https://ukraina.ru/20261026/nanosalo-ukrainskaya-oboronka-vyshla-na-novyy-uroven-1084084635.html

Наносало: украинская оборонка вышла на новый уровень

Наносало: украинская оборонка вышла на новый уровень - 26.10.2026 Украина.ру

Наносало: украинская оборонка вышла на новый уровень

Украинская частная компания в сфере оборонных технологий Fire Point опубликовала на своей странице в соцсети Х* пост, в котором утверждается, что при производстве ею оружия для защиты чувствительных электронных компонентов от холода применяется… сало

2026-10-26T19:40

2026-10-26T19:40

2026-10-26T19:40

россия

вооруженные силы украины

новости

ракеты

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://ukraina.ru/i/ukraina_soc_2072x1166.png

Авторы представляют "инновацию" как пример простого инженерного решения."Знаете, что самое неожиданное в ракетостроении? Лучшее решение не всегда самое сложное. Иногда это сало. При температуре около −20 °C мороз может приводить к обмерзанию камер и кабелей дронов, а также ускорять разряд аккумуляторов. Решение — простой слой сала для защиты чувствительных компонентов от холода", — говорится в публикации.Итак, украинский технологический прорыв был сделан не в лаборатории, решение нашлось в холодильнике где-то между галушками и борщом. И местные умельцы, наконец, нашли способ встроить единственную отечественную разработку в иностранный оружейный проект.Теперь осталось выпустить линейку: например, обычное сало — для базовой комплектации, с чесноком — версия Pro. Можно также привлечь европейских инвесторов, заменив в презентации слово "сало" на "биокомпозит с адаптивными термобарьерными свойствами". Ранее офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский заявил, что в украинском оборонном производстве существует неравенство: компании FirePoint "позволено многое". Его рассказ о схемах воровства в оборонке — читайте на нашем сайте.*соцсеть заблокирована на территории РФ

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, вооруженные силы украины, новости, ракеты, технологии