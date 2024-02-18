Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
Министр Обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил в Кремле президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны 17 февраля
Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему ВС РФ о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" под командованием Андрея Мордвичева города Авдеевка в ДНР, сообщили в пресс-службе.
"В результате от украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 кв. км. Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих", - отметили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что из-за непрерывного огня российских войск покинуть Авдеевку удалось только отдельным формированиям украинских боевиков. При этом украинские военные бросили технику и вооружение.
В пресс-службе отметили, что приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении Авдеевки а был выпущен только через сутки после начала бегства противника из города.
"Информация о продвижении наших войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия под контроль города", - подчеркнули в пресс-службе.
Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть фронт от Донецка и обезопасить город от преступных ударов со стороны властей Украины.
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