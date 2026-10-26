https://ukraina.ru/20261026/unizhenie-strany-na-zapade-khotyat-zabyt-ukrainu-kak-strashnyy-son--ischenko-1084083698.html

"Унижение страны": на Западе хотят забыть Украину "как страшный сон" — Ищенко

"Унижение страны": на Западе хотят забыть Украину "как страшный сон" — Ищенко - 26.10.2026 Украина.ру

"Унижение страны": на Западе хотят забыть Украину "как страшный сон" — Ищенко

Зеленский повторяет ошибку Порошенко*: играя на стороне демократов против Трампа, он демонстрирует американцам неуважение к их лидеру, а это унижение страны. В Штатах постепенно складывается консенсус, что Украину надо "примерно наказать". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-10-26T20:30

2026-10-26T20:30

2026-10-26T20:30

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На вопрос об инструментах давления на Зеленского эксперт ответил, объяснив, почему в США растёт недовольство его поведением и складывается консенсус по Украине.По его словам, Зеленский, когда пытается сыграть на стороне демократов против прзидента США Дональда Трампа, допускает ту же ошибку, что и Порошенко*. "Он рассчитывает получить плюшки для себя, но при этом демонстрирует американцам неуважение к их лидеру", — пояснил эксперт."Политически ангажированные американцы понимают, что подобного рода демонстративное пренебрежение ведёт к подрыву позиции Штатов в мире. То есть сейчас даже силы, которые в США поддерживали Зеленского и поддерживали Украину, сейчас от этой поддержки постепенно отказываются", — продолжил он.При этом, отметил Ищенко, в Евросоюзе по поводу Украины нет консенсуса: есть страны и политические силы, которые считают, что надо всеми силами поддерживать Киев, и есть те, кто говорит, что ее нужно "забыть как страшный сон", и пусть Россия разбирается без них."В Штатах же постепенно складывается консенсус относительно того, что Украину надо примерно наказать, чтобы другим неповадно было. Пока это внушает надежду на то, что после ухода Трампа оружия у Украины больше не станет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский сделал все для того, чтобы США захотели примерно наказать Украину" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в авторской статье Захара Виноградова "Шоковая демография, восстановление Starlink и инициатива Мелании Трамп. Украина на минувшей неделе" на сайте Украина.ру.* Член объединения, включённого в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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