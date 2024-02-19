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"Я расстроился": украинский экс-министр оценил потерю Авдеевки

"Я расстроился": украинский экс-министр оценил потерю Авдеевки - 19.02.2024 Украина.ру

"Я расстроился": украинский экс-министр оценил потерю Авдеевки

Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов рассказал, что значит для Украины потеря Авдеевки. Об этом он рассказал в эфире CNN

2024-02-19T15:42

2024-02-19T15:42

2024-02-19T15:42

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Ведущая CNN отметила, что потеря Авдеевки для Украины более значима, чем потеря Артёмовска (Бахмута). По её словам, Авдеевка была лучше защищена украинской армией и имеет большое стратегическое значение.Он добавил, что в скором времени ВСУ будут предпринимать попытки атаковать Авдеевку, возможно, с применением дронов. Экс-министр также описал свои чувства от новостей про Авдеевку. "Мне грустно, я расстроен, огорчен. Этого можно было избежать, многие погибли", - рассказал он. Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и вовсе назвал факт, что Украина потеряла контроль над Авдеевкой "скорее победой".В начале января Милованов предложил проводить мобилизацию путем розыгрыша в лотерею или с помощью жеребьевки. "Государство в случайном порядке вытаскивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие – нет. И делать так для каждой волны мобилизации", написал он в соцсетях.В субботу, 17 февраля, в Минобороны РФ сообщили , что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Украинская армия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих.

https://ukraina.ru/20240219/1053389410.html

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новости, украина, авдеевка, всу, тимофей милованов, краматорск, славянск