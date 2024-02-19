https://ukraina.ru/20240219/1053339918.html

Авдеевский финал: военный эксперт о том, пойдут ли ВСУ ва-банк, чтобы ударить по ВС РФ в Красногоровке

Авдеевский финал: военный эксперт о том, пойдут ли ВСУ ва-банк, чтобы ударить по ВС РФ в Красногоровке - 19.02.2024 Украина.ру

Авдеевский финал: военный эксперт о том, пойдут ли ВСУ ва-банк, чтобы ударить по ВС РФ в Красногоровке

Замысел удара ВСУ с целью отсечь северный фланг наступающих российских войск и северную частей клещей в Красногоровке на карте выглядит авантюрно. Если такой удар и будет нанесен, он упрется в подготовленную оборону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-02-19T04:00

2024-02-19T04:00

2024-02-19T04:00

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В целом стратегическое и оперативное преимущество везде на стороне России. Но нельзя сказать, что со стороны армии РФ все хорошо, а с украинской стороны все плохо, обратное тоже неверно. Не стоит приписывать противнику какие-то сверхспособности, рассказал эксперт.Поэтому замысел удара ВСУ через несколько сел с целью отсечь северный фланг наступающих российских войск, и попытаться отсечь северную частей клещей в Красногоровке, на карте выглядит авантюрно, добавил он.Если такой удар и будет нанесен, он упрется в подготовленную оборону. И ВСУ столкнутся с тем же, с чем столкнулись во время неудачного контрнаступления 2023 года, когда наступающие колонны увязли в полосе обеспечения и достигли тактического "успеха" лишь через полгода наступления, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240215/1053318530.html

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новости, всу, авдеевка, днр, наступление, оборона, вс рф, сво, бои, спецоперация