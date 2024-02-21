https://ukraina.ru/20240221/1053432546.html

Военный эксперт объяснил, куда откатится противник после Авдеевки и как ВС РФ с Коксохима бьют по ВСУ

Военный эксперт объяснил, куда откатится противник после Авдеевки и как ВС РФ с Коксохима бьют по ВСУ - 21.02.2024 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, куда откатится противник после Авдеевки и как ВС РФ с Коксохима бьют по ВСУ

В пригородах Авдеевки в районе Тоненького, Ласточкино у противника не получилось закрепиться. Потому что здесь над ВСУ нависает Коксохим, с которого ВС РФ удобно наводить БПЛА. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов

2024-02-21T04:10

2024-02-21T04:10

2024-02-21T04:10

новости

авдеевка

днр

оборона

наступление

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всу

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отступление

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По логике отступления противника, которое все еще продолжается, реально для ВСУ будет попробовать закрепиться, то есть перейти с ходу к обороне на линии Орловка — Бердычи. Там водная преграда, где они могут попробовать зацепиться и выстроить оборону, рассказал военный.В пригородах Авдеевки в районе Тоненького, Ласточкино и других поселках у противника не получилось закрепиться. Потому что здесь над ВСУ нависает Коксохим, с которого ВС РФ удобно наводить БПЛА и в целом вести артиллерийскую корректировку огня, добавил он.То есть наступательная операция по этому направлению продолжается. А противник может создать что-то оборонительное и более-менее попробовать закрепиться в 10–15 километрах от Авдеевки, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240220/1053403418.html

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новости, авдеевка, днр, оборона, наступление, вс рф, всу, артиллерия, бпла, отступление, сво