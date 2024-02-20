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"Предатель и преступник": Нарышкин высказался о перебежчике Кузьминове

"Предатель и преступник": Нарышкин высказался о перебежчике Кузьминове - 20.02.2024 Украина.ру

"Предатель и преступник": Нарышкин высказался о перебежчике Кузьминове

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 20 февраля прокомментировал журналистам смерть перебежчика Максима Кузьминова в Испании

2024-02-20T11:55

2024-02-20T11:55

2024-02-20T12:29

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"В России принято: о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление", - сказал Нарышкин.Накануне испанские СМИ сообщили, что нашли в муниципалитете Вильяхойос в Испании тело, предположительно, Кузьминова.При этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил смерть Кузьминова.Однако в пресс-службе правоохранительных органов Испании указали, что испанская гражданская гвардия пока не может подтвердить информацию о смерти Кузьминова.В 2023 году Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска, убив двух человек на борту. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. В Испании соседи бывшего российского пилота рассказывали правоохранителям, что Кузьминов часто вел себя неадекватно и часто повышал голос на жильцов.Также полиция предполагает, что Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы как "неудобного" свидетеля. Сейчас полиция расследует это дело для выяснения подробностей.Более подробно о версиях убийства предателя Кузьминова читайте на нашем сайте Из морального трупа в труп физический: всё о возможной ликвидации предателя Кузьминова

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вертолеты, новости, украина, испания, сергей нарышкин