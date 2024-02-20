https://ukraina.ru/20240220/1053415357.html

Из морального трупа в труп физический: всё о возможной ликвидации предателя Кузьминова

Из морального трупа в труп физический: всё о возможной ликвидации предателя Кузьминова - 20.02.2024 Украина.ру

Из морального трупа в труп физический: всё о возможной ликвидации предателя Кузьминова

Вечером в понедельник, 19 февраля, в испанских СМИ появилась новость об убийстве некоего украинца. Мужчину расстреляли на парковке жилого дома в муниципалитете Вильяхойоса в провинции Аликанте. Вскоре местные СМИ сообщили, что убитым был российский летчик-предатель Максим Кузьминов

2024-02-20T12:25

2024-02-20T12:25

2024-02-20T12:25

эксклюзив

максим кузьминов

украина

россия

испания

убийство

предательство

гур моу

сергей нарышкин

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Операция "Синица"Максим Кузьминов - выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков, служил в Приморье. Участвовал в специальной военной операции на Украине.В начале сентября он объявился в Киеве и дал пресс-конференцию, в ходе которой рассказал, что совершил побег в рамках специально разработанной операции "Синица". На вертолете Ми-8 он перелетел на территорию Украины, где ему пообещали за это денежное вознаграждение в 500 тыс. долларов. Его мать заблаговременно вывезли из РФ.Вместе с ним на борту вертолета находились еще двое военнослужащих, которые не знали о его планах. Оба они были убиты после приземления, так как отказались переходить на сторону Украины и оказали сопротивление.После этой пресс-конференции Кузьминов исчез из поля зрения СМИ.Обстоятельства убийстваПервым о том, что убитым в Испании был именно Кузьминов сообщил валенсийский проект Eureka news на своем аккаунте в соцсети Х (бывший твиттер). Журналисты ссылались на некий источник в испанской нацгвардии.В этом сообщении утверждалось, что Кузьминов злоупотреблял алкоголем и наркотиками, часто буйно себя вел и нарывался на жалобы соседей. Позднее этот пост был удален.Новость подхватили другие местные СМИ, уже калибром побольше.По информации газеты АВС, неназванному в материале убитому было 33 года. Его тело было обнаружено на пандусе гаража. В жертву выпустили несколько пуль. При нем были найдены документы, однако у правоохранителей возникли сомнения в их подлинности.По данным итальянского интернет-ресурса Il Corrispondente, убийство произошло еще 13 февраля, в "украинца" сделали 12 выстрелов. По ряду сообщений, тело убитого также переехали автомобилем.Также сообщается, что в соседнем городе Эль-Кампельо якобы нашли сгоревшую машину, на которой, предположительно, могли скрыться исполнители убийства.Российское информагентство РИА Новости сделало запрос в Национальную гвардию Испании, однако там не смогли подтвердить, что убитым был именно Кузьминов.Тем не менее, испанские СМИ настаивают, что в Вильяхойосе ликвидировали именно летчика-перебежчика. Так, агентство Efe сообщило о гибели Кузьминова со ссылкой на анонимные источники, близкие к следствию.Каких-либо фото или видеоподтверждений личности убитого также нет. В СМИ были опубликованы лишь кадры с места убийства, на которых видно уже упакованное в мешок тело.Реакция Украины и РоссииНовость об убийстве предателя Кузьминова активно принялись тиражировать российские и украинские телеграм-каналы.Спустя несколько часов после появления первых сообщений, представитель Главного управления разведки (ГУР) при Минобороны Украины Андрей Юнусов подтвердил, что в Испании убили именно бывшего российского летчика.Чуть позже украинские издания, со ссылкой на ГУР, написали, что Кузьминова сгубило желание увидеться с бывшей женой, которой он и раскрыл свое местонахождение.Убийство летчика-предателя прокомментировал и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.В РФ информацию об убийстве Кузьминова на следующий день прокомментировал глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.Действительно ли убили КузьминоваРазрозненные сообщения в СМИ, отложенная реакция украинской стороны и некоторые несостыковки породили версию о том, что никакого Кузьминова в Испании в реальности не убивали.Первое, что обращает на себя внимание – сомнительный первоисточник этой новости. Испанский ресурс Eureka news функционирует лишь в соцсетях и имеет 24 тыс. подписчиков. Заметка об убийстве Кузьминова была написана со ссылкой на анонимные источники и имела только четыре лайка от читателей этого паблика. Вскоре новость была удалена.Второе – расхождение в обнародованном возрасте убитого с возрастом самого Кузьминова. Первому, согласно прессе, было 33 года, возраст же бывшего летчика - 28 лет, однако можно предположить, что его паспорт был поддельным.Вызывает сомнения и описанная история с бывшей женой. Дело в том, что, согласно знавших Кузьминова, никакой супруги у него не было, а была подруга в России, но на Украину местные спецслужбы ее не вывозили.ВерсииГлобально все версии произошедшего можно разделить на две большие группы, исходя из того, был ли убитым именно Кузьминов или же нет.- Убитый не был Кузьминовым.В районе, в котором произошла стрельба, действительно живет немало выходцев с Украины. Учитывая сообщения о пристрастии жертвы к алкоголю и наркотикам, можно предположить, что эта смерть имеет чисто криминальный характер.В этом случае вся история о ликвидации бывшего пилота является вбросом от начала и до конца. Паблик Eureka news, запустивший фейк, или же просто опубликовал непроверенные слухи или же намеренно решил запустить дезинформацию ради повышения собственной популярности.- Убитым был КузьминовВ этом случае разброс версий более широкий.Украинская сторона уже заявила, что убийство Кузьминова – будто бы дело рук российских спецслужб. Каких-либо подтверждений этому нет.В этой связи в сети вспомнили сюжет от 1 октября прошлого года в передаче "Вести недели" на канале "Россия-1", где корреспондент пообщался с офицерами спецназа Главного разведывательного управления.Неназванные военные разведчики заявили тогда, что в отношении предателя Кузьминова "уже получен приказ" и что до суда он не доживет.Еще один возможный вариант произошедшего – вся испанская история срежиссированна украинской разведкой. Мотив – инсценировка убийства Кузьминова, чтобы спрятать его в другой стране, возможно даже изменив ему внешность.Слабость этой версии в том, что в этом случае вся многоходовка выглядит слишком рискованной и сложной в исполнении, да еще в условиях чужого государства. Кроме того, не ясно, какую ценность сейчас может представлять для Украины бывший пилот Ми-8, ради которого приходится проворачивать такие хитроумные комбинации.Единственная возможная выгода для Киева в данном случае - это очередные обвинения в адрес Москвы, ее демонизация, тиражирование историй о "русских киллерах", которые бродят по беззащитным странам НАТО и убивают неугодных Кремлю. Это, однако, не снимает вопрос того, стоит ли такая овчинка выделки.Остается также еще одна конспирологическая теория, по которой Кузьминова убрали сами украинцы. Причина: в Киеве решили замести следы и ликвидировать россиянина, который мог владеть какой-то чувствительной для них информацией или же просто ради экономии "тридцати сребренников" - обещанных ему за предательство полумиллиона долларов.Не исключено, что вся эпопея с Кузьминовым – эдакая вариация "убийства Аркадия Бабченко*", который после своей "ликвидации" появился перед камерами живой и здоровый. Возможно журналистам вскоре также предъявят невредимого Кузьминова, его "спасение" от мести РФ объявят заслугой украинских спецслужб и продолжат использовать его против России.Так или иначе, убийство или не убийство Кузьминова в Испании пока вызывает больше вопросов, чем ответов. В любом случае судьба этого предателя, как и всех, кто встал на путь измены Родине будет незавидной.Преждевременная смерть Кузьминова в Испании или в любой другой стране мира станет закономерным финалом для этого персонажа. Про подобных ему людей в русском народе давно придумали поговорку: для продажной псины - кол из осины.*Иностранный агент

https://ukraina.ru/20230907/1049219265.html

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эксклюзив, максим кузьминов, украина, россия, испания, убийство, предательство, гур моу, сергей нарышкин