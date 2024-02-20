https://ukraina.ru/20240220/1053420850.html

"Не первое резкое заявление": польский министр жестко ответил на критику Зеленского

"Не первое резкое заявление": польский министр жестко ответил на критику Зеленского - 20.02.2024 Украина.ру

"Не первое резкое заявление": польский министр жестко ответил на критику Зеленского

Министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетман в эфире радиостанции Radio ZET ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, раскритиковавшему протестующих фермеров

2024-02-20T14:27

2024-02-20T14:27

2024-02-20T14:27

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украина

владимир зеленский

министр

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Политик призвал украинские власти осторожно выражать мнение по проблемным вопросам в двусторонних отношениях с Польшей.Он указал, что Зеленский не впервые "делает достаточно резкие заявления".Министр отметил, что сам поддерживает "протестующих за правое дело отчаявшихся фермеров". По его словам, они имеют право на протест.Накануне украинский лидер назвал издевательством ситуацию с продолжающейся блокировкой контрольно-пропускных пунктов на границе между Украиной и Польшей. Он заверил, что блокирование движения через границу между двумя странами вызвано не экспортом украинской сельскохозяйственной продукции, а политическими процессами.Осудил протест фермеров и пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко, он назвал их действия политически мотивированными."Считаем также неприемлемым агрессивное отношение со стороны протестующих к украинцам и украинским грузам, пересекающим польско-украинскую границу. Антиукраинские лозунги, звучащие на границе, подтверждают политически мотивированный характер акции. Ее цель – провоцирование дальнейшего обострения двусторонних отношений", - написал Николенко в соцсетях.Он отметил, что украинская граница не должна быть "заложницей политических интересов". В свою очередь депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, раскрыл, что причиной блокады украинско-польской границы выступает процветающая не один год на Украине схема черной зерноторговли. По его словам, мелкие фермеры вынуждены сбывать за дешево зерно "черным зернотрейдерам", которые при содействии властей и под прикрытием СБУ сбывают зерно по липовым документам для получения возвратного НДС из госбюджета, что по сути является "прямым хищением".Общепольский протест фермеров начался более недели назад, аграрии протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск".Ранее сообщалось, что 20 февраля польские фермеры усилят свои протесты. Они полностью заблокируют пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.Утром во вторник фермеры ужесточили протесты вблизи ЧП "Медика-Шегини". Протестующие перекрыли железную дорогу. А кроме того, рассыпали зерно из грузового вагона на пути."Это реакция на наплыв зерна из Украины. Это очень плохо. Люди в отчаянии и не могут удержаться. Никто этого не контролирует: ни польские власти, ни украинские", — рассказал соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув.По его словам, протестующие высыпают зерно "из-за эмоций".На место происшествия приехала полиция. Менее чем через полчаса польские фермеры разблокировали железную дорогу.В ответ на действия польских фермеров украинские перевозчики 20 февраля проводят акцию протеста на трех пунктах пропуска "Рава-Русская", "Краковец", "Шегини".

https://ukraina.ru/20240219/1053394254.html

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польша, зарубежье, новости, протесты, украина, владимир зеленский, министр