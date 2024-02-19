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ВСУ будут рушиться как домино: Алексей Журавлев рассказал, в какой точке может случиться прорыв армии РФ
ВСУ будут рушиться как домино: Алексей Журавлев рассказал, в какой точке может случиться прорыв армии РФ - 19.02.2024 Украина.ру
ВСУ будут рушиться как домино: Алексей Журавлев рассказал, в какой точке может случиться прорыв армии РФ
После освобождения укрепрайона заметно оживилась вся линия фронта. ВС РФ "по инерции" взяли еще и деревню Ласточкино, при этом серьезный наступательный кулак был собран армией РФ под Работино. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
2024-02-19T04:30
2024-02-19T04:30
2024-02-19T04:30
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Для режима Зеленского потеря Авдеевки — это очередное разрушение созданного киевской пропагандой мифа о "непобедимом укрепрайоне". Весь мир увидел, как из мощного оборонительного рубежа ВСУ украинские военные "тикают", сверкая пятками, рассказал политик.После освобождения укрепрайона заметно оживилась вся линия фронта: за Авдеевкой ВС РФ "по инерции" взяли деревню Ласточкино, при этом серьезный наступательный кулак был собран армией РФ под Работино, там войска активно атакуют позиции ВСУ, добавил он.Время сейчас играет на руку ВС РФ, постепенно воплощая все планы российского командования. По всей линии фронта протяженностью более 1000 километров у нас подавляющее преимущество. Рано или поздно укрепления ВСУ начнут рушить по принципу домино, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240218/1053370945.html
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новости, вс рф, всу, авдеевка, донецк, славянск, краматорск, наступление, сво, освобождение
Новости, ВС РФ, ВСУ, Авдеевка, Донецк, Славянск, Краматорск, наступление, СВО, освобождение
ВСУ будут рушиться как домино: Алексей Журавлев рассказал, в какой точке может случиться прорыв армии РФ
После освобождения укрепрайона заметно оживилась вся линия фронта. ВС РФ "по инерции" взяли еще и деревню Ласточкино, при этом серьезный наступательный кулак был собран армией РФ под Работино. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев