https://ukraina.ru/20240220/1053403030.html
"Учли предыдущий опыт СВО": подполковник запаса рассказал, как ВС РФ взяли Авдеевку
"Учли предыдущий опыт СВО": подполковник запаса рассказал, как ВС РФ взяли Авдеевку - 20.02.2024 Украина.ру
"Учли предыдущий опыт СВО": подполковник запаса рассказал, как ВС РФ взяли Авдеевку
При взятии Авдеевки российские военнослужащие учли предыдущий опыт спецоперации, рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов в интервью изданию "Украина.ру"
2024-02-20T03:20
2024-02-20T03:20
2024-02-20T03:20
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Российская армия полностью освободила Авдеевку, но очаги сопротивления и локальные стычки, по заявлению Минобороны России, там остаются, напомнил Шкурлатов. Продолжается зачистка города и мероприятия по стабилизации фронта.Российские штурмовые подразделения в город тоже заходили, но при этом сковывали противника "клещами" с юга и севера, добавил он. "То есть сначала мы создали оперативное окружение, а потом практически полностью опоясали ВСУ с постановкой под огневой контроль всех путей снабжения. Таким образом, они были вынуждены бежать из мышеловки, которая вот-вот бы захлопнулась", - пояснил офицер.В Артёмовске (Бахмуте) российские военнослужащие до последнего выжимали противника, сражаясь за каждую многоэтажку, за каждый квартал, который ВСУ превращали в укрепление. Подразделения "Вагнера" шли планомерно, изучали город. При этом охват был, но ни о каком смыкании и постановке под огневой контроль логистических путей в гарнизон тогда не шло речи, добавил он. При взятии Авдеевки был учтён бахмутский опыт, сделаны выводы и реализованы на практике, резюмировал подполковник запаса. Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20240219/1053399328.html
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новости, россия, вс рф, авдеевка, всу, украина, офицеры россии, артемовск
Новости, Россия, ВС РФ, Авдеевка, ВСУ, Украина, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, Артемовск
"Учли предыдущий опыт СВО": подполковник запаса рассказал, как ВС РФ взяли Авдеевку
При взятии Авдеевки российские военнослужащие учли предыдущий опыт спецоперации, рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов в интервью изданию "Украина.ру"
Российская армия полностью освободила Авдеевку, но очаги сопротивления и локальные стычки, по заявлению Минобороны России, там остаются, напомнил Шкурлатов. Продолжается зачистка города и мероприятия по стабилизации фронта.
"Что касается вашего вопроса о том, насколько при взятии Авдеевки мы учли предыдущий опыт СВО, — безусловно, освобождение этого пункта кардинальным образом отличается, например, от операции по освобождению Бахмута (ныне Артемовска). Здесь произошёл сценарий охвата гарнизона ВСУ "клещами"", — заявил подполковник запаса.
Российские штурмовые подразделения в город тоже заходили, но при этом сковывали противника "клещами" с юга и севера, добавил он.
"То есть сначала мы создали оперативное окружение, а потом практически полностью опоясали ВСУ с постановкой под огневой контроль всех путей снабжения. Таким образом, они были вынуждены бежать из мышеловки, которая вот-вот бы захлопнулась", - пояснил офицер.
В Артёмовске (Бахмуте) российские военнослужащие до последнего выжимали противника, сражаясь за каждую многоэтажку, за каждый квартал, который ВСУ превращали в укрепление. Подразделения "Вагнера" шли планомерно, изучали город. При этом охват был, но ни о каком смыкании и постановке под огневой контроль логистических путей в гарнизон тогда не шло речи, добавил он.
При взятии Авдеевки был учтён бахмутский опыт, сделаны выводы и реализованы на практике, резюмировал подполковник запаса.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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