаг (но, напомню, диаспора у нас всегда за Порошенко) а вот украинцу, который проживает на Украине, но в крови чуть-чуть монгол — нет таких привилегий? Ему нельзя будет два паспорта? Или как?Политический аналитик Дмитрий Корнейчук:А потом скажут: да, мы после войны с Путиным потеряли территории с сотнями тысяч наших граждан, но зато, благодаря закону про множественное гражданство, приобрели миллионы новых граждан в США, Канаде, Аргентине и Европе! Ну, как говорится, теперь можно и на заморозку войны…Народный депутат Макс Бужанский:Текста законопроекта о множественном гражданстве я не видел, но если правильно понял слова президента, его законопроект даст возможность гражданам из других стран получать украинское гражданство. Пока нет текста, непонятно, позволит ли это получать гражданство других стран гражданам Украины, не нарушая закон и не теряя своего. Не совсем понимаю, как это должно работать в условиях военного положения, иначе говоря, подлежит ли мобилизации гражданин Польши, получивший украинское гражданство, или гражданин Украины, получивший гражданство Польши. Ждём текст, почитаем, поймём, о чём речь.Общественный деятель Дмитрий Спивак:СКОРО ВЫБОРЫ? Президент вносит в парламент законопроект о множественном гражданстве. Цель проста. Чтобы все этнические украинцы, живущие по всему миру, могли получить украинское гражданство и, соответственно, участвовать в выборах. Живет себе чел в условном Торонто лет тридцать. Ничего не знает о жизни на Украине и не собирается тут жить. А вот право выбирать власть получит. Классная затея.Художник Тамара Шевчук:В День соборности подать совет законопроект о множественном гражданстве… Дно дном. Главный аргумент — вопрос к создателям: то есть человека с множественным гражданством могут призвать служить 2/3/4 государства одновременно или поочередно? Гражданство — это не только о правах, но и обязанностях. Смешно не разрешать короткоствол, но хотеть чтобы каждый мог сложить дрон. Парламент абсурда.Политтехнолог Виктор Уколов:Интересно, как юристы Офиса смогли обойти Конституцию Украины? Статья 4 определяет единое гражданство. Причем изменить ее можно только через референдум, потому что это раздел 1 Конституции. Конечно, я понимаю, что это нужное изменение. Не разрешим множественное гражданство — поставим в неудобное положение миллионы беженцев. Но как это юридически провести? Еще один вопрос: как внести ограничения на гражданство России? Есть ли такое ограничение в законопроекте? С одной стороны, такие граждане России — потенциальные предатели. С другой — если это население оккупированных территорий, которых фактически заставили взять российский аусвайс, как немцы принуждали во Вторую мировую, то за что их наказывать?* Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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эксклюзив, украина, владимир зеленский, законопроект, гражданство, законодательство, соцсети, эксперты, конституция