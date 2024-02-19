Как "контрнаступ" в 2023, только хуже: эксперт раскрыл, чем обернется для ВСУ удар под Красногоровкой
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
План ВСУ ударить через несколько сел с целью отсечь северный фланг наступающих ВС РФ под Красногоровкой выглядит сомнительно. Сейчас у ВСУ нет ни общего, ни оперативного превосходства, чтобы создать его в районе Авдеевки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас у ВСУ нет ни общего, ни оперативного превосходства, чтобы создать его в районе Авдеевки, которая активно простреливается артиллерией ВС РФ. При этом рядом находятся места базирования российской авиации, которая массово применяет планирующие авиабомбы, рассказал эксперт.
Поэтому план ВСУ ударить через несколько сел с целью отсечь северный фланг наступающих ВС РФ под Красногоровкой выглядит авантюрно. Здесь украинские войска могут столкнутся с тем же, с чем столкнулись во время неудачного контрнаступления 2023 года, добавил он.
"Произвести в таких условиях сосредоточение одной-двух батальонно-тактических групп крайне сложно. Такой удар, если и будет нанесен, упрется в подготовленную оборону. То же самое село Красное на направлении этого гипотетического удара уже год находится под контролем российской армии", - подчеркнул Анпилогов.
Здесь ситуация может быть аналогичной неудачному наступлению ВСУ, но в гораздо худшей "редакции" для Украины. Поскольку у Киева нет десятков дивизий, которых можно бросить в наступление под Авдеевкой, заключил собеседник Украина.ру.
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