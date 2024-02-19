Как "контрнаступ" в 2023, только хуже: эксперт раскрыл, чем обернется для ВСУ удар под Красногоровкой - 19.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240219/1053341476.html
Как "контрнаступ" в 2023, только хуже: эксперт раскрыл, чем обернется для ВСУ удар под Красногоровкой
Как "контрнаступ" в 2023, только хуже: эксперт раскрыл, чем обернется для ВСУ удар под Красногоровкой - 19.02.2024 Украина.ру
Как "контрнаступ" в 2023, только хуже: эксперт раскрыл, чем обернется для ВСУ удар под Красногоровкой
План ВСУ ударить через несколько сел с целью отсечь северный фланг наступающих ВС РФ под Красногоровкой выглядит сомнительно. Сейчас у ВСУ нет ни общего, ни оперативного превосходства, чтобы создать его в районе Авдеевки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-02-19T03:15
2024-02-19T03:15
новости
наступление
всу
вс рф
россия
украина
сво
авдеевка
оборона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0d/1053265708_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_92152f9a996cd04792f4bc7af367d8ea.jpg
Сейчас у ВСУ нет ни общего, ни оперативного превосходства, чтобы создать его в районе Авдеевки, которая активно простреливается артиллерией ВС РФ. При этом рядом находятся места базирования российской авиации, которая массово применяет планирующие авиабомбы, рассказал эксперт.Поэтому план ВСУ ударить через несколько сел с целью отсечь северный фланг наступающих ВС РФ под Красногоровкой выглядит авантюрно. Здесь украинские войска могут столкнутся с тем же, с чем столкнулись во время неудачного контрнаступления 2023 года, добавил он. Здесь ситуация может быть аналогичной неудачному наступлению ВСУ, но в гораздо худшей "редакции" для Украины. Поскольку у Киева нет десятков дивизий, которых можно бросить в наступление под Авдеевкой, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240215/1053318530.html
россия
украина
авдеевка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0d/1053265708_25:0:1161:852_1920x0_80_0_0_9dcc6272f00e4d32cc4c0160ffbb31ca.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, наступление, всу, вс рф, россия, украина, сво, авдеевка, оборона
Новости, наступление, ВСУ, ВС РФ, Россия, Украина, СВО, Авдеевка, оборона

Как "контрнаступ" в 2023, только хуже: эксперт раскрыл, чем обернется для ВСУ удар под Красногоровкой

03:15 19.02.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Читать в
План ВСУ ударить через несколько сел с целью отсечь северный фланг наступающих ВС РФ под Красногоровкой выглядит сомнительно. Сейчас у ВСУ нет ни общего, ни оперативного превосходства, чтобы создать его в районе Авдеевки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас у ВСУ нет ни общего, ни оперативного превосходства, чтобы создать его в районе Авдеевки, которая активно простреливается артиллерией ВС РФ. При этом рядом находятся места базирования российской авиации, которая массово применяет планирующие авиабомбы, рассказал эксперт.
Поэтому план ВСУ ударить через несколько сел с целью отсечь северный фланг наступающих ВС РФ под Красногоровкой выглядит авантюрно. Здесь украинские войска могут столкнутся с тем же, с чем столкнулись во время неудачного контрнаступления 2023 года, добавил он.
"Произвести в таких условиях сосредоточение одной-двух батальонно-тактических групп крайне сложно. Такой удар, если и будет нанесен, упрется в подготовленную оборону. То же самое село Красное на направлении этого гипотетического удара уже год находится под контролем российской армии", - подчеркнул Анпилогов.
Здесь ситуация может быть аналогичной неудачному наступлению ВСУ, но в гораздо худшей "редакции" для Украины. Поскольку у Киева нет десятков дивизий, которых можно бросить в наступление под Авдеевкой, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
15 февраля, 15:43
Алексей Живов: Сырский топит ВСУ в черноземе под Авдеевкой, пока Россия создает щит и меч на ДнепреМы взяли под контроль дорогу, по которой шла ротация подразделений ВСУ в Авдеевке. Противник заявляет, что у него есть альтернативный маршрут. Но эти маршруты пролегают через чернозем, в котором застывают не только легкая колесная и гусеничная техника, но и танки наглухо встают, считает военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
 
НовостинаступлениеВСУВС РФРоссияУкраинаСВОАвдеевкаоборона
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:28Украина за неделю. Искусственный дефицит вооружений и почему "бандеровские села" не хотят воевать
05:26Роман Шкурлатов: Россия после Авдеевки устроит ВСУ ещё пару катастроф, а США останутся без патронов
05:10Количество "двухсотых" узнаем по числу некрологов: эксперт о том, почему Киев замалчивает удар в Селидово
05:00"Тикают, сверкая пятками": Журавлев пояснил, как армия РФ разрушила миф о "непобедимом" укрепрайоне ВСУ
04:50"Генерал 200": военный эксперт рассказал, зачем Сырский затеял "аудит" мертвых и пропавших солдат ВСУ
04:40Ни перед чем не остановится: Алексей Журавлев объяснил, какую жуткую задачу выполняет "мясник" Сырский
04:30ВСУ будут рушиться как домино: Алексей Журавлев рассказал, в какой точке может случиться прорыв армии РФ
04:24Нюансы и особенности Харьковского направления
04:10Задвухсотились и затрёхсотились: эксперт раскрыл важные подробности удара по вэсэушникам в Селидово
04:03Бабы новых не нарожают: о демографии в эпоху СВО
04:00Авдеевский финал: военный эксперт о том, пойдут ли ВСУ ва-банк, чтобы ударить по ВС РФ в Красногоровке
03:45ВСУ прошли точку невозврата: военный эксперт сообщил, смогут ли FPV-дроны остановить продвижение ВС РФ
03:30"Хорошо знает эти места": Геннадий Алехин раскрыл, успеет ли Сырский выстроить оборону и удержать Купянск
03:15Как "контрнаступ" в 2023, только хуже: эксперт раскрыл, чем обернется для ВСУ удар под Красногоровкой
03:00"Улыбались, держа фигу в кармане": Алексей Журавлев объяснил, почему ОБСЕ превратилась в "лишний балласт"
20:23Бегство из Авдеевки: Минобороны РФ опубликовало кадры массового отхода ВСУ, по ним бьет артиллерия ВС РФ
19:05Украинские "Ланцеты", а так же обманутые и брошенные в Авдеевке бойцы ВСУ. Итоги 18 февраля на Украине
18:32"Категорически против": Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО - Welt am Sonntag
18:01Вначале война, потом майдан, а началось всё с перестройки
17:39Эксперт объяснил, как FPV-дроны охотятся за солдатами ВСУ, пока Киев сжигает последние резервы в Авдеевке
Лента новостейМолния