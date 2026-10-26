"Не может сбивать ракеты": Ищенко объяснил, в чём реальная проблема ПВО Украины - 26.10.2026 Украина.ру
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"Не может сбивать ракеты": Ищенко объяснил, в чём реальная проблема ПВО Украины
"Не может сбивать ракеты": Ищенко объяснил, в чём реальная проблема ПВО Украины - 26.10.2026 Украина.ру
"Не может сбивать ракеты": Ищенко объяснил, в чём реальная проблема ПВО Украины
Проблема Зеленского не только в том, что украинская ПВО не видит пуски, а в том, что она не может сбивать российские ракеты. Starlink это прежде всего средство связи, потому что старты ракет отслеживают спутники-шпионы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-10-26T19:30
2026-10-26T19:30
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На вопрос журналиста о том, остаётся ли Starlink и передача разведданных инструментом давления на Зеленского, эксперт ответил, что Starlink это прежде всего — средство связи для украинских военных.Эксперт пояснил, что проблема Зеленского не только в том, что ПВО не видит сами пуски ракет, но и в том, что она не может эти ракеты сбивать. По его словам, у Украины нет ракет-перехватчиков для Patriot, а Штаты не только сами отказались продавать их, но и запретили перепродажу Украине.При этом, по мнению Ищенко, Трамп явно делает ставку на попытку достичь договорённости с Россией и Китаем. "Трехсторонняя встреча пройдет в ноябре, а на 3 ноября назначены промежуточные выборы. То есть на результат голосования может повлиять сама информация о будущей встрече, но никак не ее результат", — объяснил эксперт."До трёхсторонней встречи Трамп попытается воздержаться от резких шагов. При этом ситуация между ним и Зеленским за эти два года не поменялась", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский сделал все для того, чтобы США захотели примерно наказать Украину" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в авторской статье Захара Виноградова "Шоковая демография, восстановление Starlink и инициатива Мелании Трамп. Украина на минувшей неделе" на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, украина, россия, китай, ростислав ищенко, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, сво, новости сво россия, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, ракеты, дальнобойные ракеты, пво, новости украины, новости украина ру, украина ру новости сегодня, новости россии и украины
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"Не может сбивать ракеты": Ищенко объяснил, в чём реальная проблема ПВО Украины

19:30 26.10.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Проблема Зеленского не только в том, что украинская ПВО не видит пуски, а в том, что она не может сбивать российские ракеты. Starlink это прежде всего средство связи, потому что старты ракет отслеживают спутники-шпионы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На вопрос журналиста о том, остаётся ли Starlink и передача разведданных инструментом давления на Зеленского, эксперт ответил, что Starlink это прежде всего — средство связи для украинских военных.
"Starlink это прежде всего средство связи ВСУ, потому что старты российских ракет отслеживают спутники-шпионы", — заявил Ищенко.
Эксперт пояснил, что проблема Зеленского не только в том, что ПВО не видит сами пуски ракет, но и в том, что она не может эти ракеты сбивать. По его словам, у Украины нет ракет-перехватчиков для Patriot, а Штаты не только сами отказались продавать их, но и запретили перепродажу Украине.
При этом, по мнению Ищенко, Трамп явно делает ставку на попытку достичь договорённости с Россией и Китаем. "Трехсторонняя встреча пройдет в ноябре, а на 3 ноября назначены промежуточные выборы. То есть на результат голосования может повлиять сама информация о будущей встрече, но никак не ее результат", — объяснил эксперт.
"До трёхсторонней встречи Трамп попытается воздержаться от резких шагов. При этом ситуация между ним и Зеленским за эти два года не поменялась", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский сделал все для того, чтобы США захотели примерно наказать Украину" на сайте Украина.ру.
Больше про ситуацию на Украине — в авторской статье Захара Виноградова "Шоковая демография, восстановление Starlink и инициатива Мелании Трамп. Украина на минувшей неделе" на сайте Украина.ру.
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