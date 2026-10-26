https://ukraina.ru/20261026/ot-rossii-ssha-i-kitaya-kak-mozhet-izmenitsya-oon-pri-generalnom-sekretare-orbane-1084079508.html

От России, США и Китая: как может измениться ООН при генеральном секретаре Орбане

От России, США и Китая: как может измениться ООН при генеральном секретаре Орбане - 26.10.2026 Украина.ру

От России, США и Китая: как может измениться ООН при генеральном секретаре Орбане

Процесс по избранию следующего генерального секретаря ООН, длящийся уже несколько месяцев, может обрести неожиданный поворот. США предлагают вступить в гонку новому кандидату, имеющему неоднозначную репутацию: одни его уважают как политика, другие критикуют за авторитаризм и нарушение единства Европы.

2026-10-26T18:45

2026-10-26T18:45

2026-10-26T18:45

эксклюзив

россия

сша

украина

виктор орбан

оон

ес

рафаэль гросси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1a/1084080378_274:284:1998:1254_1920x0_80_0_0_ea254682eb46a117d90a8cc48e767f60.jpg

Американские чиновники, размышляя над фигурой будущего генерального секретаря ООН, говорили, что это мог бы быть "кто-нибудь вроде Орбана". В конце концов Вашингтон задумался: а почему бы это не сделать самому Виктору Орбану, бывшему премьер-министру Венгрии, пишет газета The Wall Street Journal.Сейчас члены Совета Безопасности ООН выбирают кандидата, которого порекомендуют на пост главы Организации, после чего Генеральная Ассамблея проведёт голосование, на котором и будет официально избран новый генеральный секретарь. Претендентов на роль преемника Антониу Гутерриша, чьи полномочия истекают 31 декабря, сейчас семь:По оценке американской стороны, Орбан как кандидат способен заручиться поддержкой 10 из 15 членов Совета Безопасности (причём 8 из них – без особых проблем), что немаловажно – и России, и Китая, и США. Таким образом, бывший глава венгерского правительства выглядит как компромиссная фигура для большой тройки сверхдержав, по совместительству – трех из пяти постоянных членов СБ."Когда США, Россия и Китай хотят одного и того же в Совете Безопасности ООН, они обычно этого добиваются. Станут ли тогда Великобритания и Франция препятствовать воле большинства? Эти две страны обычно проявляют осторожность в использовании права вето", – отмечает The Wall Street Journal.Действительно, они давно не пользовались своим правом блокирования во Всемирной организации. Париж официально продвигает дипломатическую доктрину по добровольному отказу от применения права вето, эту позицию разделяет и Лондон. Опустим эпизоды, когда решения, невыгодные им, ветируют Соединённые Штаты, в таком случае европейские государства право вето не накладывают, но инициатива не проходит.Что касается голосования по кандидатуре генерального секретаря ООН, по информации источника РИА Новости, в шестом предварительном раунде голосования никто из семи претендентов не смог преодолеть вето пятёрки постоянных членов (кто против кого выступил, неизвестно – у постоянных членов бюллетени красного цвета, что сразу даёт понять автоматическое непрохождение). Тем не менее, фаворита выделить можно – это Ребека Гринспан.Но прохождение кандидатуры – не единственный аргумент, почему Соединённые Штаты собираются продвигать Орбана в ООН. Он придерживается "правильной идеологии" и умеет руководить в условиях враждебной обстановки, отметил источник The Wall Street Journal в Госдепартаменте. Будучи премьер-министром Венгрии, он продолжал следовать государственному курсу в условиях давления внутренних оппонентов и ещё большему давлению руководства Евросоюза и остальных стран-членов.Вообще, ООН могла бы сыграть важную, если не ключевую, роль в украинском кризисе с самого его начала, ведь она и создавалась после Второй мировой войны для предотвращения конфликтов и поддержания международного мира. Но, к сожалению, со своей главной задачей Организация не справилась. Сможет ли Орбан в качестве потенциального генерального секретаря изменить ситуацию? Как премьер-министр Венгрии он смело высказывал свою позицию по украинскому вопросу: поддержку Киева со стороны Запада нужно прекратить, ни в ЕС, ни в НАТО её принимать нельзя, пора садиться за стол переговоров и договариваться с Россией, после чего, когда боевые действия закончатся, восстановить сотрудничество с Москвой, прежде всего в энергетической сфере, поскольку это отвечает интересам Европы. Он был одним из немногих европейских политиков, кто акцентировал внимание на нарушении прав человека на Украине.Гутерриш, конечно, неизменно указывает на необходимость установления мира на Украине, но это просто набор дежурных заявлений о "справедливом мире на основе Устава ООН и международного права", не подкреплённых конкретными предложениями и усилиями с его стороны. Орбан же всегда подчёркивал, что нужно срочно остановить гибель людей и разрушения, поэтому так важно скорее переходить к урегулированию конфликта мирным путём. Так что он, встань во главе, может сместить риторику Организации в сторону незамедлительного прекращения огня и перехода к установлению долгосрочного прочного мира. Кроме того, в качестве факторов, препятствующих деэскалации, Орбан может указывать на поставках вооружений ВСУ западными спонсорами и несогласие главы киевского режима Владимира Зеленского идти на сделки, в отличие от Гутерриша, зачастую бездоказательно обвинявшего Москву.За этим может последовать и изменение формулировок докладов ООН. В последнее время они стали несколько более нейтральными, но всё равно чаша весов в сторону Киева склоняется сильнее: о разрушениях и жертвах рассказывается именно касательно Украины, о последствиях атак ВСУ по территории РФ предпочитают умалчивать или говорить буквально одной строкой максимально общими фразами. А ведь это документы, которые ложатся в основу и официальных заявлений, и медиаповестки, и планов гуманитарных миссий.В помощь Орбану в случае избрания – статья 99 Устава ООН, гласящая, что "генеральный секретарь имеет право доводить до сведения Совета Безопасности о любых вопросах, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности". А таковых в контексте ситуации вокруг Украины наберётся немало, включая те, которые западные союзники Киева предпочитают замалчивать. Но особенно хотелось бы получить наконец ответы на вопросы российской стороны о событиях в Буче. Делегация РФ уже приводила в Совете неоспоримые свидетельства инсценировки украинцев, но Гутерриш не даёт расследованию этой истории дальнейший ход и не использует свой авторитет как генерального секретаря для того, чтобы добраться до истины. Судя по всему, она нужна не всем.Орбан же теоретически мог бы превратить штаб-квартиру ООН в центральную площадку для разработки путей выхода из украинского кризиса, юридического оформления мирных договорённостей, программ восстановления региона, работы мониторинговых и миротворческих миссий (в случае необходимости). Это было бы логично.Добиться этого результата помогла бы тихая дипломатия генерального секретаря, направляющего своих посланцев договориться с одной и другой конфликтующими сторонами, странами, чьи действия мешают завершению конфликта или, наоборот, продвигают мирные инициативы, а также с другими акторами, которых можно привлечь к процессу.И всё же не всё так просто. Одно дело – транслировать позицию суверенного государства, у которого есть собственные национальные интересы, более тесные отношения с определёнными партнёрами и прочее, а другое – быть главой целой международной организации, когда нужно сохранять нейтральную позицию (порой сдерживаться, чтобы не высказать личное мнение) и учитывать интересы всех акторов. К тому же в ООН есть серьёзные системные ограничения, очерчивающие круг действий руководителя.Так, генеральный секретарь – это по сути лишь административный чиновник, не он определяет курс Организации, на позиции государств-членов влиять никак не может (отменить вето, естественно, тоже), заставить страны выполнять резолюции – тоже (как показала практика, даже юридически обязательные решения Совета Безопасности не всегда реализуются, как с Минскими соглашениями, например). В общем, он лишь исполнитель.Если тот или иной член категорически не согласен с курсом генерального секретаря, в знак протеста он может сократить или заморозить взносы в казну Организации. Демарш со стороны мелких государств будет не так незаметен, как в случае крупных доноров, прежде всего США с 22% в бюджете ООН – вот это уже ощутимо. И генсек повлиять на ситуацию не может никак.И, конечно, политического саботажа никто не отменял. Украинская делегация в своих лучших традициях способна устроить таковой, ещё и запустить кампанию по дискредитации Орбана, к которому у Банковой накопилось много претензий за период его премьерства в Венгрии.Подытоживая всё сказанное, возникает вопрос: а нужно ли всё это самому Орбану?

https://ukraina.ru/20260414/chto-teper-budet-s-orbanom-amerikanist-pro-lyustratsiyu-partii-fides-i-obeschaniya-madyara-1077892483.html

https://ukraina.ru/20261018/nashi-dengi--ukraine-orban-obvinil-budapesht-v-vtyagivanii-vengrii-v-voynu-1083898919.html

https://ukraina.ru/20250403/1062257189.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, сша, украина, виктор орбан, оон, ес, рафаэль гросси