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В Шебекино дрон ВСУ ударил по автомобилю: погибла женщина, три человека ранены

В Шебекино дрон ВСУ ударил по автомобилю: погибла женщина, три человека ранены - 27.10.2026 Украина.ру

В Шебекино дрон ВСУ ударил по автомобилю: погибла женщина, три человека ранены

В результате удара украинского дрона по автомобилю в городе Шебекино Белгородской области погибла мирная жительница. Об очередном преступлении киевского режима оперштаб региона в ночь на 27 октября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-10-27T01:12

2026-10-27T01:12

2026-10-27T01:12

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Ранее оперштаб сообщал, что количество пострадавших в результате взрыва беспилотника в посёлке Дубовое Белгородского округа днём 26 октября увеличилось до трёх. Кроме того, женщина пострадала при детонации дрона в городе Грайворон."В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона на автомобиль женщина получила тяжёлые травмы и скончалась на месте. Приносим соболезнования её семье. Двоих мужчин и женщину с осколочными ранениями различных частей тела бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Необходимая помощь оказывается", — говорится в сообщении оперштаба от 20:17 мск.Уточняется, что в городе ударами ещё нескольких БПЛА в одном доме повреждена кровля, в другом — остекление и автомобиль. В Грайворонском округе в селе Гора-Подол частное домовладение получило повреждения при атаке беспилотников. В селе Новостроевка-Первая FPV-дрон сдетонировал перед домом, из-за чего в здании разбились окна.Ранее сообщалось, что число погибших при атаке ВСУ на Воронеж выросло до трёх.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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