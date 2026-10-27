Бесноватая клика Зеленского хочет создать радиационную зону на Запорожье — МИД - 27.10.2026 Украина.ру
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Бесноватая клика Зеленского хочет создать радиационную зону на Запорожье — МИД
Бесноватая клика Зеленского хочет создать радиационную зону на Запорожье — МИД - 27.10.2026 Украина.ру
Бесноватая клика Зеленского хочет создать радиационную зону на Запорожье — МИД
Окончательно впавшие в безумие киевские власти усилили атаки на Запорожскую АЭС в стремлении создать безжизненную зону радиационного заражения и приумножить количество жертв. Об этом вечером 26 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-10-27T00:40
2026-10-27T00:47
украина.ру
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владимир зеленский
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Ответ официального представителя МИД на вопрос СМИ о ситуации вокруг Запорожской АЭС опубликован на сайте дипломатического ведомства."Окончательно впавшие в безумие киевские власти интенсифицировали целенаправленные удары по Запорожской АЭС (ЗАЭС) и её городу-спутнику Энергодару, в котором проживают сотрудники станции, героически продолжающие выполнять свои служебные обязанности в тяжелейших условиях, а также члены их семей... Подобные преступные действия наглядно демонстрируют, что единственная истинная задача В. Зеленского и его хунты — приумножить количество жертв и создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье", — говорится в заявлении.Отмечается, что не имея возможности наносить удары непосредственно по ЗАЭС, киевский режим не перестаёт предпринимать тщетные попытки дестабилизировать работу станции путём запугивания её персонала. В частности, в начале этой недели мишенями ВСУ стали сугубо гражданские объекты: художественная школа и пожарно-спасательная часть МЧС России."Провалившие экзамен на состоятельность бывшие актёры продолжают пребывать в ложном убеждении, что любая критика и даже осуждение – это реклама, которую можно монетизировать. Западным покровителям и спонсорам этой бесноватой клики, которой они фактически дали карт-бланш на безнаказанное осуществление любых преступлений, пора осознать, что они вкладывают свои средства не просто в провалившийся антироссийский проект, а создают прямые радиологические угрозы в центре Европы, в том числе в отношении собственных граждан", — подчёркивает официальный представитель МИД РФ.Дипломат указала на трусость международных структур (в первую очередь МАГАТЭ), которые до сих пор не могут прямо назвать Украину виновной стороной, что может закончиться катастрофой."Со своей стороны на постоянной основе доводим до мировой общественности, в том числе на профильных международных площадках, подробную информацию о творимых Украиной бесчинствах и прилагаем максимум усилий для защиты ЗАЭС, её персонала и жителей Энергодара от нападений Киева", — говорится в документе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Россия, МИД, МИД РФ, Запорожье, Запорожская АЭС, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, удары, обстрелы России сегодня, МАГАТЭ, киевский режим

Бесноватая клика Зеленского хочет создать радиационную зону на Запорожье — МИД

00:40 27.10.2026 (обновлено: 00:47 27.10.2026)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкДелегация МАГАТЭ посетила ЗАЭС
Делегация МАГАТЭ посетила ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Окончательно впавшие в безумие киевские власти усилили атаки на Запорожскую АЭС в стремлении создать безжизненную зону радиационного заражения и приумножить количество жертв. Об этом вечером 26 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Ответ официального представителя МИД на вопрос СМИ о ситуации вокруг Запорожской АЭС опубликован на сайте дипломатического ведомства.
"Окончательно впавшие в безумие киевские власти интенсифицировали целенаправленные удары по Запорожской АЭС (ЗАЭС) и её городу-спутнику Энергодару, в котором проживают сотрудники станции, героически продолжающие выполнять свои служебные обязанности в тяжелейших условиях, а также члены их семей... Подобные преступные действия наглядно демонстрируют, что единственная истинная задача В. Зеленского и его хунты — приумножить количество жертв и создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье", — говорится в заявлении.
Отмечается, что не имея возможности наносить удары непосредственно по ЗАЭС, киевский режим не перестаёт предпринимать тщетные попытки дестабилизировать работу станции путём запугивания её персонала. В частности, в начале этой недели мишенями ВСУ стали сугубо гражданские объекты: художественная школа и пожарно-спасательная часть МЧС России.
"Провалившие экзамен на состоятельность бывшие актёры продолжают пребывать в ложном убеждении, что любая критика и даже осуждение – это реклама, которую можно монетизировать. Западным покровителям и спонсорам этой бесноватой клики, которой они фактически дали карт-бланш на безнаказанное осуществление любых преступлений, пора осознать, что они вкладывают свои средства не просто в провалившийся антироссийский проект, а создают прямые радиологические угрозы в центре Европы, в том числе в отношении собственных граждан", — подчёркивает официальный представитель МИД РФ.
Дипломат указала на трусость международных структур (в первую очередь МАГАТЭ), которые до сих пор не могут прямо назвать Украину виновной стороной, что может закончиться катастрофой.
"Со своей стороны на постоянной основе доводим до мировой общественности, в том числе на профильных международных площадках, подробную информацию о творимых Украиной бесчинствах и прилагаем максимум усилий для защиты ЗАЭС, её персонала и жителей Энергодара от нападений Киева", — говорится в документе.
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