Европа пытается изменить мнение Трампа насчет помощи Украине - Рейтер - 19.02.2024 Украина.ру
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Европа пытается изменить мнение Трампа насчет помощи Украине - Рейтер
Европа пытается изменить мнение Трампа насчет помощи Украине - Рейтер - 19.02.2024 Украина.ру
Европа пытается изменить мнение Трампа насчет помощи Украине - Рейтер
Страны Европы стремятся повлиять на "лагерь" американского экс-президента Дональда Трампа в вопросе о членстве США в НАТО и выделении помощи Украине. Об этом сообщает агентство Рейтер
2024-02-19T08:33
2024-02-19T10:03
дональд трамп
европа
новости
нато
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Западные лидеры беспокоятся не только о будущем НАТО, если Трамп победит на президентских выборах США в ноябре, но и о задержке принятия пакета помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов в конгрессе США.Лидеры настаивают на том, что они стали более серьезно относиться к обороне, потому что это было в их собственных интересах, а "не из-за Трампа". Они "стремятся убедить" Трампа и его последователей в том, что сохранение членства США в НАТО было бы полезно и для них."Среди их аргументов: Европа тратит больше на оборону и продолжит тратить, такие расходы и помощь Украине приносят американским оборонным фирмам миллиарды. И защита Европы проецирует силу США на Китай, что является основным направлением внешней политики Трампа", - отмечает агентство.Оно подчеркивает, что пока остается открытым вопрос, повлияют ли такие "аргументы" Европы на Трампа и республиканцев.Ранее на митинге сторонников в штате Южная Каролина Трамп рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять, если они (РФ) будут делать все, что они, черт возьми, захотят". Ряд немецких и европейских политиков в ответ на слова Трампа призвали к созданию панъевропейской армии и собственного ядерного зонтика в ЕС.В свою очередь украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина указала, что Европа и другие союзники Киева не смогут предоставить Украине тот объем военной помощи, который ожидали от США.
https://ukraina.ru/20240215/1053304372.html
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дональд трамп, европа, новости, нато, украина, помощь
Дональд Трамп, Европа, Новости, НАТО, Украина, помощь

Европа пытается изменить мнение Трампа насчет помощи Украине - Рейтер

08:33 19.02.2024 (обновлено: 10:03 19.02.2024)
 
© commons.wikimedia.org / Gage SkidmoreДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
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Страны Европы стремятся повлиять на "лагерь" американского экс-президента Дональда Трампа в вопросе о членстве США в НАТО и выделении помощи Украине. Об этом сообщает агентство Рейтер
Западные лидеры беспокоятся не только о будущем НАТО, если Трамп победит на президентских выборах США в ноябре, но и о задержке принятия пакета помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов в конгрессе США.
"Европейские лидеры обращаются к американским законодателям, лидерам бизнеса и аналитическим центрам в рамках усилий по влиянию на лагерь Трампа, которые начались еще до его противоречивых комментариев (о НАТО - ред.) неделю назад", - заявило агентство.
Лидеры настаивают на том, что они стали более серьезно относиться к обороне, потому что это было в их собственных интересах, а "не из-за Трампа". Они "стремятся убедить" Трампа и его последователей в том, что сохранение членства США в НАТО было бы полезно и для них.
"Среди их аргументов: Европа тратит больше на оборону и продолжит тратить, такие расходы и помощь Украине приносят американским оборонным фирмам миллиарды. И защита Европы проецирует силу США на Китай, что является основным направлением внешней политики Трампа", - отмечает агентство.
Оно подчеркивает, что пока остается открытым вопрос, повлияют ли такие "аргументы" Европы на Трампа и республиканцев.
Ранее на митинге сторонников в штате Южная Каролина Трамп рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять, если они (РФ) будут делать все, что они, черт возьми, захотят".
Ряд немецких и европейских политиков в ответ на слова Трампа призвали к созданию панъевропейской армии и собственного ядерного зонтика в ЕС.
В свою очередь украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина указала, что Европа и другие союзники Киева не смогут предоставить Украине тот объем военной помощи, который ожидали от США.
- РИА Новости, 1920, 15.02.2024
15 февраля, 07:51
Трамп принудит Украину к переговорам с Россией - BloombergБывший президент США Дональд Трамп в случае своего переизбрания будет подталкивать Украину к переговорам с Россией. Таким мнением поделилось 15 февраля агентство Bloomberg
 
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