Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки - 18.02.2024 Украина.ру
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Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки
Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки - 18.02.2024 Украина.ру
Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки
Министр Обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил в Кремле президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны 17 февраля
2024-02-18T09:42
2024-02-18T09:42
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Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему ВС РФ о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" под командованием Андрея Мордвичева города Авдеевка в ДНР, сообщили в пресс-службе.В ведомстве отметили, что из-за непрерывного огня российских войск покинуть Авдеевку удалось только отдельным формированиям украинских боевиков. При этом украинские военные бросили технику и вооружение.В пресс-службе отметили, что приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении Авдеевки а был выпущен только через сутки после начала бегства противника из города."Информация о продвижении наших войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия под контроль города", - подчеркнули в пресс-службе.Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть фронт от Донецка и обезопасить город от преступных ударов со стороны властей Украины.
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новости, авдеевка, днр, мо рф, сергей шойгу, владимир путин, победа, сво
Новости, Авдеевка, ДНР, МО РФ, Сергей Шойгу, Владимир Путин, победа, СВО

Шойгу доложил Путину о полном взятии Авдеевки

09:42 18.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Министр Обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил в Кремле президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны 17 февраля
Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему ВС РФ о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" под командованием Андрея Мордвичева города Авдеевка в ДНР, сообщили в пресс-службе.
"В результате от украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 кв. км. Потери противника в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 военнослужащих", - отметили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что из-за непрерывного огня российских войск покинуть Авдеевку удалось только отдельным формированиям украинских боевиков. При этом украинские военные бросили технику и вооружение.
В пресс-службе отметили, что приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении Авдеевки а был выпущен только через сутки после начала бегства противника из города.
"Информация о продвижении наших войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия под контроль города", - подчеркнули в пресс-службе.
Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть фронт от Донецка и обезопасить город от преступных ударов со стороны властей Украины.
Вчера, 17:54
Как Россия нанесла первый удар под дых главкому ВСУ Сырскому и что будет после Авдеевки - АлёхинСоциальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру объяснил, какой ущерб ВСУ нанесён в результате удара по полигону в Селидово, а также рассказал о российских подразделениях, которые "ломают" фронт, и о том, что выигрывают ВСУ от бесконечных экспериментов:
 
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