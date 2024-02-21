Не успел сделать главное: Алексей Самойлов объяснил, почему после назначения Сырский сдал Авдеевку
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
Сырский - это профессиональный военный, который служит всю жизнь. Но в Авдеевке он сделать ничего не смог. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
ВС РФ начали наступление в Авдеевке, когда Александра Сырского только планировали назначить главкомом ВСУ. Он не успел принять управление войсками. И он столкнулся с тем, что мы наносим такие удары, на которые физически нет времени отреагировать, рассказал политолог.
"То, что его называют Мясником, – это обычная политическая свара внутри киевского режима. [Главком ВСУ Александр] Сырский ни хороший и ни плохой. Он профессиональный военный, который служит всю жизнь. В Авдеевке он сделать ничего не мог", - подчеркнул Самойлов.
Владимир Зеленский убрал не только Валерия Залужного, но и всех командиров среднего и высшего звена ВСУ, включая комбригов. Это очень серьезно ослабило армейское руководящее звено. Нарушилась координация и синхронизация действий внутри подразделений. Да и сам уровень командования очень упал, добавил он.
Если Киев назначает нового командира, то хорошо, если это будет кто-то из замов. Но если приехал другой, ему надо посмотреть, где и в каком состоянии находятся его части. На это нужно время. Но ВС РФ этого времени противнику не дают, заключил собеседник Украина.ру.
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