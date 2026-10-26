https://ukraina.ru/20261026/nanosalo-ukrainskaya-oboronka-vyshla-na-novyy-uroven-1084084635.html
Наносало: украинская оборонка вышла на новый уровень
Наносало: украинская оборонка вышла на новый уровень - 26.10.2026 Украина.ру
Наносало: украинская оборонка вышла на новый уровень
Украинская частная компания в сфере оборонных технологий Fire Point опубликовала на своей странице в соцсети Х* пост, в котором утверждается, что при производстве ею оружия для защиты чувствительных электронных компонентов от холода применяется… сало
2026-10-26T19:40
2026-10-26T19:40
2026-10-26T19:40
россия
вооруженные силы украины
новости
ракеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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Авторы представляют "инновацию" как пример простого инженерного решения."Знаете, что самое неожиданное в ракетостроении? Лучшее решение не всегда самое сложное. Иногда это сало. При температуре около −20 °C мороз может приводить к обмерзанию камер и кабелей дронов, а также ускорять разряд аккумуляторов. Решение — простой слой сала для защиты чувствительных компонентов от холода", — говорится в публикации.Итак, украинский технологический прорыв был сделан не в лаборатории, решение нашлось в холодильнике где-то между галушками и борщом. И местные умельцы, наконец, нашли способ встроить единственную отечественную разработку в иностранный оружейный проект.Теперь осталось выпустить линейку: например, обычное сало — для базовой комплектации, с чесноком — версия Pro. Можно также привлечь европейских инвесторов, заменив в презентации слово "сало" на "биокомпозит с адаптивными термобарьерными свойствами". Ранее офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский заявил, что в украинском оборонном производстве существует неравенство: компании FirePoint "позволено многое". Его рассказ о схемах воровства в оборонке — читайте на нашем сайте.*соцсеть заблокирована на территории РФ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, вооруженные силы украины, новости, ракеты, технологии
Россия, Вооруженные силы Украины, Новости, ракеты, технологии
Наносало: украинская оборонка вышла на новый уровень
Украинская частная компания в сфере оборонных технологий Fire Point опубликовала на своей странице в соцсети Х* пост, в котором утверждается, что при производстве ею оружия для защиты чувствительных электронных компонентов от холода применяется… сало
Авторы представляют "инновацию" как пример простого инженерного решения.
"Знаете, что самое неожиданное в ракетостроении? Лучшее решение не всегда самое сложное. Иногда это сало. При температуре около −20 °C мороз может приводить к обмерзанию камер и кабелей дронов, а также ускорять разряд аккумуляторов. Решение — простой слой сала для защиты чувствительных компонентов от холода", — говорится в публикации.
Итак, украинский технологический прорыв был сделан не в лаборатории, решение нашлось в холодильнике где-то между галушками и борщом. И местные умельцы, наконец, нашли способ встроить единственную отечественную разработку в иностранный оружейный проект.
Теперь осталось выпустить линейку: например, обычное сало — для базовой комплектации, с чесноком — версия Pro. Можно также привлечь европейских инвесторов, заменив в презентации слово "сало" на "биокомпозит с адаптивными термобарьерными свойствами".
Ранее офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский заявил, что в украинском оборонном производстве существует неравенство: компании FirePoint "позволено многое". Его рассказ о схемах воровства в оборонке — читайте на нашем сайте
.
*соцсеть заблокирована на территории РФ