https://ukraina.ru/20240218/1053352146.html

Алексей Журавлев: Россия избавилась от международной "ерунды" и после Авдеевки готовит ВСУ новые сюрпризы

Алексей Журавлев: Россия избавилась от международной "ерунды" и после Авдеевки готовит ВСУ новые сюрпризы - 18.02.2024 Украина.ру

Алексей Журавлев: Россия избавилась от международной "ерунды" и после Авдеевки готовит ВСУ новые сюрпризы

Пока Россия избавляется от ненужных пут международных организаций, Сырский отлично выполняет свое предназначение — Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли Авдеевку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев.

2024-02-18T17:17

2024-02-18T17:17

2024-02-18T17:17

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Он также заявил, что сейчас зашевелилась вся линия фронта и укрепления украинцев начнут рушить по принципу домино.Как сообщили ранее в Министерстве обороны РФ, глава военного ведомства Сергей Шойгу проинформировал президента России о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии.— Алексей Александрович, Россия полностью освободила Авдеевку. Чем этот город важен для нас?— Это возможность мирному населению Донецка вздохнуть свободнее. Ведь именно из Авдеевки последние 10 лет обстреливали город. Сейчас ВСУ не смогут, по крайней мере, делать это из ствольной артиллерии — не достанут до нас. А использовать что-то дальнобойное, наподобие HIMARS, на ежедневной основе — слишком дорогостоящее удовольствие.Кроме того, для режима Зеленского — это очередное разрушение созданного киевской пропагандой мифа о непобедимом укрепрайоне. Весь мир увидел, как из одного из самых мощных оборонительных рубежей ВСУ украинские солдаты и офицеры "тикают", сверкая пятками.— Что будет после освобождения Авдеевки? Какой рубеж дальше в планах нашей армии?— Сейчас заметно зашевелилась вся линия фронта: как за Авдеевкой (там по инерции взяли еще и деревню Ласточкино), так и на других направлениях. Известно, что серьезный наступательный кулак сформирован нашей армией под Работино, и там сейчас российские войска активно атакуют позиции ВСУ.Прорыв может случиться и в районе Славянска и Краматорска. Там мощные укрепления украинской армии, но с фронта приходят сведения, что у наших штурмовиков есть определенные успехи.Мы не торопимся. Время сейчас играет нам на руку, постепенно воплощая все планы российского командования. Очевидно, что по всей линии фронта (она, напомню, более 1000 километров) у российских войск подавляющее преимущество. Рано или поздно укрепления украинцев начнут рушить по принципу домино. Победа будет за нами!— Как взятие Авдеевки нашими силами отразится на ВСУ? Ведь Сырский "бросил" на этот район самую сильную бригаду ВСУ, а она, получается, не справилась...— Есть ощущение, что моральный дух ВСУ сломлен. В Великую Отечественную войну так случилось с Вермахтом после Сталинградской битвы. Гитлеровские войска были все еще сильны, но так и не сумели организовать сколько-нибудь адекватного сопротивления, отступая в итоге — пусть и с тяжелыми боями, но до самого Берлина. Об этом говорят все пленные всушники. Их, между прочим, в Авдеевке нашими войсками захвачено огромное число.— Как назначение Сырского и иные кадровые перестановки в командном составе ВСУ скажутся на развитии действий на фронте? Ведь новые командиры должны погрузиться в ситуацию. Для этого нужно время. А оно есть у Украины?— На Украине нет никаких новых командиров, а есть большие проблемы с набором личного состава ВСУ. Тот же Сырский, который учился в московском военном училище, в военных действиях на Донбассе принимает участие с 2014 года. Тогда основная функция украинских военных заключалась в методичном запугивании и уничтожении мирного населения. Он только в этом и преуспел.Все крупные сражения с участием нового главкома ВСУ неизменно заканчивались поражениями: Дебальцево, Соледар, Артемовск. Это дает повод предположить, что его тактические способности весьма посредственные, а по карьерной лестнице Сырский продвигается, как нам известно, исключительно благодаря собачьей преданности начальству.О многом говорят и прозвища, которые он получил среди своих же солдат: "мясник", "генерал 200". Он ни перед чем не остановится, чтобы выполнить приказ. Даже если это будет очередной мясной штурм — таковыми на поле боя запомнился Залужный.Цель англосаксов, которые без сомнения руководят всеми крупными операциями и которым подчиняется непосредственно Сырский, заключается в том, чтобы уничтожить как можно больше населения — мужского населения Украины. Похоже, уже и женского...Видимо, именно для этого Сырский поставлен на должность. Он со своей задачей отлично справляется, судя по тому, как "оборонял" Авдеевку. Но это же не наш выбор. Значит, все, кто не собирается сдаваться, будут уничтожены. Включая самого Сырского.— Запад постоянно хочет выставить Россию страной-изгоем. Как вы думаете, не поддерживаем ли мы этот миф, выходя из ОБСЕ?— Стоит сначала задать другой резонный вопрос: а какая нам польза от этой организации? Призванная защищать безопасность в мире, она с самого начала исповедовала крайне русофобские взгляды. При любой возможности высказывалась против нашей страны. Что и понятно: 36 из 57 участников ОБСЕ принадлежат западным блокам.Еще 6 членов ОБСЕ — карликовые европейские государства, находящиеся в сфере влияния того же НАТО. Плюс Украина, Грузия и Молдавия, которые с момента распада Советского Союза старались лишь навредить нам или, в лучшем случае, улыбались, держа фигу в кармане.Система безопасности, безусловно, нужна, но ее нужно выстраивать с нуля, учитывая интересы не одного только англо-саксонского большинства. Мир нуждается в глобальной перезагрузке. ОБСЕ в этой ситуации не более, чем балласт, от которого нужно избавиться.— Как вы считаете, какой будет реакции у Киева на выход Москвы из ОБСЕ? Может ли это повлиять на расслабление киевского режима?— Наверное, киевские пропагандисты порадуются. Им всегда доставляет удовольствие то, что, по их мнению, подчеркивает какую-то мифическую изоляцию России от всего остального мира. Другое дело — узколобое мышление не позволяет им сообразить, что мир давно уже не ограничивается Западом с его ЛГБТ-ценностями и извращенным сознанием.Например, объединение БРИКС обогнало страны Большой семерки не только по территории и населению, но и по Валовому внутреннему продукту (ВВП). То есть, стало экономически сильнее. И это, не говоря об арабском Востоке, о странах Африки — большинство из которых склоняются в российскую сторону.Нам есть, с кем дружить и с кем сотрудничать — даже если США и ЕС продолжат свою санкционную политику вместо того, чтобы, наконец-то, начать искать компромисс в этом, прежде всего политическом, противостоянии.— Как вы видите развитие событий в России и в странах, входящих в ОБСЕ после приостановки нашего участия в ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе?— Очень рад, что мы больше не будем тратить народные деньги на эту ерунду. Между прочим, речь идет о 5,5 миллионах евро в год. На эти средства можно прекрасно оснастить целый полк, воюющий в зоне Специальной военной операции (СВО). Мы же содержали на эти средства толпу никому не нужных, никчемных еврочиновников. А послдение нам же и указывали на какие-то мифические промахи и недочеты.В целом, считаю, разговор о какой-либо безопасности на континенте в принципе невозможен без участия России. Поэтому ОБСЕ, оставшись без нас, приобретет совершенно унылый вид. Организация зачахнет и постепенно загнется сама собой — как ненужный рудимент эпохи.— Может ли Россия принять решения по поводу выхода из других международных организаций?— Это, безусловно, сфера деятельности МИД и президента России. Дипломаты во всем этом разбираются куда лучше остальных.Но, на мой взгляд, давно уже не имеет смысла платить взносы, например, во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Вспомните, как во времена COVID-19 наша вакцина "Спутник" так и не была одобрена ВОЗ, хотя ее успешно использовали более 50 стран в мире! Или взять Международный олимпийский комитет (МОК). Однозначно надо выходить из этих извращенческих сообществ и создавать свои. Мы можем это сделать.Более того — можем устанавливать такие же призовые фонды, и даже выше. Люди поедут к нам на Олимпиаду. В этом отношении нам необходимо четко и ясно равняться на нашего врага — США. Американцам когда что-то где-то не нравится — они бросают и уходят. Нам надо поступать так же. Такая наступила пора.Здесь нужно призвать МИД к тому, чтобы он активнее выступал в этом отношении. Нам не нужны международные организации, где нас хают и не слушают. Пускай друг с другом в таком формате общаются. Поэтому, да, нас пытались изолировать, но что-то не получилось.

https://ukraina.ru/20230420/1045512150.html

https://ukraina.ru/20240212/1053252027.html

https://ukraina.ru/20240213/1053274917.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, александр сырский, всу, сво, украина, россия, авдеевка, оборона, обсе, запорожье, наступление