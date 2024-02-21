"Гибель эскадры": пьеса, фильм и… опера
"Гибель эскадры", 1965 год. Кадр из фильма
21 февраля 1966 года на экраны вышел фильм Киевской киностудии им. Довженко "Гибель эскадры". Картину сняли по мотивам одноименной пьесы Александра Корнейчука. Сам автор принимал участие в написании сценария в соавторстве со сценаристом Григорием Поженяном. В фильме появились новые сцены, герои и места действия которых в пьесе не было
По Брестскому договору 1918 года Крым и база Черноморского флота в Севастополе не переходили под контроль Центральных держав, однако германская армия в середине весны вторглась на полуостров. Наркомвоенмор Советской России Лев Троцкий 23 апреля 1918 года издал приказ о переводе Черноморского флота в Новороссийск, но командовавший флотом контр-адмирал Михаил Павлович Саблин и председатель Центрофлота Сергей Сергеевич Кнорус отказались его выполнять. 29 апреля немцы вплотную подошли к Севастополю, и в 23:30 боевые корабли и транспорты под артиллерийским и пулеметным огнем всё-таки пошли на прорыв. 1-2 мая основная часть ЧФ прибыла в Новороссийск (линкоры "Воля" и "Свободная Россия", 14 эсминцев, 2 миноносца, 10 сторожевых катеров и 1 посыльное судно-миноносец). Еще раньше туда перешли вспомогательный крейсер "Социальная революция", 30 пароходов и транспортов.
11 мая командующий германскими войсками на Востоке генерал Эйхгорн потребовал возвратить корабли из Новороссийска в Севастополь, угрожая в противном случае возобновить наступление. 13 мая Германия начала блокаду Цемесской бухты Новороссийска, перехватывая русские суда, как в территориальных водах России, так и в открытом море. 28 мая Ленин направил Черноморскому флоту телеграмму, в которой указывалось: "с получением сего уничтожить все суда Черноморского флота и коммерческие пароходы, находящиеся в Новороссийске". Саблин отказался выполнить директиву. За этим последовал ряд собраний, на которых представителями командования флота выдвигались диаметрально противоположные мнения. Единое решение, топить или не топить флот, так и не было выработано.
17 июня некоторые корабли остатками команд стали выводиться на рейд и, имея флагманом линкор "Воля" под Андреевским флагом, пошли в Севастополь. Те, что дошли, в том числе линкор и шесть миноносцев, впоследствии через руки немцев и французов с англичанами попали к белым и в 1920 году, после поражения врангелевцев, ушли за рубеж где и были интернированы. Еще 7 эсминцев и вспомогательный крейсер "Социальная революция" затопились на переходе. 18 июня в 15:45 началось затопление кораблей в Цемесской бухте (линкор "Свободная Россия", 6 эскадренных миноносцев, 2 миноносца, посыльное судно и 6 военных транспортов). Производивший затопление эсминец "Керчь" ушел к Туапсе где затопился сам.
Эти события вошли в историю как "черноморская Цусима". Они легли в основу пьесы "Гибель эскадры" (1933) украинского писателя Александра Евдокимовича Корнейчука. По его воспоминаниям, замысел произведения возник в 1931 году. Для глубокого осмысления исторического материала он посетил Севастополь, Новороссийск и другие порты Черного моря. Кроме того, он участвовал в походах на боевых кораблях, беседовал с участниками тех событий, изучал службу, жизнь, быт и духовный мир моряков Черноморского флота.
Результатом его тщательных и многосторонних исследований стало то, что в своей пьесе он охватил и национальный аспект событий. Так в его произведении Севастополь превратился в место многочисленных митингов, на которых командиры линейных кораблей для сохранения города предлагали поднять украинский флаг, а командиры миноносцев требовали защищать революционный Севастополь до последней капли крови. "Водораздел" проходит по линии социального происхождения участников конфликта. Размежевание личного состава и демократизация армии и флота в 1917 году только усугубили раскол между высшими и нижними чинами.
18 июня 2023, 15:30ИсторияЧерноморский флот – 1918: "Сейчас вы сами видите, куда вас завели красные лозунги"Один из трагических эпизодов Гражданской войны, нашедший своё освещение в советском искусстве (пьеса Александра Корнейчука и фильм Александра Довженко "Гибель эскадры") – самозатопление Новороссийской эскадры Черноморского флота 18 июня 1918 года.
Кроме того, в своём произведении автор провел параллели между революционными городами Севастополем и Петроградом, введя для этого образ балтийца, служившего на крейсере "Аврора" и прибывшего на Черноморский флот с приказом от советского правительства об уничтожении эскадры. Его прототипом стал Фёдор Фёдорович Раскольников — заместитель Троцкого по морским делам, выполнявший поручение Совнаркома по затоплению флота.
В 1933 году в УССР состоялась премьера пьесы "Гибель Эскадры" на украинском языке в Одесском украинском драматическом театре им. Октябрьской революции в постановке Ивана Юхименко. После премьеры пьесу ставили в Харьковском театре "Березиль" (режиссер Борис Тягно), Киевском театре им. И. Франко (режиссер Гнат Юра).
По официальной версии первая постановка на русском языке состоялась 11 мая 1934 года в Москве, в Центральном театре Красной Армии (режиссер Юрий Завадский). Однако есть данные, что первая постановка на русском языке прошла в Севастополе. Начальник морской библиотеки некий Лелонг ознакомился с рецензией на пьесу в одной из городских газет, автор прислал экземпляр пьесы в политуправление ЧФ. Лелонг сумел убедить руководство Севастопольского драмтеатра им. Луначарского в актуальности постановки. Журналист С. Антонюк перевёл произведение на русский язык, режиссер С.Н. Воронок поставил его… Получившийся спектакль стал в Севастополе "визитной карточкой" театрального сезона 1933-34 годов.
Постановка пьесы в Центральном театре Красной армии также стала крупным событием в культурной жизни, но только в столице. По мнению рецензента Альтмана, "режиссёр Завадский сумел сочетать революционную романтику с лиричностью персонажей, что давало реальное ощущение жизни".
Оригинальным было художественное оформление сцены. Во избежание загромождения сцены художник-постановщик Ниссон Шифрин разместил на сцене несколько самых характерных элементов боевого корабля таким образом, что зрители поверили в его реальность, им казалось, будто со сцены веяло морем. В своих мемуарах Шифрин писал:
25 мая 2020, 14:00Гибель эскадры в степях Украины. «Маленький сталинчик» советской литературы Александр Корнейчук115 лет назад, 25 мая 1905 года, на железнодорожной станции Христиновка Киевской губернии (ныне город в Черкасской области) родился украинский советский драматург и общественный деятель Александр Евдокимович Корнейчук
"Было бы ошибкой воспроизвести настоящий линкор или море. Ведь на сцене нужен живой образ. Нужно взволнованное видение, а не модель корабля. Не иллюзией, не эффектами сценических обманов хотим мы воздействовать на зрителя. Немногословными средствами, дыханием форм и света мы стремимся к тому, чтобы вызвать импульс, который заставит, когда это будет нужно, встать на защиту нашей девятнадцатилетней Родины".
В 30-е годы пьеса стала одной из лучших героико-революционных постановок того времени и удостоилась второй премии на Всесоюзном конкурсе на лучшую советскую пьесу (первая премия никому не присуждалась). Ее постановку в Ленинградском Государственном Академическом театре драмы 1935 года СНК СССР признал важным этапом в создании советского политического спектакля и премировал художника-постановщика и некоторых актеров.
"Гибель эскадры" произвела большое впечатление на украинское руководство, в особенности на П.П. Постышева. Он стал покровительствовать Корнейчуку, продвигать молодого талантливого драматурга и тот оправдал возлагавшиеся на него надежды. Чего стоит только пьеса "Богдан Хмельницкий", по которой в 1941 году сняли гениальный и до сих пор актуальный фильм. Но первой экранизацией произведения Корнейчука стал не он.
Из-за острой актуальности "Гибели эскадры" в 1934 году на Киевской киностудии состоялась ее экранизация. Фильм режиссера Арнольда Владимировича Курдюма назывался "Последний порт".
Однако смена политического дискурса в стране привела к тому, что вплоть до начала 50-х годов пьеса ушла со сцены. Сталинская индустриализация и изменение международной обстановки во второй половине 30-х делало акцент на военно-патриотической тематике. Искусство пропагандировало идеологию подготовки населения страны и, особенно его молодежи, к предстоящей большой войне. На копание в перипетиях прошлого не оставалось времени.
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Возвращение "Гибели эскадры" на театральные подмостки произошло в 1952 году в Ленинграде в театре имени Ленинского комсомола. Его осуществил тогда ещё молодой режиссёр Георгий Александрович Товстоногов. В 1960 году он поставил "Эскадру" и в Большом Драматическом Театре (БДТ) им. Горького. После Товстоногова пьесу стали воскрешать и режиссёры других театров страны.
В 1967 году произведение Корнейчука даже легло в основу героической оперы украинского композитора Виталия Губаренко. Её премьера прошла в театрах Киева, Харькова и Одессы. Эта дебютная работа автора также обеспечила ему путёвку в творческую жизнь, как в свое время пьеса Корнейчуку.
Возрождение интереса к пьесе поспособствовало созданию одноименной двухсерийной экранизации, которую на той же Киевской киностудии, но уже носившей имя Довженко, в 1965 году снял режиссёр Владимир Захарович Довгань.
Фильм снимали в Севастополе и в павильонах киностудии Довженко. В общей сложности работа над ним продлилась целых два года.
Режиссёр собрал прекрасную команду актеров, которые прекрасно воплотили на пленке замысел сценаристов, в числе которых был и сам автор пьесы. Так Борис Ливанов (отец Василия Ливанова) исполнил роль адмирала, а дебютировавшая в фильме Светлана Коркошко – комиссара эскадры. Кроме того, в фильме снялись Георгий Жжёнов (старший лейтенант), Владислав Стржельчик (лейтенант), Георгий Мартынюк (матрос), Николай Гринько (комиссар), Юрий Леонидов (командир флагмана), Александр Сердюк (полковник), Александр Ханов (боцман), Лесь Сердюк (моряк-балтиец), Владимир Дальский (пожилой матрос) и многие другие прекрасные актёры театра и кино.
17 января, 16:02ИсторияБроненосец Потёмкин: легенда советского немого киноХудожественный фильм Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потёмкин" вышел 18 января 1926 года. Снимала фильм 1-я кинофабрика Госкино (будущий "Мосфильм"), но фильм был посвящён событиям в Одессе и снимался там же. Ну а влияние его на мировой кинематограф было таким, которое делало его действительно наднациональным культурным явлением
Режиссёр впоследствии вспоминал, что у кораблей периода Октябрьской революции были деревянные палубы, а у корабля, который выделил для съемок ЧФ – железная. Бутафорам пришлось изготовить специальные деревянные щиты, которые имитировали палубный настил старого образца.
Премьера фильма состоялась 21 февраля 1966 года в Москве, но предпоказ прошёл намного раньше, 27 июля 1965 года, в Севастополе в кинотеатре "Дружба".
За время проката "Гибель эскадры" посмотрели 19 млн. зрителей, немалое по тем временам число. Однако если фильм показывали только в СССР, то пьеса "Гибель эскадры" была поставлена и за рубежом: в Польше (1953), ГДР (1953), Румынии (1954), а также на сценах Чехословакии, Кубы, Ганы и в других стран мира – она была широко известна. Сегодня же и о пьесе, и о фильме, и об их создателях… и о самой истории гибели Черноморской эскадры помнят только представители старших поколений.