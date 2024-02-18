https://ukraina.ru/20240218/1053365991.html

Украина как триггер мировой войны. Украинские эксперты правдиво и с опаской о ситуации в стране

Украина как триггер мировой войны. Украинские эксперты правдиво и с опаской о ситуации в стране - 18.02.2024 Украина.ру

Украина как триггер мировой войны. Украинские эксперты правдиво и с опаской о ситуации в стране

На Украине обсуждают вояж Зеленского в Европу, плачевную ситуацию на фронтах и думают, верным ли курсом идет украинская власть, пытаясь отправить "на мясо" всех мужчин, кого удается изловить военкомам.

2024-02-18T07:42

2024-02-18T07:42

2024-02-18T07:42

эксклюзив

украина

эксперты

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Зеленский посетил Германию и Францию и выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Судя по украинским пабликам, далеко не все отнеслись с пониманием к отъезду президента из страны в момент, когда ВСУ терпят поражение на фронте, в частности, в Авдеевке.Но Мюнхенская конференция — это не только публичная площадка, но и огромное переговорное пространство. И особенность нынешней конференции в том, что западные лидеры озабочены угрозой большой войны, считает украинский политолог Андрей Ермолаев.Он в эфире ютуб-канала "Дикий Live" напомнил о соответствующих высказываниях европейских политиков о том, что Европе нужно готовиться к войне, и о том, что конференция проходит на фоне самых больших за последние десятилетия учений НАТО.По словам эксперта, такая озабоченность имеет под собой основания, ведь теперь любая провокация или даже случайность может привести к масштабированию войны — в том смысле, что она может дорасти до масштаба войны мировой.А случайности не всегда случайны. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, ЕС советует делать ставку "на передачу Украине еще более дальнобойных вооружений, чтобы они "доставали до сердца России", как это Евросоюз описывает". Цель - "сеять смуту, панику" внутри России. Об этом глава МИД РФ сказал на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре "Россия сегодня".По словам Лаврова, такие рекомендации были даны, поскольку в Европейской внешнеполитической службе пришли к выводу, что "с помощью тех методов, которыми сейчас воюет Украина, победить не получится".Запад использует Украину как инструмент для сдерживания России, но "в результате Украина, получившая от Советского Союза, Российской империи богатейший промышленный потенциал, превратилась в самое бедное государство Европы, в территорию вымирающую, без преувеличения", констатировал Лавров.Он отметил, что "независимости Украины не осталось".Внутри Украины ситуация тяжелая, денег от США и ЕС не будет, страна идет к открытому гражданскому конфликту, идет к гражданской войне, считает экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. По его словам, пока Зеленский катается по Европе, в Авдеевке гибнут солдаты ВСУ. Эксперт потребовал разобраться, кто дал приказал им стоять там до последнего и заявил, что отдавшие такой приказ и те, кто молчит — "враги украинской нации".Равно как враги нации те, кто "пытаются сейчас хватать украинцев и бросать на мясо, на фронт", и те, кто хочет принять закон об ужесточении мобилизации. По словам Соскина, в Верховной Раде сидят "враги украинского народа, враги украинского государства", их надо убирать.Политолог в очередном выпуске своего видеоблога обратился к мэрам украинских городов и к депутатам местных советов с вопросом — "вы долго будете молчать?". По его мнению, близится момент истины, когда будет видно, есть силы у народа или нет, или "это уже просто расходный биоматериал, который должен быть уничтожен".О ситуации на линии боевого соприкосновения. Многие на Украине опасаются, что Авдеевка повторит судьбу Бахмута. Но не все разделяют такие опасения. Не будет больше "фортець" ("крепостей"), считает покинувший страну политолог Михаил Чаплыга, комментируя в эфире канала Шелеста (признан иноагентом в РФ) ситуацию в Авдеевке. По его словам, уже народ говорит — "вы только не назовите наш город крепостью, потому что это дурной знак".По мнению эксперта, из Авдеевки очередную "крепость" делать не будут, ВСУ просто уйдут из города. (и действительно, 17 февраля главком ВСУ Сырский объявил о выводе всех подразделений из города)."Не будет больше "крепостей". Мы же понимаем, все это пиар-ход. Как бы это кощунственно для кого-то не звучало, но вот эти пиар-ходы… Ну давайте вернемся в времена Майдана. Вам рассказать, на каком этаже в здании Кабинета министров и кто — она до сих пор депутат — кто придумал эту "небесную сотню", (это) выражение, зачем, как они выстраивали пиар, как все это рассчитывалось", - сказал Чаплыга, добавив, что "все имеет свой срок", в том числе такие пиар-находки.Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушили заявлял, что из Авдеевки ВСУ имеют возможность обстреливать Донецк, Ясиноватую, Макеевку. Так что дело не только в пиаре.Успокаиваться рано. Как отмечает адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян, сейчас западные партнеры Киева предпринимают титанические усилия в перенастройке своих промышленных мощностей на военную продукцию. Если у ВСУ и наблюдается сейчас дефицит боеприпасов, то это не надолго."На самом деле у России есть окно возможностей примерно в полгода, пока потуги Запада в производстве вооружений не станут оказывать большее влияние на поле боя. Я бы не стала скептически относиться к потенциалу западной промышленности", - заявила Монтян в своем телеграм-канале.По ее словам, "было бы разумно использовать текущее преимущество в огневой мощи для чего-то большего, чем штурм пары райцентров".Монтян пояснила: "Потому что Салорейху (киевскому режиму — Ред.) глубоко певать на Авдеевку, да и еще на десять авдеевок тоже. Основная цель — нанесение максимального ущерба России — остается неизменной, и за разменом на какие-то символические руины дело точно не станет".

https://ukraina.ru/20240217/1053367466.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, эксперты