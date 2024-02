https://ukraina.ru/20240221/1053455816.html

Дмитрий Голубовский: После разгрома ВСУ в Авдеевке Китай сделал России экономический намек

Пока китайцы не контролируют Тайвань, им жизненно необходима Россия как континентальный тыл, который поставляет им энергоресурсы, считает аналитик, публицист Дмитрий Голубовский

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Три крупнейших банка Китая прекратили приём платежей от находящихся под санкциями банков России. Речь идет об Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China.- Дмитрий, как отказ крупнейших банков КНР повлияет на озвученные ранее планы Москвы и Пекина довести товарооборот между нашими странами в 2024 году до 200 млрд долларов?- Здесь может быть два аспекта: чисто экономический и политический. Экономический аспект заключается в том, что существует такое понятие как вторичные санкции. За связи с санкционными предприятиями, которые проводят платежи через китайские банки американский Минфин может блокировать транзакции в долларах. Причем делается это волюнтаристски.Почему американцы могут на это пойти? Потому что отношения КНР и США тоже ухудшаются. И рано или поздно финансовые отношения между Китаем и США будут расторгнуты. Это неминуемо в контексте проблем, которые существуют вокруг Тайваня. Торговая война между странами, которая началась при Трампе набирает обороты. Ужесточаются требования по импорту, Китай отрубают от технологий. США придерживаются четкой линии: развитие Китая надо остановить, потому что развитие КНР опиралось на американский интеллект. Зависимость Китая от американского хайтека велика, в первую очередь, это касается чипов. Китайцы сейчас чипы закупают впрок. С этим связан рост продаж американских чипмейкеров. Успеют ли китайцы создать свое импортозамещение – жизнь покажет.Что касается альтернатив решению китайских банков, то банковская система КНР достаточно развита, и все транзакции, которые шли через крупные организации, замкнутся через другие. Но это будут транзакции сугубо в юанях. У Китая уже большая часть внешней торговли переведена в национальную валюту. Все цепочки платежей будут выстроены, но вырастут транзакционные издержки, но незначительно. Но этот тренд будет продолжаться и отношения России с Китаем, а через Китай с остальным миром будут похожи на отношения Ирана с Китаем.- Каким образом?- Есть китайские банки, которые специализируются на торговле с Ираном и больше ничем не занимаются. То есть никаким американским санкциям они не подвержены. Их бессмысленно вносить в какие-то списки, потому что у них нет внешних транзакций. У них тесть транзакции внутри китайской банковской системы, часть из которой теневая. Там платежи могут проходить даже не через банковские организации, а через альтернативные финансовые, инвестиционные компании. То есть если говорить об экономических делах, то Китай, не желая портить отношения с США быстрее, чем они портятся теперь, решил свои наиболее крупные финансовые учреждения вывести из зоны риска. На планы нарастить товарооборот до значений, оговорённых в российско-китайских отношениях это не повлияет, потому что будут предложены альтернативы.- Какие политические мотивы могут быть у этих действий?- Дело в том, что китайская элита разделена на либеральную комсомольскую и консервативную партийно-военную. Последняя, представитель которой Си Цзиньпин, вычистивший комсомольцев из высших уровней управления страной, последовательно выступает за развитие отношений с Россией.Но другая часть китайского истеблишмента, ориентированная на США и представленная как раз в финансовых учреждениях, может выполнять заказ Демократической партии. Именно с демократами у них хорошие отношения, потому что Китай свои рывки в экономическом развитии делал при демократических администрациях. При Билле Клинтоне, это была первая волна подъёма Китая, при Буше рост продолжался по инерции, инвестиционно-банковское сообщество США очень благосклонно тогда смотрело на Китай.Именно при Буше появилась аббревиатура БИК, которая потом стала БРИК, а потом БРИКС. Сначала эти три страны объединил банк "Голдман Сакс" с целью компенсирования американских портфельных инвестиций в эти страны. Следующий импульс отношений был получен при Обаме, когда были разработаны планы азиатско-тихоокеанского партнерства, которые Трамп похоронил. В самом Китае идет внутриполитическая борьба между теми, кто хочет жить в модели Збигнева Бжезинского, G2, то есть Америка лидер, источник инноваций, Китай получает инвестиции из США и акцептует инновации, торгуя по всему миру. Против этой концепции выступает Си Цзиньпин, который видит Китай суверенным центром силы. Поэтому вполне возможно, что история с банками — это элемент политического саботажа со стороны части китайских элит. Если это так, то на горизонте этого года Си Цзиньпин с этим саботажем разберется.А третий вариант, неблагоприятный для нас, заключается в том, что Китаю Россия нужна как крупная региональная страна, но без претензий на то, чтобы стать новым полюсом многополярного мира. С этой точки зрения, Китай весьма неодобрительно смотрит на развитие отношений России и Индии, России и Бразилии. И в рамках БРИКС, где локомотивом обретения субъектности этой группы является Россия, и саммит БРИКС пройдет в Казани, сам Китай видит себя как лидера.Стратегически в Китае могут начать думать, что Россия слишком далеко собирается пойти. Обратите внимание, что эти события происходят на фоне успехов российских войск. Может, это намек со стороны китайцев: дорогие россияне, если вы собираетесь захватить Украину, давайте обсудим, какие у нас там будут интересы. А у Китая на Украине были значительные интересы. При Януковиче планировалось создание крупнейшего зернового терминала в Феодосии. Китайцы тогда арендовали большие площади земель Украины под свои сельскохозяйственные интересы. Все это было похоронено Майданом.Китайцы ничего не говорят прямо. Они создают условия, чтобы к ним пришли договариваться. Возможно, что отказ банков — это проявление стратегии, которая сводится к тому, что мы должны координировать действия. Если это так, то это плохо. Обсуждать что-то с Китаем это долго и тяжело, устойчивых соглашений добиться не удастся. У китайцев нет практики дословного соблюдения договоров. Контракты с ними могут меняться у трапа самолета…Если речь идет о том, что Китай опасается усиления России, тогда возникнет раунд очередных переговоров. Китай влияет на нашу внутреннюю политику, мы на его внутреннюю политику влиять не можем. Для нас эта ситуация не очень хорошая, потому что мы выступаем с позиции зависимой страны. В экономическом отношении мы зависимы от Китая, над снижением этой зависимости надо работать. Так что наши отношения близкие, добрососедские, но не союзнические. У Китая не может быть союзников в европейском понимании этого слова в силу китайского менталитета. И Россию они видят частью западного мира. Если китаец приедет в Москву или Петербург, он увидит абсолютно европейский город, более европейский, чем Берлин и Париж.Чтобы понять, что происходит, нужно понаблюдать за процессом. Это может быть чисто экономическая мотивация у банков, тогда это ничему не повредит, финансовая логистика перестроится. Это может быть внутриполитическая борьба в Китае, тогда через какое-то время стратегическая линия возобладает и этот саботаж прекратится.Но если это стратегический ход, у нас возникают новые задачи. Большего сближения с Китаем, чем сейчас, уже не будет. Может начаться цикл охлаждения отношений.В этом смысле есть интересный параметр — это упоминание России в "Жэньминь Жибао". В последнее время публичные упоминания России упали до уровня многолетних минимумов. О России сейчас не пишут в Китае в партийной прессе. Мы стоим на пороге окончания нашего сближения с Китаем. Тогда нам необходимо будет искать не то, чтобы других партнеров, мы уже сблизились, с кем могли, насколько позволяет международная обстановка. В Индии возникли аналогичные проблемы, когда ее банки стали отказывать в платежах российским банкам. Турецкие банки с осени ограничивают свою активность. Давление со стороны США идет на всех. Нам придется выстраивать логистику через страны, которые не будут поддаваться давлению в силу того, что они с США слабо связаны.Здесь еще многое зависит от того, будет ли Россия развивать свой военный успех. Мы можем предположить, что тот же Китай сыграл свою роль в том, что Россия занимает сдержанную позицию. Россия может сейчас обрушить фронт, военно-технические возможности для этого есть. Это побудит международных игроков активно проявлять свою позицию. Если мы увидим, что Россия идет вперед, а Китай ужесточает свою политику, то можно сделать вывод, что Пекин этим недоволен, с ним что-то не согласовано.- А может ли такой гипотетический конфликт с Китаем обостриться до военного противостояния?- Сейчас нет. Пока Китай не решит тайваньскую проблему, и пока будет идти противостояние Северной и Южной Кореи, Пекин не будет заинтересован в том, чтобы менять свое отношение к России с добрососедского на враждебное. Но в перспективе 10 и более лет отношения России с Китаем могут ухудшиться.Если Россия станет настолько сильна, что Китай начнет расценивать ее как угрозу. Так же было во времена СССР и Китая. То есть Советский Союз очень усилился после победы в войне, а с другой стороны, обе страны идеологически разошлись. Но у нас произошла оттепель и поменялась социально-экономическая концепция. В Китае же остался маоизм и потом была принята концепция Дэн Сяопина, и Китай сделал ставку на завершение советского проекта.Если новый российский имперский проект возродится, в Китае будут воспринимать его как угрозу. В первую очередь своим интересам в Средней Азии, в первую очередь энергетическим. Плюс еще существует Монголия, китайцы ее считают отторгнутой под давлением СССР территорией. Но до решения тайваньского вопроса политические отношения России и Китая не могут испортиться. Тайвань — это остров, с которого крылатыми ракетами простреливаются все китайские порты.С этого острова можно заблокировать всю внешнюю торговлю Китая. Пока китайцы этот остров не контролируют, им жизненно необходим континентальный тыл, который поставляет им энергоресурсы. После того, как они возьмут контроль над Тайванем, значимость России снизится, потому что Китай откроет для себя большой спектр безопасных путей. До этого я спокоен за политические отношения с Китаем, но экономические отношения могут меняться.Когда Китай возьмет Тайвань, это будет национальный триумф. Это победа над США, взлет исторических амбиций, страна будет на подъеме. Тогда Китай начнет проводить по отношению к нам другую политику и рассматривать Россию сначала как Среднюю Азию, как пространство для военно-политической экспансии.

