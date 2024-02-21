Бункеры и "зубы дракона": военный эксперт рассказал, как после падения Авдеевки ВСУ будут строить оборону - 21.02.2024 Украина.ру
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Бункеры и "зубы дракона": военный эксперт рассказал, как после падения Авдеевки ВСУ будут строить оборону
Бункеры и "зубы дракона": военный эксперт рассказал, как после падения Авдеевки ВСУ будут строить оборону - 21.02.2024 Украина.ру
Бункеры и "зубы дракона": военный эксперт рассказал, как после падения Авдеевки ВСУ будут строить оборону
Стратегия, которой сейчас пытаются придерживаться украинские военные – переход к обороне. Сейчас ВСУ пытаются добавить второй и третий оборонительный эшелон, устанавливая "зубы дракона", окопы и бункеры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
2024-02-21T03:40
2024-02-21T03:40
новости
всу
авдеевка
работино
донбасс
россия
сво
харьковская область
купянск
оборона
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За 10 лет ВСУ выкопали много рубежей на Донецком направлении, это Краматорск, Славянск и тот же Угледар. Харьковская область также давно готовилась к обороне. Сейчас они пытаются добавить второй и третий эшелон обороны, устанавливая "зубы дракона", окопы и бункеры, сообщил эксперт.Стратегия, которой сейчас пытаются придерживаться украинские военные – переход к обороне, пока Запад не сможет решить свои политические и экономические проблемы, добавил специалист.Сейчас ВС РФ улучшают положение на берегу реки Оскол под Купянском. Также бойцы вышли и на окраины села Работино, но пока это нельзя сравнить с успехами на Авдеевском направлении, поскольку бойцы везде продвинулись на 600–900 метров, а под Авдеевкой оно составило более пяти километров, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240220/1053427245.html
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донбасс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, авдеевка, работино, донбасс, россия, сво, харьковская область, купянск, оборона, река
Новости, ВСУ, Авдеевка, Работино, Донбасс, Россия, СВО, Харьковская область, Купянск, оборона, река

Бункеры и "зубы дракона": военный эксперт рассказал, как после падения Авдеевки ВСУ будут строить оборону

03:40 21.02.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій Наєв"зубы дракона" в Черниговской области
зубы дракона в Черниговской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергій Наєв
Читать в
Стратегия, которой сейчас пытаются придерживаться украинские военные – переход к обороне. Сейчас ВСУ пытаются добавить второй и третий оборонительный эшелон, устанавливая "зубы дракона", окопы и бункеры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
За 10 лет ВСУ выкопали много рубежей на Донецком направлении, это Краматорск, Славянск и тот же Угледар. Харьковская область также давно готовилась к обороне. Сейчас они пытаются добавить второй и третий эшелон обороны, устанавливая "зубы дракона", окопы и бункеры, сообщил эксперт.
Стратегия, которой сейчас пытаются придерживаться украинские военные – переход к обороне, пока Запад не сможет решить свои политические и экономические проблемы, добавил специалист.
"Эта стратегия позволяет киевскому режиму худо-бедно держаться, но и у нас пока нет политической задачи перейти в масштабное наступление", - отметил Орлов.
Сейчас ВС РФ улучшают положение на берегу реки Оскол под Купянском. Также бойцы вышли и на окраины села Работино, но пока это нельзя сравнить с успехами на Авдеевском направлении, поскольку бойцы везде продвинулись на 600–900 метров, а под Авдеевкой оно составило более пяти километров, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Соин интервью - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Вчера, 17:39
Ветеран спецслужб Дмитрий Соин о том, кто "по-свойски" разделался с предателем Кузьминовым в ИспанииИсторию с гибелью Максима Кузьминова можно использовать против России, утверждая, что русские спецслужбы за рубежом направо и налево уничтожают неугодных людей. Это очень удобная позиция и для Украины, и для западных спецслужб, считает ветеран спецслужб, политолог Дмитрий Соин
 
НовостиВСУАвдеевкаРаботиноДонбассРоссияСВОХарьковская областьКупянскоборонарека
 
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