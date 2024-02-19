https://ukraina.ru/20240219/1053395785.html
"Я расстроился": украинский экс-министр оценил потерю Авдеевки
"Я расстроился": украинский экс-министр оценил потерю Авдеевки - 19.02.2024 Украина.ру
"Я расстроился": украинский экс-министр оценил потерю Авдеевки
Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов рассказал, что значит для Украины потеря Авдеевки. Об этом он рассказал в эфире CNN
2024-02-19T15:42
2024-02-19T15:42
2024-02-19T15:42
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Ведущая CNN отметила, что потеря Авдеевки для Украины более значима, чем потеря Артёмовска (Бахмута). По её словам, Авдеевка была лучше защищена украинской армией и имеет большое стратегическое значение.Он добавил, что в скором времени ВСУ будут предпринимать попытки атаковать Авдеевку, возможно, с применением дронов. Экс-министр также описал свои чувства от новостей про Авдеевку. "Мне грустно, я расстроен, огорчен. Этого можно было избежать, многие погибли", - рассказал он. Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и вовсе назвал факт, что Украина потеряла контроль над Авдеевкой "скорее победой".В начале января Милованов предложил проводить мобилизацию путем розыгрыша в лотерею или с помощью жеребьевки. "Государство в случайном порядке вытаскивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие – нет. И делать так для каждой волны мобилизации", написал он в соцсетях.В субботу, 17 февраля, в Минобороны РФ сообщили , что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Украинская армия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих.
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новости, украина, авдеевка, всу, тимофей милованов, краматорск, славянск
Новости, Украина, Авдеевка, ВСУ, Тимофей Милованов, Краматорск, Славянск
"Я расстроился": украинский экс-министр оценил потерю Авдеевки
Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов рассказал, что значит для Украины потеря Авдеевки. Об этом он рассказал в эфире CNN
Ведущая CNN отметила, что потеря Авдеевки для Украины более значима, чем потеря Артёмовска (Бахмута). По её словам, Авдеевка была лучше защищена украинской армией и имеет большое стратегическое значение.
"Я не полностью согласен с этим утверждением. Я действительно полагаю, что это открывает пути вперед по направлению Краматорска и Славянска. Эти города также имеют стратегическое значение", - заявил Милованов.
Он добавил, что в скором времени ВСУ будут предпринимать попытки атаковать Авдеевку, возможно, с применением дронов.
Экс-министр также описал свои чувства от новостей про Авдеевку. "Мне грустно, я расстроен, огорчен. Этого можно было избежать, многие погибли", - рассказал он.
Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и вовсе назвал факт, что Украина потеряла контроль над Авдеевкой "скорее победой".
В начале января Милованов предложил проводить мобилизацию путем розыгрыша в лотерею или с помощью жеребьевки. "Государство в случайном порядке вытаскивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие – нет. И делать так для каждой волны мобилизации", написал он в соцсетях.
В субботу, 17 февраля, в Минобороны РФ сообщили , что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Украинская армия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих.