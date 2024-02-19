Авдеевский финал: военный эксперт о том, пойдут ли ВСУ ва-банк, чтобы ударить по ВС РФ в Красногоровке - 19.02.2024 Украина.ру
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Авдеевский финал: военный эксперт о том, пойдут ли ВСУ ва-банк, чтобы ударить по ВС РФ в Красногоровке
Авдеевский финал: военный эксперт о том, пойдут ли ВСУ ва-банк, чтобы ударить по ВС РФ в Красногоровке - 19.02.2024 Украина.ру
Авдеевский финал: военный эксперт о том, пойдут ли ВСУ ва-банк, чтобы ударить по ВС РФ в Красногоровке
Замысел удара ВСУ с целью отсечь северный фланг наступающих российских войск и северную частей клещей в Красногоровке на карте выглядит авантюрно. Если такой удар и будет нанесен, он упрется в подготовленную оборону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-02-19T04:00
2024-02-19T04:00
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всу
авдеевка
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наступление
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В целом стратегическое и оперативное преимущество везде на стороне России. Но нельзя сказать, что со стороны армии РФ все хорошо, а с украинской стороны все плохо, обратное тоже неверно. Не стоит приписывать противнику какие-то сверхспособности, рассказал эксперт.Поэтому замысел удара ВСУ через несколько сел с целью отсечь северный фланг наступающих российских войск, и попытаться отсечь северную частей клещей в Красногоровке, на карте выглядит авантюрно, добавил он.Если такой удар и будет нанесен, он упрется в подготовленную оборону. И ВСУ столкнутся с тем же, с чем столкнулись во время неудачного контрнаступления 2023 года, когда наступающие колонны увязли в полосе обеспечения и достигли тактического "успеха" лишь через полгода наступления, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240215/1053318530.html
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новости, всу, авдеевка, днр, наступление, оборона, вс рф, сво, бои, спецоперация
Новости, ВСУ, Авдеевка, ДНР, наступление, оборона, ВС РФ, СВО, бои, Спецоперация

Авдеевский финал: военный эксперт о том, пойдут ли ВСУ ва-банк, чтобы ударить по ВС РФ в Красногоровке

04:00 19.02.2024
 
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Всу зима бронетранспортер оружие бтр - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
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Замысел удара ВСУ с целью отсечь северный фланг наступающих российских войск и северную частей клещей в Красногоровке на карте выглядит авантюрно. Если такой удар и будет нанесен, он упрется в подготовленную оборону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
В целом стратегическое и оперативное преимущество везде на стороне России. Но нельзя сказать, что со стороны армии РФ все хорошо, а с украинской стороны все плохо, обратное тоже неверно. Не стоит приписывать противнику какие-то сверхспособности, рассказал эксперт.
Поэтому замысел удара ВСУ через несколько сел с целью отсечь северный фланг наступающих российских войск, и попытаться отсечь северную частей клещей в Красногоровке, на карте выглядит авантюрно, добавил он.
"Напомню, что у ВСУ нет ни общего, ни оперативного превосходства, чтобы создать его в районе Авдеевки, которая простреливается артиллерией, работающей с закрытых замаскированных позиций, Рядом же находятся места базирования российской авиации, которая использует массово планирующие авиабомбы", - подчеркнул Анпилогов.
Если такой удар и будет нанесен, он упрется в подготовленную оборону. И ВСУ столкнутся с тем же, с чем столкнулись во время неудачного контрнаступления 2023 года, когда наступающие колонны увязли в полосе обеспечения и достигли тактического "успеха" лишь через полгода наступления, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
15 февраля, 15:43
Алексей Живов: Сырский топит ВСУ в черноземе под Авдеевкой, пока Россия создает щит и меч на ДнепреМы взяли под контроль дорогу, по которой шла ротация подразделений ВСУ в Авдеевке. Противник заявляет, что у него есть альтернативный маршрут. Но эти маршруты пролегают через чернозем, в котором застывают не только легкая колесная и гусеничная техника, но и танки наглухо встают, считает военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
 
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