https://ukraina.ru/20240220/1053403030.html

"Учли предыдущий опыт СВО": подполковник запаса рассказал, как ВС РФ взяли Авдеевку

"Учли предыдущий опыт СВО": подполковник запаса рассказал, как ВС РФ взяли Авдеевку - 20.02.2024 Украина.ру

"Учли предыдущий опыт СВО": подполковник запаса рассказал, как ВС РФ взяли Авдеевку

При взятии Авдеевки российские военнослужащие учли предыдущий опыт спецоперации, рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов в интервью изданию "Украина.ру"

2024-02-20T03:20

2024-02-20T03:20

2024-02-20T03:20

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Российская армия полностью освободила Авдеевку, но очаги сопротивления и локальные стычки, по заявлению Минобороны России, там остаются, напомнил Шкурлатов. Продолжается зачистка города и мероприятия по стабилизации фронта.Российские штурмовые подразделения в город тоже заходили, но при этом сковывали противника "клещами" с юга и севера, добавил он. "То есть сначала мы создали оперативное окружение, а потом практически полностью опоясали ВСУ с постановкой под огневой контроль всех путей снабжения. Таким образом, они были вынуждены бежать из мышеловки, которая вот-вот бы захлопнулась", - пояснил офицер.В Артёмовске (Бахмуте) российские военнослужащие до последнего выжимали противника, сражаясь за каждую многоэтажку, за каждый квартал, который ВСУ превращали в укрепление. Подразделения "Вагнера" шли планомерно, изучали город. При этом охват был, но ни о каком смыкании и постановке под огневой контроль логистических путей в гарнизон тогда не шло речи, добавил он. При взятии Авдеевки был учтён бахмутский опыт, сделаны выводы и реализованы на практике, резюмировал подполковник запаса. Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20240219/1053399328.html

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новости, россия, вс рф, авдеевка, всу, украина, офицеры россии, артемовск