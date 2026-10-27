В Шебекино дрон ВСУ ударил по автомобилю: погибла женщина, три человека ранены - 27.10.2026 Украина.ру
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В Шебекино дрон ВСУ ударил по автомобилю: погибла женщина, три человека ранены
В Шебекино дрон ВСУ ударил по автомобилю: погибла женщина, три человека ранены - 27.10.2026 Украина.ру
В Шебекино дрон ВСУ ударил по автомобилю: погибла женщина, три человека ранены
В результате удара украинского дрона по автомобилю в городе Шебекино Белгородской области погибла мирная жительница. Об очередном преступлении киевского режима оперштаб региона в ночь на 27 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-10-27T01:12
2026-10-27T01:12
украина.ру
белгородская область
шебекино
грайворон
россия
удары
удары по россии
удары дронами
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Ранее оперштаб сообщал, что количество пострадавших в результате взрыва беспилотника в посёлке Дубовое Белгородского округа днём 26 октября увеличилось до трёх. Кроме того, женщина пострадала при детонации дрона в городе Грайворон."В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона на автомобиль женщина получила тяжёлые травмы и скончалась на месте. Приносим соболезнования её семье. Двоих мужчин и женщину с осколочными ранениями различных частей тела бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Необходимая помощь оказывается", — говорится в сообщении оперштаба от 20:17 мск.Уточняется, что в городе ударами ещё нескольких БПЛА в одном доме повреждена кровля, в другом — остекление и автомобиль. В Грайворонском округе в селе Гора-Подол частное домовладение получило повреждения при атаке беспилотников. В селе Новостроевка-Первая FPV-дрон сдетонировал перед домом, из-за чего в здании разбились окна.Ранее сообщалось, что число погибших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до трёх.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, белгородская область, шебекино, грайворон , россия, удары, удары по россии, удары дронами, обстрелы россии сегодня, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, fpv-дрон, атака украины сегодня, всу, вооруженные силы украины, военные преступления, сво, спецоперация
Украина.ру, Белгородская область, Шебекино, Грайворон , Россия, удары, удары по России, Удары дронами, обстрелы России сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, fpv-дрон, атака Украины сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Военные преступления, СВО, Спецоперация

В Шебекино дрон ВСУ ударил по автомобилю: погибла женщина, три человека ранены

01:12 27.10.2026
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В результате удара украинского дрона по автомобилю в городе Шебекино Белгородской области погибла мирная жительница. Об очередном преступлении киевского режима оперштаб региона в ночь на 27 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
Ранее оперштаб сообщал, что количество пострадавших в результате взрыва беспилотника в посёлке Дубовое Белгородского округа днём 26 октября увеличилось до трёх. Кроме того, женщина пострадала при детонации дрона в городе Грайворон.
"В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона на автомобиль женщина получила тяжёлые травмы и скончалась на месте. Приносим соболезнования её семье. Двоих мужчин и женщину с осколочными ранениями различных частей тела бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Необходимая помощь оказывается", — говорится в сообщении оперштаба от 20:17 мск.
Уточняется, что в городе ударами ещё нескольких БПЛА в одном доме повреждена кровля, в другом — остекление и автомобиль. В Грайворонском округе в селе Гора-Подол частное домовладение получило повреждения при атаке беспилотников. В селе Новостроевка-Первая FPV-дрон сдетонировал перед домом, из-за чего в здании разбились окна.
Ранее сообщалось, что число погибших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до трёх.
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