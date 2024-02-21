Военный эксперт объяснил, куда откатится противник после Авдеевки и как ВС РФ с Коксохима бьют по ВСУ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
В пригородах Авдеевки в районе Тоненького, Ласточкино у противника не получилось закрепиться. Потому что здесь над ВСУ нависает Коксохим, с которого ВС РФ удобно наводить БПЛА. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
По логике отступления противника, которое все еще продолжается, реально для ВСУ будет попробовать закрепиться, то есть перейти с ходу к обороне на линии Орловка — Бердычи. Там водная преграда, где они могут попробовать зацепиться и выстроить оборону, рассказал военный.
В пригородах Авдеевки в районе Тоненького, Ласточкино и других поселках у противника не получилось закрепиться. Потому что здесь над ВСУ нависает Коксохим, с которого ВС РФ удобно наводить БПЛА и в целом вести артиллерийскую корректировку огня, добавил он.
"То есть это доминирующая высота на 10–15 километров. На такую глубину у противника, скорее всего, окопаться не получится. Особенно учитывая нашу постоянную артиллерийскую и воздушную составляющую", - подчеркнул Шкурлатов.
То есть наступательная операция по этому направлению продолжается. А противник может создать что-то оборонительное и более-менее попробовать закрепиться в 10–15 километрах от Авдеевки, заключил собеседник Украина.ру.
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