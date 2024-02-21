Бункеры и "зубы дракона": военный эксперт рассказал, как после падения Авдеевки ВСУ будут строить оборону
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій Наєв"зубы дракона" в Черниговской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій Наєв
Стратегия, которой сейчас пытаются придерживаться украинские военные – переход к обороне. Сейчас ВСУ пытаются добавить второй и третий оборонительный эшелон, устанавливая "зубы дракона", окопы и бункеры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
За 10 лет ВСУ выкопали много рубежей на Донецком направлении, это Краматорск, Славянск и тот же Угледар. Харьковская область также давно готовилась к обороне. Сейчас они пытаются добавить второй и третий эшелон обороны, устанавливая "зубы дракона", окопы и бункеры, сообщил эксперт.
Стратегия, которой сейчас пытаются придерживаться украинские военные – переход к обороне, пока Запад не сможет решить свои политические и экономические проблемы, добавил специалист.
"Эта стратегия позволяет киевскому режиму худо-бедно держаться, но и у нас пока нет политической задачи перейти в масштабное наступление", - отметил Орлов.
Сейчас ВС РФ улучшают положение на берегу реки Оскол под Купянском. Также бойцы вышли и на окраины села Работино, но пока это нельзя сравнить с успехами на Авдеевском направлении, поскольку бойцы везде продвинулись на 600–900 метров, а под Авдеевкой оно составило более пяти километров, резюмировал собеседник Украина.ру.
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