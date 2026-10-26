https://ukraina.ru/20261026/ne-mozhet-sbivat-rakety-ischenko-obyasnil-v-chm-realnaya-problema-pvo-ukrainy-1084076055.html

"Не может сбивать ракеты": Ищенко объяснил, в чём реальная проблема ПВО Украины

"Не может сбивать ракеты": Ищенко объяснил, в чём реальная проблема ПВО Украины - 26.10.2026 Украина.ру

"Не может сбивать ракеты": Ищенко объяснил, в чём реальная проблема ПВО Украины

Проблема Зеленского не только в том, что украинская ПВО не видит пуски, а в том, что она не может сбивать российские ракеты. Starlink это прежде всего средство связи, потому что старты ракет отслеживают спутники-шпионы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-10-26T19:30

2026-10-26T19:30

2026-10-26T19:30

новости

украина

россия

китай

ростислав ищенко

владимир зеленский

дональд трамп

украина.ру

сво

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/07/10/1081529011_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22d580a0b34b731f64161c692129e3d4.jpg

На вопрос журналиста о том, остаётся ли Starlink и передача разведданных инструментом давления на Зеленского, эксперт ответил, что Starlink это прежде всего — средство связи для украинских военных.Эксперт пояснил, что проблема Зеленского не только в том, что ПВО не видит сами пуски ракет, но и в том, что она не может эти ракеты сбивать. По его словам, у Украины нет ракет-перехватчиков для Patriot, а Штаты не только сами отказались продавать их, но и запретили перепродажу Украине.При этом, по мнению Ищенко, Трамп явно делает ставку на попытку достичь договорённости с Россией и Китаем. "Трехсторонняя встреча пройдет в ноябре, а на 3 ноября назначены промежуточные выборы. То есть на результат голосования может повлиять сама информация о будущей встрече, но никак не ее результат", — объяснил эксперт."До трёхсторонней встречи Трамп попытается воздержаться от резких шагов. При этом ситуация между ним и Зеленским за эти два года не поменялась", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский сделал все для того, чтобы США захотели примерно наказать Украину" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в авторской статье Захара Виноградова "Шоковая демография, восстановление Starlink и инициатива Мелании Трамп. Украина на минувшей неделе" на сайте Украина.ру.

украина

россия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, китай, ростислав ищенко, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, сво, новости сво россия, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, ракеты, дальнобойные ракеты, пво, новости украины, новости украина ру, украина ру новости сегодня, новости россии и украины