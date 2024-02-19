Авдеевский финал: военный эксперт о том, пойдут ли ВСУ ва-банк, чтобы ударить по ВС РФ в Красногоровке
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України / Перейти в фотобанкВсу зима бронетранспортер оружие бтр
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
Замысел удара ВСУ с целью отсечь северный фланг наступающих российских войск и северную частей клещей в Красногоровке на карте выглядит авантюрно. Если такой удар и будет нанесен, он упрется в подготовленную оборону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
В целом стратегическое и оперативное преимущество везде на стороне России. Но нельзя сказать, что со стороны армии РФ все хорошо, а с украинской стороны все плохо, обратное тоже неверно. Не стоит приписывать противнику какие-то сверхспособности, рассказал эксперт.
Поэтому замысел удара ВСУ через несколько сел с целью отсечь северный фланг наступающих российских войск, и попытаться отсечь северную частей клещей в Красногоровке, на карте выглядит авантюрно, добавил он.
"Напомню, что у ВСУ нет ни общего, ни оперативного превосходства, чтобы создать его в районе Авдеевки, которая простреливается артиллерией, работающей с закрытых замаскированных позиций, Рядом же находятся места базирования российской авиации, которая использует массово планирующие авиабомбы", - подчеркнул Анпилогов.
Если такой удар и будет нанесен, он упрется в подготовленную оборону. И ВСУ столкнутся с тем же, с чем столкнулись во время неудачного контрнаступления 2023 года, когда наступающие колонны увязли в полосе обеспечения и достигли тактического "успеха" лишь через полгода наступления, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
15 февраля, 15:43Алексей Живов: Сырский топит ВСУ в черноземе под Авдеевкой, пока Россия создает щит и меч на ДнепреМы взяли под контроль дорогу, по которой шла ротация подразделений ВСУ в Авдеевке. Противник заявляет, что у него есть альтернативный маршрут. Но эти маршруты пролегают через чернозем, в котором застывают не только легкая колесная и гусеничная техника, но и танки наглухо встают, считает военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов