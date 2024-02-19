https://ukraina.ru/20240219/1053388182.html

ФСБ нейтрализовала украинского агента, готовившего теракт в Запорожской области

ФСБ нейтрализовала украинского агента, готовившего теракт в Запорожской области - 19.02.2024 Украина.ру

ФСБ нейтрализовала украинского агента, готовившего теракт в Запорожской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности России нейтрализовали завербованного украинского агента, который готовил теракт в отношении одного из российских политиков в Запорожской области, сообщили в ЦОС ФСБ России

2024-02-19T10:57

2024-02-19T10:57

2024-02-19T10:57

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Сотрудники ФСБ пресекли деятельность гражданина России Виталия Дятленко, которого завербовала Служба безопасности Украины. Он готовил в преддверии выборов террористический акт в отношении одного из политических деятелей Запорожской области, сообщили в ФСБ.Задержанный планировал совершить теракт с помощью взрывного устройства. Как уточнили в российском ведомстве, сотрудники СБУ снабжали Дятленко взрывчатыми веществами и координировали планы. При попытке задержания Дятленко "оказал вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и ответными действиями был нейтрализован", говорится в сообщении. На месте происшествия обнаружили и изъяли пистолет Макарова, патроны к нему и стреляные гильзы. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ukraina.ru/20240216/1053337167.html

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