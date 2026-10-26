Наносало: украинская оборонка вышла на новый уровень - 26.10.2026 Украина.ру
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Наносало: украинская оборонка вышла на новый уровень
Наносало: украинская оборонка вышла на новый уровень - 26.10.2026 Украина.ру
Наносало: украинская оборонка вышла на новый уровень
Украинская частная компания в сфере оборонных технологий Fire Point опубликовала на своей странице в соцсети Х* пост, в котором утверждается, что при производстве ею оружия для защиты чувствительных электронных компонентов от холода применяется… сало
2026-10-26T19:40
2026-10-26T19:40
россия
вооруженные силы украины
новости
ракеты
технологии
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Авторы представляют "инновацию" как пример простого инженерного решения."Знаете, что самое неожиданное в ракетостроении? Лучшее решение не всегда самое сложное. Иногда это сало. При температуре около −20 °C мороз может приводить к обмерзанию камер и кабелей дронов, а также ускорять разряд аккумуляторов. Решение — простой слой сала для защиты чувствительных компонентов от холода", — говорится в публикации.Итак, украинский технологический прорыв был сделан не в лаборатории, решение нашлось в холодильнике где-то между галушками и борщом. И местные умельцы, наконец, нашли способ встроить единственную отечественную разработку в иностранный оружейный проект.Теперь осталось выпустить линейку: например, обычное сало — для базовой комплектации, с чесноком — версия Pro. Можно также привлечь европейских инвесторов, заменив в презентации слово "сало" на "биокомпозит с адаптивными термобарьерными свойствами". Ранее офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский заявил, что в украинском оборонном производстве существует неравенство: компании FirePoint "позволено многое". Его рассказ о схемах воровства в оборонке — читайте на нашем сайте.*соцсеть заблокирована на территории РФ
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5
4.7
96
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россия, вооруженные силы украины, новости, ракеты, технологии
Россия, Вооруженные силы Украины, Новости, ракеты, технологии

Наносало: украинская оборонка вышла на новый уровень

19:40 26.10.2026
 
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Украинская частная компания в сфере оборонных технологий Fire Point опубликовала на своей странице в соцсети Х* пост, в котором утверждается, что при производстве ею оружия для защиты чувствительных электронных компонентов от холода применяется… сало
Авторы представляют "инновацию" как пример простого инженерного решения.
"Знаете, что самое неожиданное в ракетостроении? Лучшее решение не всегда самое сложное. Иногда это сало. При температуре около −20 °C мороз может приводить к обмерзанию камер и кабелей дронов, а также ускорять разряд аккумуляторов. Решение — простой слой сала для защиты чувствительных компонентов от холода", — говорится в публикации.
Итак, украинский технологический прорыв был сделан не в лаборатории, решение нашлось в холодильнике где-то между галушками и борщом. И местные умельцы, наконец, нашли способ встроить единственную отечественную разработку в иностранный оружейный проект.
Теперь осталось выпустить линейку: например, обычное сало — для базовой комплектации, с чесноком — версия Pro. Можно также привлечь европейских инвесторов, заменив в презентации слово "сало" на "биокомпозит с адаптивными термобарьерными свойствами".

Ранее офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский заявил, что в украинском оборонном производстве существует неравенство: компании FirePoint "позволено многое". Его рассказ о схемах воровства в оборонке — читайте на нашем сайте.
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