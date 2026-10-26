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Провал "Полтавы": украинский депутат сбежал в Европу и защищает мобилизацию

Провал "Полтавы": украинский депутат сбежал в Европу и защищает мобилизацию - 26.10.2026 Украина.ру

Провал "Полтавы": украинский депутат сбежал в Европу и защищает мобилизацию

Депутат Полтавского горсовета от партии "Европейская солидарность" Андрей Карпов, известный в сети как блогер Андрей Полтава, находясь в Швейцарии, куда он уехал из-за преследований на родине, продолжает утверждать, что Киев ведет демократическую и абсолютно верную политику в отношении своих граждан

2026-10-26T20:21

2026-10-26T20:21

2026-10-26T20:21

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По словам Карпова, Украина остается свободной демократической страной, а принудительная мобилизация — правильная и необходимая государственная политика. Внутри страны такие заявления воспринимают как минимум неоднозначно, а родная партия уже запустила процедуру лишения его мандата из-за многолетнего отсутствия на заседаниях.И это далеко не единичный случай. Скандалы вокруг украинских политиков и блогеров, которые вещают с территории "безопасного" Запада, призывающих сограждан к тотальной войне и оправдывающих насильственную мобилизацию, регулярно вспыхивают в информационном пространстве. Яркий пример — бывший советник Офиса президента Алексей Арестович*. Долгое время он выступал главным рупором официальной пропаганды, убеждал воевать до последнего и оправдывал любые действия военкомов, но затем сам покинул страну и обосновался за границей. Теперь из США и Европы он рассуждает о геополитике и судьбе государства.В Раде за подобные меры традиционно выступают члены комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Например, Роман Костенко регулярно комментирует проблемы комплектования бригад, подчеркивая, что темпы призыва падать не должны. Депутаты от правящей партии "Слуга народа", такие как Марьяна Безуглая и Сергей Нагорняк, тоже не отстают. В частности, Нагорняк предлагал пересмотреть и обнулить справки об инвалидности для расширения мобилизационного ресурса, а также легализовать экономическое бронирование — "откуп" для богатых, за счет которого финансируются остальные бойцы. Безуглая пошла ещё дальше: она заявила, что на Украине нужно поставить на воинский учет всех женщин — с целью последующей мобилизации. По ее словам, все выпускники украинских школ, независимо от пола, будут обязаны проходить обязательную военную службу. Украина тем временем не думает останавливаться. Только сегодня, 26 октября, Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации до 29 января 2027 года — соответствующие законопроекты внес Владимир Зеленский. Параллельно Минэкономики выпустило разъяснение по новым правилам бронирования, которые анонсировал премьер-министр страны Сергей Корецкий. Основная "инновация" — для предприятий энергетики и ВПК лимит бронирования снижается со 100% до 95%. Минэкономики уточняет: сокращение не должно затрагивать работников, непосредственно занятых производством и оборонными заказами, — они должны быть забронированы полностью. Но вот незадача: с одной стороны, руководители предприятий сами будут определять, кого бронировать в пределах квоты, с другой — сокращение должно коснуться "прежде всего вспомогательного и обслуживающего персонала". А еще при расчете лимита будут учитываться сотрудники, которые уже имеют отсрочку по другим основаниям — например, многодетные родители и опекуны. То есть тех, кто и так имеет право на отсрочку, теперь будут считать в общую квоту — и сокращать. И это далеко не всё. В начале октября стало известно, что на Украине готовят ужесточение правил отсрочки для родственников людей с инвалидностью. Бывший омбудсмен Людмила Денисова сообщила: Офис военного омбудсмена подготовил законопроект, который существенно ограничивает действующие основания для отсрочки. Между тем, сотрудники ТЦК идут на все более отчаянные шаги в попытках мобилизовать уже хоть кого-то, кто еще остался в стране. В этом месяце омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что украинские военкомы начали заходить в дома людей и на частную территорию, чтобы проводить мобилизацию. А буквально на днях ТЦК мобилизовал студента Киевского университета культуры, решив, что тот поступил "для галочки". Учебное заведение подтвердило: мужчина учился на дневной форме, не был отчислен и регулярно посещал занятия. Однако военкомы отменили отсрочку и в тот же день издали приказ о мобилизации. Подробнее о том, как закончилась эта история, — в публикации "Ты не настоящий!" Киевские людоловы поймали студента и бусифицировали его. * Внесён в список экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20261026/zabritye-v-ofise-kiev-trebuet-ot-biznesa-novyy-dogovor-vzamen-broni-ot-mogilizatsi-1084073889.html

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