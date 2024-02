Евросоюзу нужны украинские газовые хранилища, в мире растёт спрос на нефть. Хроника энергетической войны

https://ukraina.ru/20240220/1053414171.html

В ходе переговоров и вступлении Украины в ЕС речь может пойти о передаче украинских хранилищ газа в управление консорциуму европейских трейдеров, а в дальнейшем – об их продаже "европейским союзникам"

Евросоюз приглядывается к украинским хранилищам газаУкраина в 2023 году оказала существенную услугу Евросоюзу, предоставив европейским компаниям свои огромные газовые хранилища, куда был закачан газ для создания внушительных запасов. Опыт получился настолько успешным, что следующий весной, летом и осенью его готовятся повторить в еще большем масштабе. Об этом 15 февраля написал британский журнал The Economist.Дело в том, что летом покупать газ на спотовом рынке гораздо дешевле, чем зимой. Однако, чтобы сделка состоялась, нужно где-то хранить товар. Минувшим летом подземные мощности ЕС были почти заполнены, а хранить газ в танкерах в открытом море было дорого. Решение было нестандартным: перекачать 3 миллиарда кубометров природного газа на восток, в подземные хранилища газа (ПХГ) Украины.Хранение углеводородов в зоне боевых действий может показаться неразумным, отметило издание, и прошлой весной аналитики предполагали, что компаниям потребуется гарантированная государством страховка от войны, чтобы пойти на такую сделку. Но к июню 2023-го разрыв между летними и зимними ценами увеличился настолько, что авантюра показалась оправданной.Щедрый таможенный режим Украины для краткосрочного хранения, а также обещания, что газ не будет реквизирован даже в условиях военного положения, послужили дополнительным стимулом для европейских трейдеров. Это помогло сохранить запасы газа в ПХГ стран ЕС на протяжении всей этой зимы, что привело к снижению цен на газ на всём континенте. Кроме того, сделка принесла немалую прибыль участвующим в ней фирмам. Торговцы заработали на ней до 300 миллионов евро.Сейчас эта операция выглядит как пробный шаг для будущей энергетической стратегии Европы. На Украине находятся вторые по величине на континенте после России ПХГ общим объемом почти 33 миллиарда кубометров. По объёму хранилищ она превосходит такие крупные экономики, как Германия, которая может похвастаться примерно 24 млрд кубометров, и в десять раз превосходит соседнюю Польшу. Созданные в рамках энергетической инфраструктуры Советского Союза, эти хранилища значительно превышают внутренние потребности Украины, подчеркнул The Economist.И ЕС, и киевские власти стремятся задействовать украинские ПХГ в рамках энергетического сотрудничества. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что хочет превратить свою страну в "газовый сейф" Европы. Государственная энергетическая компания "Нафтогаз" предложила до половины своих хранилищ европейским энергетическим компаниям. Теперь трейдеры намерены повторить прошлогоднюю операцию в большем объеме этой весной, начиная с более раннего срока.Фирмы, участвующие в торговле газом, пока хранят молчание, отчасти из соображений безопасности. Сырьевой гигант Trafigura – единственная компания, чьё участие в использовании украинских ПХГ официально подтверждено, но "Нафтогаз" сообщает, что более 100 европейских компаний воспользовались его хранилищами. По словам эксперта из компании Argus Media, в их число входят "крупные энергетические компании с торговыми площадками, и более мелкие местные коммунальные предприятия в Восточной Европе".Последние, по словам эксперта, могут получить наибольшую выгоду от подобного соглашения. Такие страны, как Молдавия и Словакия, не только не имеют собственных мощностей по хранению газа, но и по-прежнему сильно зависят от российского газа, который всё ещё поставляется через Украину по долгосрочному транзитному соглашению, срок действия которого истекает в декабре 2024 года.Хотя энергетические проблемы Европы стали менее острыми, украинские хранилища позволяют застраховаться от будущих перебоев. Украина тоже смотрит в будущее. Страна по-прежнему получает до 1,5 млрд долларов в год от российских компаний, которые используют ее трубопроводы для поставок газа в рамках существующего транзитного соглашения, написало британское издание.На самом деле это завышенные оценки, как сообщало издание Украина.ру со ссылкой на бывшего директора компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона, в 2023 году эта сумма составляла около 800 миллионов долларов, что меньше 0,5% ВВП страны."Когда срок действия этого соглашения истечет, киевские власти намерены компенсировать часть потерь за счёт оплаты за хранение газа, которую переводят западные компании. Есть и ещё одно соображение для лидеров Украины. Чем больше они смогут интегрировать энергетическую промышленность своей страны с европейскими рынками, тем больше средств ЕС будет вкладывать в их защиту. В то время, когда поддержка союзников кажется шаткой, это многого стоит", – резюмировал The Economist.Однако, как свидетельствуют недавние заявления американского сенатора Линдси Грэма о финансировании Украины под залог природных ресурсов, западные "союзники" ныне готовы предъявлять Киеву весьма жёсткие требования. Именно поэтому Еврокомиссия и настаивает на непродлении договора о транзите российского газа через территорию Украины, чтобы "Нафтогаз" был уступчивее при заключении контрактов с европейскими компаниями о хранении газа в украинских ПХГ.Не исключено, что в ходе переговоров и вступлении Украины в ЕС речь будет идти о передаче этих хранилищ в управление консорциуму европейских газовых трейдеров – как главных потребителей услуг по хранению газа, а в дальнейшем – об их продаже "европейским союзникам". В последнем случае вряд ли Украина получит живые деньги – скорее всего европейцы заберут ПХГ за многомиллиардные долги, которые выданы Киеву под видом "макрофинансовой помощи".ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024-2025 годахОрганизация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) сохранила прогнозы по росту мирового спроса на нефть в 2024-2025 годах. Его драйверами останутся Индия и Китай – основные потребители российской нефти. Об этом сказано в ежемесячном докладе ОПЕК, представленном 13 февраля.ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 год на 2,25 миллиона баррелей в сутки, до 104,40 млн барр./сутки. Такой же показатель был отражен и в предыдущем докладе. Согласно ещё раз подтвержденной оценке ОПЕК, в 2025 году спрос на нефть в мире вырастет на 1,85 миллиона баррелей в сутки, и составит 106,26 млн барр./сутки. Однако прогноз по-прежнему подвержен множеству неопределенностей, включая глобальные экономические события, отметили в организации.В ОПЕК подчеркнули, что в 2024 году глобальный спрос на нефть будут поддерживать высокий спрос на авиаперевозки и растущая активность автомобильных перевозок, а также активность в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, особенно в странах, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Помимо этого, в этих же странах, по большей части в Китае и на Ближнем Востоке, спрос на нефть поддержат увеличение мощностей и маржинальности нефтехимии.Спрос на нефть в странах ОЭСР в 2024 году, по прогнозу ОПЕК, вырастет на 260 тысяч баррелей в сутки, до 46,03 млн барр./сутки. Ожидается, что в 2025-м в этих странах спрос на нефть вырастет на 110 тысяч баррелей в сутки, и составит 46,13 млн барр./сутки.В частности, в США спрос на нефть в 2024 году может вырасти на 170 тысяч баррелей в сутки, до 20,48 млн барр./сутки, в 2025-м – на 4 тыс. барр./сутки, до 20,52 млн барр./сутки. В европейских странах ОЭСР в 2024 году ожидается снижение спроса на нефть на 30 тысяч баррелей в сутки, до 13,44 млн барр./сутки, а в 2025-м прогнозируется рост на 20 тыс. барр./сутки, до 13,46 млн барр./сутки.Основными драйверами роста глобального спроса на нефть в 2024-2025 годах останутся страны вне ОЭСР, в первую очередь, Китай и Индия – ныне основные потребители российской нефти. Спрос на нефть в них в 2024 году вырастет на 1,99 миллиона баррелей в сутки, до 58,37 млн барр./сутки, в 2025-м – на 1,74 миллиона баррелей в сутки, до 60,11 млн барр./сутки.В отношении поставок нефти в докладе прогнозируется, что добыча нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2024 году вырастет на 1,2 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 70,5 млн барр./сутки.Основными драйверами роста добычи нефти вне организации в 2024 году, как ожидает ОПЕК, станут США, Канада, Гайана, Бразилия и Норвегия. Существенную поддержку росту также окажут шельфовые проекты в Латинской Америке и Северном море. В то же время наибольшее снижение добычи прогнозируется в Мексике и России.В 2025 году добыча нефти странами вне ОПЕК, как прогнозируется, вырастет на 1,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024-м, до 71,8 млн барр./сутки. Рост будет простимулирован за счет увеличения объемов добычи в США, Бразилии, Канаде, Казахстане и Гайане, в то время как они значительно сократятся в Мексике и Анголе.Добыча нефти в России в ближайшие два года, по прогнозу ОПЕК, изменится незначительно. Так, добыча жидких углеводородов в России по итогам 2023 года сократилась на 110 тысяч баррелей в сутки, до 10,92 млн барр./сутки. В ОПЕК ожидают, что в 2024-м объём добычи снизится на 80 тыс. барр./сутки, до 10,84 млн барр./сутки. Прогноз экспертов ОПЕК на 2025 год предусматривает рост нефтепроизводства в РФ на 30 тыс. барр./сутки к 2024-му, до 10,87 млн барр./сутки. В организации подчеркивают, что прогноз учитывает добровольные обязательства РФ по сокращению поставок нефти на внешние рынки.В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 9 из 12 членов ОПЕК, поскольку Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. С 2024 года в рамках сделки ОПЕК+ действуют новые целевые уровни производства нефти. С учетом всех изменений, обновленная квота для девяти стран ОПЕК, участвующих в сделке ОПЕК+, составляет 23,835 млн барр./сутки.Но в январе 2024 г. реальный объем добычи этими странами составил 21,368 миллиона баррелей в сутки, что на 2,467 млн барр./сутки ниже предусмотренного соглашением ОПЕК+ уровня. В целом же все 12 стран ОПЕК в январе 2024 г. снизили производство нефти на 350 тыс. барр./сутки, до 26,342 млн барр./сутки.Напомним, несколько стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, с весны 2023-го по конец 2024 года добровольно сокращают добычу нефти в общем объеме на 1,66 млн барр./сутки.В ноябре минувшего года вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия приняла решение углубить объемы сокращения поставок нефти и топлива – с текущих 300 тыс. барр./сутки до 500 тыс. барр./сутки. Они продлятся до конца марта 2024-го. В свою очередь, Саудовская Аравия дополнительно сокращает добычу ещё на 1 миллион баррелей в сутки с июля 2023-го также до конца первого квартала 2024 года.

