Не успел сделать главное: Алексей Самойлов объяснил, почему после назначения Сырский сдал Авдеевку - 21.02.2024 Украина.ру
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Не успел сделать главное: Алексей Самойлов объяснил, почему после назначения Сырский сдал Авдеевку
Не успел сделать главное: Алексей Самойлов объяснил, почему после назначения Сырский сдал Авдеевку - 21.02.2024 Украина.ру
Не успел сделать главное: Алексей Самойлов объяснил, почему после назначения Сырский сдал Авдеевку
Сырский - это профессиональный военный, который служит всю жизнь. Но в Авдеевке он сделать ничего не смог. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-02-21T03:30
2024-02-21T03:30
новости
авдеевка
александр сырский
валерий залужный
всу
командование
войска
украина
россия
сво
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ВС РФ начали наступление в Авдеевке, когда Александра Сырского только планировали назначить главкомом ВСУ. Он не успел принять управление войсками. И он столкнулся с тем, что мы наносим такие удары, на которые физически нет времени отреагировать, рассказал политолог.Владимир Зеленский убрал не только Валерия Залужного, но и всех командиров среднего и высшего звена ВСУ, включая комбригов. Это очень серьезно ослабило армейское руководящее звено. Нарушилась координация и синхронизация действий внутри подразделений. Да и сам уровень командования очень упал, добавил он.Если Киев назначает нового командира, то хорошо, если это будет кто-то из замов. Но если приехал другой, ему надо посмотреть, где и в каком состоянии находятся его части. На это нужно время. Но ВС РФ этого времени противнику не дают, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240220/1053403418.html
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новости, авдеевка, александр сырский, валерий залужный, всу, командование, войска, украина, россия, сво
Новости, Авдеевка, Александр Сырский, Валерий Залужный, ВСУ, командование, войска, Украина, Россия, СВО

Не успел сделать главное: Алексей Самойлов объяснил, почему после назначения Сырский сдал Авдеевку

03:30 21.02.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
Действия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сырский - это профессиональный военный, который служит всю жизнь. Но в Авдеевке он сделать ничего не смог. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
ВС РФ начали наступление в Авдеевке, когда Александра Сырского только планировали назначить главкомом ВСУ. Он не успел принять управление войсками. И он столкнулся с тем, что мы наносим такие удары, на которые физически нет времени отреагировать, рассказал политолог.
"То, что его называют Мясником, – это обычная политическая свара внутри киевского режима. [Главком ВСУ Александр] Сырский ни хороший и ни плохой. Он профессиональный военный, который служит всю жизнь. В Авдеевке он сделать ничего не мог", - подчеркнул Самойлов.
Владимир Зеленский убрал не только Валерия Залужного, но и всех командиров среднего и высшего звена ВСУ, включая комбригов. Это очень серьезно ослабило армейское руководящее звено. Нарушилась координация и синхронизация действий внутри подразделений. Да и сам уровень командования очень упал, добавил он.
Если Киев назначает нового командира, то хорошо, если это будет кто-то из замов. Но если приехал другой, ему надо посмотреть, где и в каком состоянии находятся его части. На это нужно время. Но ВС РФ этого времени противнику не дают, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Вчера, 08:45
Ксавье Моро: Россия аккуратно ужалила ВСУ "Коброй" в Авдеевке, шокировала Запад и унизила "Азов"*Если почитать французские СМИ, то они в шоке от уровня координации российской армии между авиацией и войсками на земле, считает военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
 
НовостиАвдеевкаАлександр СырскийВалерий ЗалужныйВСУкомандованиевойскаУкраинаРоссияСВО
 
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