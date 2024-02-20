https://ukraina.ru/20240220/1053403783.html

Развал фронта: Владислав Угольный назвал две главные причины, почему ВСУ пришлось сбежать из Авдеевки

Развал фронта: Владислав Угольный назвал две главные причины, почему ВСУ пришлось сбежать из Авдеевки - 20.02.2024 Украина.ру

Развал фронта: Владислав Угольный назвал две главные причины, почему ВСУ пришлось сбежать из Авдеевки

У Украины просто не хватило личного состава, чтобы отбивать каждый дом в Авдеевке. В основном там были силы 110-й механизированной бригады противника. Их было недостаточно, чтобы оборонять весь город. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный

2024-02-20T04:30

2024-02-20T04:30

2024-02-20T04:30

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Для ВСУ ситуация в Авдеевке начала резко ухудшаться в начале февраля, когда ВС РФ прорвались на севере в районе водоочистных прудов. Держатся за каждый дом в Авдеевке они не могли бы ни при каких обстоятельствах, на это есть две причины, сообщил обозреватель.Во-первых, у Украины просто не хватило личного состава, чтобы отбивать каждый дом в Авдеевке. Основные силы ВСУ были сосредоточены на внешних флангах, в районе населенных пунктов Бердычи и Тоненькое, но в самом городе было ограниченное количество военных, добавил он.Во-вторых, российские военные, которые участвовали в боях за Авдеевку, отмечали значительное повышение качества взаимодействия с авиацией. В сутки на позиции ВСУ там падало от 90 до 250 авиабомб, это огромное количество. Сами представители 3-ей штурмовой бригады ВСУ жаловались, что они гораздо страшнее артиллерии, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240218/1053352146.html

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новости, авдеевка, всу, вс рф, авиабомбы, авиаудары, сво, наступление, оборона