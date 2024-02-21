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"Гибель эскадры": пьеса, фильм и… опера

"Гибель эскадры": пьеса, фильм и… опера - 21.02.2024 Украина.ру

"Гибель эскадры": пьеса, фильм и… опера

21 февраля 1966 года на экраны вышел фильм Киевской киностудии им. Довженко "Гибель эскадры". Картину сняли по мотивам одноименной пьесы Александра Корнейчука. Сам автор принимал участие в написании сценария в соавторстве со сценаристом Григорием Поженяном. В фильме появились новые сцены, герои и места действия которых в пьесе не было

2024-02-21T16:00

2024-02-21T16:00

2024-02-21T16:00

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По Брестскому договору 1918 года Крым и база Черноморского флота в Севастополе не переходили под контроль Центральных держав, однако германская армия в середине весны вторглась на полуостров. Наркомвоенмор Советской России Лев Троцкий 23 апреля 1918 года издал приказ о переводе Черноморского флота в Новороссийск, но командовавший флотом контр-адмирал Михаил Павлович Саблин и председатель Центрофлота Сергей Сергеевич Кнорус отказались его выполнять. 29 апреля немцы вплотную подошли к Севастополю, и в 23:30 боевые корабли и транспорты под артиллерийским и пулеметным огнем всё-таки пошли на прорыв. 1-2 мая основная часть ЧФ прибыла в Новороссийск (линкоры "Воля" и "Свободная Россия", 14 эсминцев, 2 миноносца, 10 сторожевых катеров и 1 посыльное судно-миноносец). Еще раньше туда перешли вспомогательный крейсер "Социальная революция", 30 пароходов и транспортов.11 мая командующий германскими войсками на Востоке генерал Эйхгорн потребовал возвратить корабли из Новороссийска в Севастополь, угрожая в противном случае возобновить наступление. 13 мая Германия начала блокаду Цемесской бухты Новороссийска, перехватывая русские суда, как в территориальных водах России, так и в открытом море. 28 мая Ленин направил Черноморскому флоту телеграмму, в которой указывалось: "с получением сего уничтожить все суда Черноморского флота и коммерческие пароходы, находящиеся в Новороссийске". Саблин отказался выполнить директиву. За этим последовал ряд собраний, на которых представителями командования флота выдвигались диаметрально противоположные мнения. Единое решение, топить или не топить флот, так и не было выработано.17 июня некоторые корабли остатками команд стали выводиться на рейд и, имея флагманом линкор "Воля" под Андреевским флагом, пошли в Севастополь. Те, что дошли, в том числе линкор и шесть миноносцев, впоследствии через руки немцев и французов с англичанами попали к белым и в 1920 году, после поражения врангелевцев, ушли за рубеж где и были интернированы. Еще 7 эсминцев и вспомогательный крейсер "Социальная революция" затопились на переходе. 18 июня в 15:45 началось затопление кораблей в Цемесской бухте (линкор "Свободная Россия", 6 эскадренных миноносцев, 2 миноносца, посыльное судно и 6 военных транспортов). Производивший затопление эсминец "Керчь" ушел к Туапсе где затопился сам.Эти события вошли в историю как "черноморская Цусима". Они легли в основу пьесы "Гибель эскадры" (1933) украинского писателя Александра Евдокимовича Корнейчука. По его воспоминаниям, замысел произведения возник в 1931 году. Для глубокого осмысления исторического материала он посетил Севастополь, Новороссийск и другие порты Черного моря. Кроме того, он участвовал в походах на боевых кораблях, беседовал с участниками тех событий, изучал службу, жизнь, быт и духовный мир моряков Черноморского флота.Результатом его тщательных и многосторонних исследований стало то, что в своей пьесе он охватил и национальный аспект событий. Так в его произведении Севастополь превратился в место многочисленных митингов, на которых командиры линейных кораблей для сохранения города предлагали поднять украинский флаг, а командиры миноносцев требовали защищать революционный Севастополь до последней капли крови. "Водораздел" проходит по линии социального происхождения участников конфликта. Размежевание личного состава и демократизация армии и флота в 1917 году только усугубили раскол между высшими и нижними чинами.Кроме того, в своём произведении автор провел параллели между революционными городами Севастополем и Петроградом, введя для этого образ балтийца, служившего на крейсере "Аврора" и прибывшего на Черноморский флот с приказом от советского правительства об уничтожении эскадры. Его прототипом стал Фёдор Фёдорович Раскольников — заместитель Троцкого по морским делам, выполнявший поручение Совнаркома по затоплению флота.В 1933 году в УССР состоялась премьера пьесы "Гибель Эскадры" на украинском языке в Одесском украинском драматическом театре им. Октябрьской революции в постановке Ивана Юхименко. После премьеры пьесу ставили в Харьковском театре "Березиль" (режиссер Борис Тягно), Киевском театре им. И. Франко (режиссер Гнат Юра).По официальной версии первая постановка на русском языке состоялась 11 мая 1934 года в Москве, в Центральном театре Красной Армии (режиссер Юрий Завадский). Однако есть данные, что первая постановка на русском языке прошла в Севастополе. Начальник морской библиотеки некий Лелонг ознакомился с рецензией на пьесу в одной из городских газет, автор прислал экземпляр пьесы в политуправление ЧФ. Лелонг сумел убедить руководство Севастопольского драмтеатра им. Луначарского в актуальности постановки. Журналист С. Антонюк перевёл произведение на русский язык, режиссер С.Н. Воронок поставил его… Получившийся спектакль стал в Севастополе "визитной карточкой" театрального сезона 1933-34 годов.Постановка пьесы в Центральном театре Красной армии также стала крупным событием в культурной жизни, но только в столице. По мнению рецензента Альтмана, "режиссёр Завадский сумел сочетать революционную романтику с лиричностью персонажей, что давало реальное ощущение жизни".Оригинальным было художественное оформление сцены. Во избежание загромождения сцены художник-постановщик Ниссон Шифрин разместил на сцене несколько самых характерных элементов боевого корабля таким образом, что зрители поверили в его реальность, им казалось, будто со сцены веяло морем. В своих мемуарах Шифрин писал:"Было бы ошибкой воспроизвести настоящий линкор или море. Ведь на сцене нужен живой образ. Нужно взволнованное видение, а не модель корабля. Не иллюзией, не эффектами сценических обманов хотим мы воздействовать на зрителя. Немногословными средствами, дыханием форм и света мы стремимся к тому, чтобы вызвать импульс, который заставит, когда это будет нужно, встать на защиту нашей девятнадцатилетней Родины".В 30-е годы пьеса стала одной из лучших героико-революционных постановок того времени и удостоилась второй премии на Всесоюзном конкурсе на лучшую советскую пьесу (первая премия никому не присуждалась). Ее постановку в Ленинградском Государственном Академическом театре драмы 1935 года СНК СССР признал важным этапом в создании советского политического спектакля и премировал художника-постановщика и некоторых актеров."Гибель эскадры" произвела большое впечатление на украинское руководство, в особенности на П.П. Постышева. Он стал покровительствовать Корнейчуку, продвигать молодого талантливого драматурга и тот оправдал возлагавшиеся на него надежды. Чего стоит только пьеса "Богдан Хмельницкий", по которой в 1941 году сняли гениальный и до сих пор актуальный фильм. Но первой экранизацией произведения Корнейчука стал не он.Из-за острой актуальности "Гибели эскадры" в 1934 году на Киевской киностудии состоялась ее экранизация. Фильм режиссера Арнольда Владимировича Курдюма назывался "Последний порт".Однако смена политического дискурса в стране привела к тому, что вплоть до начала 50-х годов пьеса ушла со сцены. Сталинская индустриализация и изменение международной обстановки во второй половине 30-х делало акцент на военно-патриотической тематике. Искусство пропагандировало идеологию подготовки населения страны и, особенно его молодежи, к предстоящей большой войне. На копание в перипетиях прошлого не оставалось времени.Возвращение "Гибели эскадры" на театральные подмостки произошло в 1952 году в Ленинграде в театре имени Ленинского комсомола. Его осуществил тогда ещё молодой режиссёр Георгий Александрович Товстоногов. В 1960 году он поставил "Эскадру" и в Большом Драматическом Театре (БДТ) им. Горького. После Товстоногова пьесу стали воскрешать и режиссёры других театров страны.В 1967 году произведение Корнейчука даже легло в основу героической оперы украинского композитора Виталия Губаренко. Её премьера прошла в театрах Киева, Харькова и Одессы. Эта дебютная работа автора также обеспечила ему путёвку в творческую жизнь, как в свое время пьеса Корнейчуку.Возрождение интереса к пьесе поспособствовало созданию одноименной двухсерийной экранизации, которую на той же Киевской киностудии, но уже носившей имя Довженко, в 1965 году снял режиссёр Владимир Захарович Довгань.Фильм снимали в Севастополе и в павильонах киностудии Довженко. В общей сложности работа над ним продлилась целых два года.Режиссёр собрал прекрасную команду актеров, которые прекрасно воплотили на пленке замысел сценаристов, в числе которых был и сам автор пьесы. Так Борис Ливанов (отец Василия Ливанова) исполнил роль адмирала, а дебютировавшая в фильме Светлана Коркошко – комиссара эскадры. Кроме того, в фильме снялись Георгий Жжёнов (старший лейтенант), Владислав Стржельчик (лейтенант), Георгий Мартынюк (матрос), Николай Гринько (комиссар), Юрий Леонидов (командир флагмана), Александр Сердюк (полковник), Александр Ханов (боцман), Лесь Сердюк (моряк-балтиец), Владимир Дальский (пожилой матрос) и многие другие прекрасные актёры театра и кино.Режиссёр впоследствии вспоминал, что у кораблей периода Октябрьской революции были деревянные палубы, а у корабля, который выделил для съемок ЧФ – железная. Бутафорам пришлось изготовить специальные деревянные щиты, которые имитировали палубный настил старого образца.Премьера фильма состоялась 21 февраля 1966 года в Москве, но предпоказ прошёл намного раньше, 27 июля 1965 года, в Севастополе в кинотеатре "Дружба".За время проката "Гибель эскадры" посмотрели 19 млн. зрителей, немалое по тем временам число. Однако если фильм показывали только в СССР, то пьеса "Гибель эскадры" была поставлена и за рубежом: в Польше (1953), ГДР (1953), Румынии (1954), а также на сценах Чехословакии, Кубы, Ганы и в других стран мира – она была широко известна. Сегодня же и о пьесе, и о фильме, и об их создателях… и о самой истории гибели Черноморской эскадры помнят только представители старших поколений.

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Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история украины, 1918 г, октябрьская революция (1917), черноморский флот, троцкий, ленин