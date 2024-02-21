https://ukraina.ru/20240221/1053424248.html

Не успел сделать главное: Алексей Самойлов объяснил, почему после назначения Сырский сдал Авдеевку

Не успел сделать главное: Алексей Самойлов объяснил, почему после назначения Сырский сдал Авдеевку - 21.02.2024 Украина.ру

Не успел сделать главное: Алексей Самойлов объяснил, почему после назначения Сырский сдал Авдеевку

Сырский - это профессиональный военный, который служит всю жизнь. Но в Авдеевке он сделать ничего не смог. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-02-21T03:30

2024-02-21T03:30

2024-02-21T03:30

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авдеевка

александр сырский

валерий залужный

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сво

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ВС РФ начали наступление в Авдеевке, когда Александра Сырского только планировали назначить главкомом ВСУ. Он не успел принять управление войсками. И он столкнулся с тем, что мы наносим такие удары, на которые физически нет времени отреагировать, рассказал политолог.Владимир Зеленский убрал не только Валерия Залужного, но и всех командиров среднего и высшего звена ВСУ, включая комбригов. Это очень серьезно ослабило армейское руководящее звено. Нарушилась координация и синхронизация действий внутри подразделений. Да и сам уровень командования очень упал, добавил он.Если Киев назначает нового командира, то хорошо, если это будет кто-то из замов. Но если приехал другой, ему надо посмотреть, где и в каком состоянии находятся его части. На это нужно время. Но ВС РФ этого времени противнику не дают, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240220/1053403418.html

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новости, авдеевка, александр сырский, валерий залужный, всу, командование, войска, украина, россия, сво