https://ukraina.ru/20240221/1053431621.html

Бункеры и "зубы дракона": военный эксперт рассказал, как после падения Авдеевки ВСУ будут строить оборону

Бункеры и "зубы дракона": военный эксперт рассказал, как после падения Авдеевки ВСУ будут строить оборону - 21.02.2024 Украина.ру

Бункеры и "зубы дракона": военный эксперт рассказал, как после падения Авдеевки ВСУ будут строить оборону

Стратегия, которой сейчас пытаются придерживаться украинские военные – переход к обороне. Сейчас ВСУ пытаются добавить второй и третий оборонительный эшелон, устанавливая "зубы дракона", окопы и бункеры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2024-02-21T03:40

2024-02-21T03:40

2024-02-21T03:40

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авдеевка

работино

донбасс

россия

сво

харьковская область

купянск

оборона

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За 10 лет ВСУ выкопали много рубежей на Донецком направлении, это Краматорск, Славянск и тот же Угледар. Харьковская область также давно готовилась к обороне. Сейчас они пытаются добавить второй и третий эшелон обороны, устанавливая "зубы дракона", окопы и бункеры, сообщил эксперт.Стратегия, которой сейчас пытаются придерживаться украинские военные – переход к обороне, пока Запад не сможет решить свои политические и экономические проблемы, добавил специалист.Сейчас ВС РФ улучшают положение на берегу реки Оскол под Купянском. Также бойцы вышли и на окраины села Работино, но пока это нельзя сравнить с успехами на Авдеевском направлении, поскольку бойцы везде продвинулись на 600–900 метров, а под Авдеевкой оно составило более пяти километров, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240220/1053427245.html

авдеевка

работино

донбасс

россия

харьковская область

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