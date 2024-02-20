Развал фронта: Владислав Угольный назвал две главные причины, почему ВСУ пришлось сбежать из Авдеевки - 20.02.2024 Украина.ру
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Развал фронта: Владислав Угольный назвал две главные причины, почему ВСУ пришлось сбежать из Авдеевки
Развал фронта: Владислав Угольный назвал две главные причины, почему ВСУ пришлось сбежать из Авдеевки - 20.02.2024 Украина.ру
Развал фронта: Владислав Угольный назвал две главные причины, почему ВСУ пришлось сбежать из Авдеевки
У Украины просто не хватило личного состава, чтобы отбивать каждый дом в Авдеевке. В основном там были силы 110-й механизированной бригады противника. Их было недостаточно, чтобы оборонять весь город. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-02-20T04:30
2024-02-20T04:30
новости
авдеевка
всу
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авиабомбы
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Для ВСУ ситуация в Авдеевке начала резко ухудшаться в начале февраля, когда ВС РФ прорвались на севере в районе водоочистных прудов. Держатся за каждый дом в Авдеевке они не могли бы ни при каких обстоятельствах, на это есть две причины, сообщил обозреватель.Во-первых, у Украины просто не хватило личного состава, чтобы отбивать каждый дом в Авдеевке. Основные силы ВСУ были сосредоточены на внешних флангах, в районе населенных пунктов Бердычи и Тоненькое, но в самом городе было ограниченное количество военных, добавил он.Во-вторых, российские военные, которые участвовали в боях за Авдеевку, отмечали значительное повышение качества взаимодействия с авиацией. В сутки на позиции ВСУ там падало от 90 до 250 авиабомб, это огромное количество. Сами представители 3-ей штурмовой бригады ВСУ жаловались, что они гораздо страшнее артиллерии, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240218/1053352146.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, авдеевка, всу, вс рф, авиабомбы, авиаудары, сво, наступление, оборона
Новости, Авдеевка, ВСУ, ВС РФ, авиабомбы, авиаудары, СВО, наступление, оборона

Развал фронта: Владислав Угольный назвал две главные причины, почему ВСУ пришлось сбежать из Авдеевки

04:30 20.02.2024
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкВиды на Авдеевку
Виды на Авдеевку - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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У Украины просто не хватило личного состава, чтобы отбивать каждый дом в Авдеевке. В основном там были силы 110-й механизированной бригады противника. Их было недостаточно, чтобы оборонять весь город. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
Для ВСУ ситуация в Авдеевке начала резко ухудшаться в начале февраля, когда ВС РФ прорвались на севере в районе водоочистных прудов. Держатся за каждый дом в Авдеевке они не могли бы ни при каких обстоятельствах, на это есть две причины, сообщил обозреватель.
Во-первых, у Украины просто не хватило личного состава, чтобы отбивать каждый дом в Авдеевке. Основные силы ВСУ были сосредоточены на внешних флангах, в районе населенных пунктов Бердычи и Тоненькое, но в самом городе было ограниченное количество военных, добавил он.
"Многие говорили, что если мы окружим Авдеевку, то в котел якобы попадут 7-10 тысяч всушников. Но мне кажется, что их было гораздо меньше. В основном там были силы 110-й механизированной бригады противника. Их было недостаточно, чтобы оборонять каждый дом", - подчеркнул Угольный.
Во-вторых, российские военные, которые участвовали в боях за Авдеевку, отмечали значительное повышение качества взаимодействия с авиацией. В сутки на позиции ВСУ там падало от 90 до 250 авиабомб, это огромное количество. Сами представители 3-ей штурмовой бригады ВСУ жаловались, что они гораздо страшнее артиллерии, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Депутат Алексей Александрович Журавлев
18 февраля, 17:17
Алексей Журавлев: Россия избавилась от международной "ерунды" и после Авдеевки готовит ВСУ новые сюрпризыПока Россия избавляется от ненужных пут международных организаций, Сырский отлично выполняет свое предназначение — Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли Авдеевку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
 
НовостиАвдеевкаВСУВС РФавиабомбыавиаударыСВОнаступлениеоборона
 
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04:30Развал фронта: Владислав Угольный назвал две главные причины, почему ВСУ пришлось сбежать из Авдеевки
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